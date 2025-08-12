Ali veste, zakaj je kopanje v visokogorskih jezerih strogo prepovedano?

Čeprav bi se po naporni planinski turi v visokogorju, še posebej v teh vročih dneh, marsikomu prilegla ohladitev v visokogorskem jezeru, pa se je tem bolje izogniti v velikem loku. Ne glede na to, kako vabljiva in prijetno ohlajena so, je kopanje v njih strogo prepovedano in kaznivo. Preverili smo, kaj se zgodi z jezersko vodo, če se odločimo za namakanje, in kakšna kazen nas bo doletela v primeru kršitve pravil.

V Sloveniji imamo 14 visokogorskih jezer. Glede na to, da vsa ležijo znotraj prvega varstvenega območja Triglavskega narodnega parka (TNP), tam veljajo posebna pravila, med drugim tudi to, da je kopanje, potapljanje, čolnarjenje in izvajanje druge rekreacijske dejavnosti v njih strogo prepovedano.

Krnsko jezero je največje slovensko visokogorsko jezero. V dolžino meri 390 metrov, široko je 150 metrov, globoko pa 17,5 metra. Foto: Alenka Teran Košir

Čeprav v večini primerov informativnih tabel s prepovedmi ni tik ob jezeru, razen ob Krnskem, Dvojnem in Črnem jezeru, ampak so običajno postavljene ob vstopih v območje TNP, so obiskovalci s tem večinoma seznanjeni.

Po Zakonu o Triglavskem narodnem parku je za takšno kršitev predpisana globa od 500 do 3.000 evrov za posameznika (64. člen Zakona o TNP).

Zakaj je kopanje v visokogorskih jezerih sploh prepovedano?

Razlog v ozadju prepovedi kopanja je v tem, da so visokogorska jezera zaradi svoje majhnosti, slabše pretočnosti ter ekstremnih razmer, kot so nizke temperature, spremembe vodostaja in visoke temperature poleti, izjemno občutljivi in ranljivi življenjski prostori, so nam povedali v Javnem zavodu TNP.

Zeleno jezero – ime izhaja iz alg, zaradi katerih je jezero obarvano zeleno – leži v Dolini Triglavskih jezer. Jezero je dolgo 100 metrov, široko 80 metrov in globoko dva metra. Foto: Ana Kovač

"V njih živijo različne vrste alg, mikroskopski rakci in ličinke žuželk. Jezera so visoko v gorah dlje časa pokrita z ledom. Vse to so že zadostni razlogi, da kopanje ni dovoljeno. Poleg tega se s kopanjem v obliki potu sproščajo hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja jezer," pravijo v TNP.

Kopalec ob vsakem kopanju prispeva približno en miligram fosfatov

Kopalec tako ob vsakem kopanju prispeva približno en miligram fosfatov, včasih pa zaidejo v jezero tudi produkti nekaterih drugih človekovih fizioloških procesov. Poleg tega se s telesa lahko spere kar precej krem in olj, ki nas varujejo pred soncem. S kopanjem oziroma z dostopom do vode pa vplivamo tudi na živi in neživi svet jezer z okolico, so nam zapisali v odgovoru.

Ravno zaradi napisanega pozivajo, da pred uresničitvijo želje po kopanju v visokogorskem jezeru pomislimo tudi na posledice, ki bi jih kopanje imelo na živi in neživi svet jezer.

V neposredni bližini Koče pri Triglavskih jezerih je Dvojno jezero, ki je najpogosteje žrtev kršenja pravil. Foto: Ana Kovač

Najvišje ležeča so Kriška jezera (spodnje, srednje, zgornje), ki ležijo na Kriških podih.



Kot razkriva že ime, je najvišje ležeče jezero v Sloveniji Zgornje Kriško jezero, ki leži na nadmorski višini 2.158 metrov. Jezero leži pod Križem in Kriškim robom na Kriških podih in je večino leta prekrito s snegom in ledom. Jezero ima sto metrov premera in je okrogle oblike.



Zgornje Kriško jezero je najvišje ležeče jezero v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 2.158 metrov pod Križem in Kriškim robom na Kriških podih in je večino leta prekrito s snegom in ledom. Jezero ima sto metrov premera in je okrogle oblike. Foto: Jaka Lopatič Potem so tu še Krnsko in Dupeljsko jezero, Jezero v Lužnici blizu Krna, Jezero na Planini pri Jezeru in sedem jezer v Dolini Triglavskih jezer, ki so v poletni sezoni še posebej oblegana.



V neposredni bližini Koče pri Triglavskih jezerih je Dvojno jezero, ki je najpogosteje žrtev kršenja pravil, približno uro zmerne hoje v smeri Prehodavcev boste našli Veliko jezero, ki je zaradi svoje oblike znano tudi kot ledvička.



Potem so tu še Jezero pod Vršacem, Rjavo jezero, Zeleno jezero, Mlaka pod Vršaki in Črno jezero, prav tako pogosta tarča kopanja željnih planincev.

V Javnem zavodu Triglavski narodni park se trudijo, da bi na pravila ravnanja opozarjali širše – z ozaveščanjem na terenu, z informacijami v informacijskih središčih, s publikacijami, prek spletnih orodij, pri dogodkih in delu z mladimi.

