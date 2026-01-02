Vreme nas je med prazniki razvajalo, tudi naslednji dnevi bodo pravi za obisk slovenskih hribov in gora. Snega v sredogorju ni veliko, se je pa treba pred odhodom na pohod vselej pozanimati o vremenski napovedi in razmerah (ta petek še dežuje oziroma sneži). V naši petkovi rubriki Nasvet za izlet v hribe vas tokrat povabimo na Modrasovec. Kam, ste se morda vprašali. Čeprav je koča na Čavnu množično obiskana - in zdaj je znova odprta - pa na bližnji najvišji vrh Čavenske planote zaide bolj malo planincev.

Z razgledišča na Predmeji se nam pokaže tudi Čaven. Foto: Matej Podgoršek Če niste za zahtevnejše zimske ture in zares nizke temperature, potem je najboljša izbira v teh dneh kakšen Kucelj v smeri Primorske. Eden višjih, a še vedno lahko dostopen je Veliki Modrasovec. Gre za najvišji vrh Čavna oziroma Čavenske planote, ki je del Trnovskega gozda nad Vipavsko dolino. Pred izbiro pohodne ture v tem delu Slovenije se je treba pozanimati še o vetrovnih razmerah, saj lahko močna burja precej oteži hojo.

Za pohod na Modrasovec se iz Ajdovščine zapeljemo po slikoviti ozki cesti in skozi nekaj predorov na Predmejo. Parkiramo lahko na razgledišču Predmeja, kjer se začne Pot po robu (Predmeja - Col) ali pa avtomobil pustimo tudi 200 metrov nižje ob cesti, na križišču Ajdovščina/Lokve/Col, kjer se na nadmorski višini 890 metrov tudi prične markirana pešpot do koče na Čavnu in na Veliki Modrasovec. Naj vam ne bo nerodno, če še niste slišali za ta vrh, me je po turi v Ajdovščini ogovorila domačinka in tudi ona ga ni poznala. Pa sta koča na Čavnu in sosednji Kucelj širše znana in precej obiskana.

V videu poglejte, kako je videti krožna pot na Veliki Modrasovec:

Naravno okno Most ob poti na Čaven Foto: Matej Podgoršek Pot s Predmeje je lepo markirana in brez težav sledljiva. Sicer so na Trnovskem gozdu doma tudi medvedi, a sam ga še nisem srečal. Sta mi pa ob tej turi pot prečkali srni. Na dveh tretjinah vzpona na Čavensko planoto je desno ob pešpoti manjše naravno okno Most. Tu nad Vipavsko dolino so še tri večja in bolj znana: Veliko in Malo Otliško okno ter Skozno. Za Mostom je treba za krajši čas zagristi v bolj strm klanec, vendarle moramo do vrha premagati skoraj 500 višinskih metrov. Ko dosežemo rob planote, se nam prvič odpre pogled proti vzhodu in severovzhodu - navzdol na Vipavsko dolino z Ajdovščino, pa na Predmejo in del Trnovskega gozda med Predmejo in Colom, ki ga imenujejo Gora. Zadnji del pohoda do koče na Čavnu (1.242 m) gre nato po položni cesti. Če si za cilj izberemo samo kočo, jo bomo dosegli v manj kot uri in 15 minutah.

Po slabi uri vzpona se nam na robu Čavenske planote pokaže prvi razgled - na Predmejo in Trnovski gozd. Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu,

več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.

Z razgledišča krenemo po desni cesti najprej na sam vrh Čavna, na Veliki Modrasovec. Celotna pot je markirana. Foto: Matej Podgoršek Se pa lahko na razgledni točki odločimo, da bomo najprej osvojili Modrasovec in šele nato kočo. Takoj za razglediščem je razcep gozdnih cest. Naravnost se gre do koče, desna cesta pa nas vodi proti Modrasovcu. Po tej sledi še slabe pol ure zložnega vzpona. Cesta obkroži vrh in tako se na Veliki Modrasovec (1.353 m) vzpnemo po severnem pobočju. V planinskem vestniku, v najstarejši slovenski reviji, ki še izhaja, so o Modrasovcu pisali leta 1960 in članek razkriva nekaj pozabljenih podatkov: na temeljih stare vojaške zgradbe so zgradili razglednik v obliki 12 metrov visoke lesene piramide. Danes je ni več. So pa zdaj med prazniki postavili božično smrečico. Razgled z vrha brez piramide ni več enak, odpira se samo še proti severu. Ob dobri vidljivosti se razgledi odpirajo vse do Julijskih Alp s Triglavom, najbližje pa so nam vsi trije Golaki.

Na Velikem Modrasovcu, kjer je bila nekoč vojaška stavba in razgledna piramida, se danes razgled odpira le proti severu. Foto: Matej Podgoršek

V Planinskem vestniku so pred 65 leti še zapisali: Modrasovec je sicer priskutno ime, vendar se tu na vlažnih tleh, kjer uspeva dišeča perla, ni bati strupene golazni, pač pa se na pečinastem južnem ronku modrasi lahko mirno sončijo.

Veliki Modrasovec (1.353 metrov)



Izhodišče: Predmeja (875 m)

Višinska razlika: 480 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot

Dolžina: 10 kilometrov



Zemljevid planinskih poti na Modrasovec najdete : Predmeja (875 m): 480 metrovura in pol: tehnično nezahtevna markirana pot: 10 kilometrovplaninskih poti na Modrasovec najdete na maPZS

Po pešpoti se z Velikega Modrasovca spustimo do koče Antona Bavčarja na Čavnu. Foto: Matej Podgoršek Z vrha se v manj kot 20 minutah po pešpoti, ki gre pod vrhom Malega Modrasovca (1.305 m), spustimo do koče Antona Bavčarja na Čavnu. Minuli konec tedna smo planinci tu ostali pred zaprtimi vrati. Zadnji mesec je bila koča zaprta. Znova se je namreč zamenjal najemnik, že drugič v letu 2025. Aprila se je zadnja leta priljubljeni oskrbnik preselil v kočo v Tihi dolini pod Golaki, nova najemnika pa sta zdržala le pol leta. A je prišla že dobra novica: koča se je z novim letom z novima oskrbnikoma Eriko in Damjanom znova odprla. Planinsko društvo Ajdovščina, ki je lastnik koče, pa to soboto, tretjega januarja 2026, organizira nočni pohod na Čaven, s Predmeje in Lokavca. Pri koči posebnega razgleda ni, med drevjem se samo majceno pokaže morje. Če želite lepši pogled na morje, na Kras in Vipavsko dolino, lahko pohod podaljšate v smeri zahoda in krenete še na 40 minut oddaljeni Kucelj (1.237 m).

Koča na Čavnu je z novim letom znova odprta. Dobila je nova oskrbnika. Foto: Matej Podgoršek

Večji del prehojene poti gre po slovenski planinski poti številka 1, po transverzali, ta gre namreč od koče pod Golaki na Modrasovec in se nato od koče na Čavnu spusti na Predmejo. Od koče do izhodišča imamo slabo uro hoje. Čeprav snega tu nikoli ni veliko, je pa zaradi shojenega terena lahko marsikje poledenelo, tako da derezice oziroma verigice ne smejo manjkati v nahrbtniku.