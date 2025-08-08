Kje se lahko pridružite diabetiku Žigu Papežu, ki si je zadal neverjeten cilj?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Časovnica podviga Žige Papeža – Sladka slovenska transverzala

Žiga Papež | Žiga Papež ima pred seboj velik izziv z dobrodelno noto. | Foto Siol.net

Žiga Papež ima pred seboj velik izziv z dobrodelno noto.

Foto: Siol.net

Ultra vzdržljivostni športnik, popotnik in ambasador diabetesa Žiga Papež bo 24. avgusta začel neverjeten podvig. Kot prvi človek s sladkorno boleznijo tipa 1 se bo podal na pot od Maribora do Ankarana in v samo 18 dneh skušal prehoditi več kot 616 kilometrov dolgo Slovensko planinsko pot. Kdaj in kje se mu lahko pridružite, preverite v nadaljevanju.

Za človeka s sladkorno boleznijo tipa 1 podvig pomeni vsakodnevno skrb za merjenje in stabilnost krvnega sladkorja, uravnoteženje vnosa hrane, inzulina in fizičnega napora – pogosto v zahtevnih razmerah, dežju, mrazu, megli ali vročini. In z omejenim dostopom do sveže hrane in medicinskih pripomočkov.

Z njim lahko hodite le en dan

Na pot se bo podal z nahrbtnikom, inzulinom in neizmerno voljo, pridružite pa se mu lahko tudi vi. Ker želi, da se mu med podvigom pridruži čim več ljudi, pohodnike poziva, da se mu pridružijo le en dan, druge dni pa nadaljujejo samostojno. Ob tem opozarja, da hitrosti hoje ne bo prilagajal, saj je njegov tempo vezan na projekt in snemalne obveznosti.

Vse, ki se mu želijo pridružiti, poziva, da si sami uredijo prevoz, hrano in prenočišče, da ne motijo snemanja, se obnašajo odgovorno, imajo primerno obutev, upoštevajo navodila Planinske zveze Slovenija in vremenske razmere ter k projektu pristopijo s čim več dobre volje. "Ta podvig ni tekmovanje, ampak priložnost za povezovanje, pogovor, ozaveščanje," pravi Žiga.

Celoten podvig bo dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladkorje, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net kot glavni medijski partner projekta.
Okvirna časovnica etap – Sladka slovenska transverzala:
Dan Etapa (info in gpx) Neto čas hoje/teka Nočitev Ime etape

(1) 24. 8. - nedelja

Spodnje Radvanje–Kope

8 ur 10 minut

Ribniška koča

Kolesarski Maraton Jurovski Dol

(2) 25. 8. - ponedeljek

Kope–Bele Vode

8 ur 20 minut

Andrejev dom na Slemenu

(3) 26. 8. - torek

Bele Vode–Solčava

8 ur

Robanov Kot (Logarska Dolina)

(4) 27. 8. - sreda

Solčava–Podvolovljek

10 ur 30 minut

Cojzova koča na Kokrskem sedlu

(5) 28. 8. - četrtek

Podvolovljek–Grahovše

10 ur 15 minut

Dom pod Storžičem

(6) 29. 8. - petek

Grahovše–Podljubelj

8 ur 45 minut

Planinski dom na Zelenici

Etapa Deuter

(7) 30. 8. - sobota

Podljubelj–Mojstrana

8 ur

Hostel Lukna (Mojstrana)

Etapa Generali ZAME

(8) 31. 8. - nedelja

Mojstrana–Stara Fužina

8 ur

Dom Planika pod Triglavom

Etapa Dexcom

(9) 1. 9. - ponedeljek

Stara Fužina–Kranjska Gora

4 ure (dan za počitek)

Pogačnikov dom na Kriških Podih

(10) 2. 9. - torek

Kranjska Gora–Log pod Mangartom

9 ur 15 minut

Zavetišče pod Špičkom

(11) 3. 9. - sreda

Log pod Mangartom–Ukanc

8 ur

Dom na Komni

Etapa DANA

(12) 4. 9. - četrtek

Ukanc–Čadrg

8 ur 30 minut

Koča na planini Razor

(13) 5. 9. - petek

Čadrg–Poče

8 ur

Planinski dom na Poreznu

(14) 6. 9. - sobota

Poče–Idrija

8 ur 30 minut

Guest House Barbara (Idrija)

(15) 7. 9. - nedelja

Idrija–Kovk

9 ur

Koča na Sinjem Vrhu

(16) 8. 9. - ponedeljek

Kovk–Veliko Ubeljsko

8 ur 10 minut

Vojkova koča na Nanosu

(17) 9. 9. - torek

Veliko Ubeljsko–Markovščina

8 ur

Markovščina

(18) 10. 9. - sreda

Markovščina–Lazaret

7 ur 30 minut

Debeli Rtič (CILJ)

Etapa Medex

Zemljevid več kot 616 kilometrske poti, na katero se bo 24. avgusta podal Žiga Papež. | Foto: Komoot Zemljevid več kot 616 kilometrske poti, na katero se bo 24. avgusta podal Žiga Papež. Foto: Komoot

Projekt Sladka slovenska transverzala ima tako ozaveščevalno kot dobrodelno noto. Z njim Žiga zbira sredstva za športno-izobraževalni tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1, ki bo potekal to jesen. 

Kako lahko pomagate?

Sledite Žigi na @sladek_lajf, berite Siol.net in bodite del te edinstvene zgodbe o vzdržljivosti in zdravju.

