Žiga Papež prvi v zgodovini: diabetik, ki bo v 18 dneh sam prehodil oz. pretekel celotno Slovensko planinsko pot

24. avgusta se bo v Mariboru začel podvig, kakršnega Slovenija že dolgo ni videla. Ultra vzdržljivostni športnik, popotnik in ambasador diabetesa Žiga Papež bo poskušal kot prvi človek s sladkorno boleznijo tipa 1 sam, brez ekipe in z vso opremo na hrbtu v rekordnem času prehoditi več kot 616 kilometrov dolgo Slovensko planinsko pot – od Maribora do Ankarana. V samo 18 dneh.

V gorah, z inzulinsko črpalko in merilcem sladkorja

Slovenska planinska transverzala (SPP) je že sama po sebi ena najtežjih veznih poti v Evropi. 616 kilometrov in kar 37 tisoč višinskih metrov vzpona. A Žiga si je izziv postavil na še višjo raven. Ne samo da bo vsak dan prehodil povprečno 35 kilometrov in več tisoč višinskih metrov, to bo storil popolnoma samooskrbno. Brez ekipe. Brez logistične podpore. Sam s seboj, z nahrbtnikom, inzulinom in neizmerno voljo.

Za človeka s sladkorno boleznijo tipa 1 to pomeni vsakodnevno skrb za merjenje in stabilnost krvnega sladkorja, uravnoteženje vnosa hrane, inzulina in fizičnega napora – pogosto v zahtevnih razmerah, dežju, mrazu, megli ali vročini. In z omejenim dostopom do sveže hrane in medicinskih pripomočkov.

Zakaj?

Lani je kolesaril do Nordkappa. Foto: osebni arhiv Žige Papeža "Ker hočem pokazati, da te niti kronična bolezen ne more in ne sme ustaviti. Da je vse mogoče, če le verjameš, treniraš in se naučiš poslušati svoje telo."

Žiga je že lani s kolesom v 21 dneh prekolesaril 4.500 kilometrov, sredi poletne vročine od Italije do najsevernejše točke Evrope – Nordkappa.

Projekt ima močno ozaveščevalno in dobrodelno noto – z njim Žiga zbira sredstva za športno-izobraževalni tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1, ki bo potekal to jesen.

Projekt, ki ga bo ekskluzivno spremljal Siol.net

Celoten podvig bo dokumentiran v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehi, krize, sladkorji, dehidracija, smeh in trma – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net kot glavni medijski partner projekta.

Kako lahko pomagaš?

Z donacijo za otroški tabor na 👉 https://ko-fi.com/sladeklajf.

Sledi Žigi na @sladek_lajf, beri Siol.net in bodi del te edinstvene zgodbe o vzdržljivosti in zdravju.