Kje se lahko pridružite diabetiku Žigu Papežu, ki si je zadal neverjeten cilj?

Ultra vzdržljivostni športnik, popotnik in ambasador diabetesa Žiga Papež bo 24. avgusta začel neverjeten podvig. Kot prvi človek s sladkorno boleznijo tipa 1 se bo podal na pot od Maribora do Ankarana in v samo 18 dneh skušal prehoditi več kot 616 kilometrov dolgo Slovensko planinsko pot. Kdaj in kje se mu lahko pridružite, preverite v nadaljevanju.

Za človeka s sladkorno boleznijo tipa 1 podvig pomeni vsakodnevno skrb za merjenje in stabilnost krvnega sladkorja, uravnoteženje vnosa hrane, inzulina in fizičnega napora – pogosto v zahtevnih razmerah, dežju, mrazu, megli ali vročini. In z omejenim dostopom do sveže hrane in medicinskih pripomočkov.

Z njim lahko hodite le en dan

Na pot se bo podal z nahrbtnikom, inzulinom in neizmerno voljo, pridružite pa se mu lahko tudi vi. Ker želi, da se mu med podvigom pridruži čim več ljudi, pohodnike poziva, da se mu pridružijo le en dan, druge dni pa nadaljujejo samostojno. Ob tem opozarja, da hitrosti hoje ne bo prilagajal, saj je njegov tempo vezan na projekt in snemalne obveznosti.

Vse, ki se mu želijo pridružiti, poziva, da si sami uredijo prevoz, hrano in prenočišče, da ne motijo snemanja, se obnašajo odgovorno, imajo primerno obutev, upoštevajo navodila Planinske zveze Slovenija in vremenske razmere ter k projektu pristopijo s čim več dobre volje. "Ta podvig ni tekmovanje, ampak priložnost za povezovanje, pogovor, ozaveščanje," pravi Žiga.

Celoten podvig bo dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladkorje, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net kot glavni medijski partner projekta.

Zemljevid več kot 616 kilometrske poti, na katero se bo 24. avgusta podal Žiga Papež. Foto: Komoot

Projekt Sladka slovenska transverzala ima tako ozaveščevalno kot dobrodelno noto. Z njim Žiga zbira sredstva za športno-izobraževalni tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1, ki bo potekal to jesen.

Kako lahko pomagate?

Z donacijo za otroški športni tabor za mlade diabetike na: https://ko-fi.com/sladeklajf.

Sledite Žigi na @sladek_lajf, berite Siol.net in bodite del te edinstvene zgodbe o vzdržljivosti in zdravju.

Preberite tudi: