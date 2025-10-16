Izjemna čast: posebna nagrada zlatega cepina 2025 Anji Petek in Patriciji Verdev

Zgodovino zlatega cepina so vidno zaznamovali slovenski alpinisti, prvič pa bosta nagrajeni slovenski alpinistki, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. Anja Petek in Patricija Verdev bosta na letošnji podelitvi najprestižnejših mednarodnih alpinističnih priznanj prejeli posebno nagrado za ženski alpinistični dosežek, in sicer za njun lanski prvi pristop na šesttisočak Lalung I po prvenstveni smeri in prečenje gore v odmaknjenem delu indijske Himalaje. Organizatorji so objavili tudi seznam izstopajočih vzponov v letu 2024, med katerimi so kar štirje slovenski, ki se še potegujejo za zlati cepin 2025 za najvidnejše alpinistične vzpone preteklega leta. Podelitev zlatih cepinov bo med 9. in 12. decembrom 2025 v San Martinu di Castrozzu v Italiji.

Posebna omemba je namenjena promociji ženskega alpinizma. Namenjena je izjemnemu vzponu, ki ga je izvedla izključno ženska, ali alpinistki za več dosežkov v preteklem letu oziroma letih ali alpinistični karieri.

Organizatorji podelitve so letošnji prejemnici posebnega priznanja za dosežke v ženskem alpinizmu razglasili 12. oktobra na Festivalu športa v Trentu. Letos bodo nagrado podelili tretjič.

Foto: Anja Petek

Zgodovinski prvi pristop na Lalung I

Slovenski alpinistki Anja Petek (Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka) in Patricija Verdev (Alpinistični odsek Planinskega društva Celje Matica) sta izstopali s prvim pristopom na Lalung I (6243 m).

Na himalajski šesttisočak sta se povzpeli po vzhodnem grebenu po 2000-metrski prvenstveni smeri Here comes the sun (M6+ AI5+), prečili goro ter sestopili po zahodnem grebenu in čez severno steno. Vzpon v alpskem slogu sta opravili med 9. in 14. septembrom 2024. Pred letom 2024 na nobenega od vrhov Lalung niso zabeležili vzpona.

"Raziskovalni prvenstveni vzpon na šesttisočak v redko obiskani regiji, celotno prečenje gore, čist alpski slog plezanja po zahtevnem terenu ter izjemna predanost, še posebej ob prečenju vrha v slabem vremenu. Vse te lastnosti popolnoma odražajo vrednote nagrade zlati cepin, vzpon na Lalung I pa bo, upamo, navdih za prihodnje generacije alpinistk," so zapisali v obrazložitvi.

Vris pristopa (prvenstvena smer Here comes the sun po vzhodnem grebenu je označena z rumeno) in sestopa Anje Petek in Patricije Verdev na še neosvojeni vrh Lalunga I in z njega. Foto: Patricija Verdev

Nenavadna težava: tabor so oblegali medvedi in odnesli celik del hrane

Nagrajenki sta bili del štiričlanske odprave. Odprava se je soočala s težavami. Tabor so ponoči oblegali medvedi, ki so strgali šotore in odnesli velik del hrane. Druga naveza v alpinistični odpravi, Ana Baumgartner (Ljubljana Matica) in Urša Kešar (Kranj), se je zaradi težav Kešar z višino vrnila v bazni tabor in preplezala krajši prvenstveni smeri v bližnji granitni severni steni.

"Častna nagrada predstavlja veliko priznanje za večletno nabiranje izkušenj, za naš raziskovalni duh, za najino voljo in vztrajnost ter predvsem zaupen odnos, ki sva ga zgradili s Patricijo med pripravami in odpravo in ki ga gojiva še danes," je za Planinsko zvezo Slovenije dejala Petek.

Foto: Patricija Verdev

Petek in Verdev sta za vzpon na Lalung I novembra 2024 že prejeli mednarodno nagrado za ženske alpinistične dosežke jekleni angel. "Ne morem verjeti, kakšna čast naju je doletela. Upam, da bo pomenila spodbudo ostalim, da bodo sledili svojim ciljem, sanjam, da bodo počeli to, kar jih osrečuje, ter da bodo vztrajali na svoji poti v začrtani smeri. To je to, kar smo počele na tej odpravi," je poudarila soplezalka Verdev.

Seznam 70 izstopajočih vzponov v letu

Organizatorji podelitve zlatega cepina so objavili tudi seznam 70 izstopajočih vzponov v letu 2024, med katerimi so štirje slovenski. Ti so v izboru za letošnjega alpinističnega oskarja za najvidnejše vzpone preteklega leta. Podelitev zlatih cepinov bo med 9. in 12. decembrom 2025 v San Martinu di Castrozzu v Italiji.

Poleg vzpona naveze Petek-Verdev se za zlati cepin potegujejo še 2000 višinskih metrov dolga prvenstvena smer Slovencev Aleša Česna in Britanca Toma Livingstona po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7952 m) v Karakorumu, prvenstveni solo vzpon Matica Jošta na Spao Ri (T9, 6,107m) v indijski Himalaji po prvenstveni smeri v severni steni ter prvenstvena smer slovensko-britanske naveze Gašper Pintar-Tom Livingstone v južni steni gore Mt Dickey na Aljaski.