Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Petek,
2. 1. 2026,
11.00

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pohodništvo hribi Čaven Koča Antona Bavčerja na Čavnu Koča Edmunda Čibeja v Tihi dolini Modrasovec Naj planinska koča Naj planinska koča nasvet za izlet v hribe

Petek, 2. 1. 2026, 11.00

43 minut

Nasvet za izlet v hribe (114.)

Pohod na vrh s strašljivim imenom in do koče na Čavnu #video

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
pohod na Modrasovec | Ena od pravih izbir za novoletni pohod je Veliki Modrasovec in koča 20 minut pod njim. | Foto Matej Podgoršek

Ena od pravih izbir za novoletni pohod je Veliki Modrasovec in koča 20 minut pod njim.

Foto: Matej Podgoršek

Vreme nas je med prazniki razvajalo, tudi naslednji dnevi bodo pravi za obisk slovenskih hribov in gora. Snega v sredogorju ni veliko, se je pa treba pred odhodom na pohod vselej pozanimati o vremenski napovedi in razmerah (ta petek še dežuje oziroma sneži). V naši petkovi rubriki Nasvet za izlet v hribe vas tokrat povabimo na Modrasovec. Kam, ste se morda vprašali. Čeprav je koča na Čavnu množično obiskana - in zdaj je znova odprta - pa na bližnji najvišji vrh Čavenske planote zaide bolj malo planincev.

Sinji vrh
Sportal Prava alpska tura na Primorskem, na Otliško okno in Sinji vrh #video

Z razgledišča na Predmeji se nam pokaže tudi Čaven. | Foto: Matej Podgoršek Z razgledišča na Predmeji se nam pokaže tudi Čaven. Foto: Matej Podgoršek Če niste za zahtevnejše zimske ture in zares nizke temperature, potem je najboljša izbira v teh dneh kakšen Kucelj v smeri Primorske. Eden višjih, a še vedno lahko dostopen je Veliki Modrasovec. Gre za najvišji vrh Čavna oziroma Čavenske planote, ki je del Trnovskega gozda nad Vipavsko dolino. Pred izbiro pohodne ture v tem delu Slovenije se je treba pozanimati še o vetrovnih razmerah, saj lahko močna burja precej oteži hojo. 

Za pohod na Modrasovec se iz Ajdovščine zapeljemo po slikoviti ozki cesti in skozi nekaj predorov na Predmejo. Parkiramo lahko na razgledišču Predmeja, kjer se začne Pot po robu (Predmeja - Col) ali pa avtomobil pustimo tudi 200 metrov nižje ob cesti, na križišču Ajdovščina/Lokve/Col, kjer se na nadmorski višini 890 metrov tudi prične markirana pešpot do koče na Čavnu in na Veliki Modrasovec. Naj vam ne bo nerodno, če še niste slišali za ta vrh, me je po turi v Ajdovščini ogovorila domačinka in tudi ona ga ni poznala. Pa sta koča na Čavnu in sosednji Kucelj širše znana in precej obiskana.

V videu poglejte, kako je videti krožna pot na Veliki Modrasovec:

Naravno okno Most ob poti na Čaven | Foto: Matej Podgoršek Naravno okno Most ob poti na Čaven Foto: Matej Podgoršek Pot s Predmeje je lepo markirana in brez težav sledljiva. Sicer so na Trnovskem gozdu doma tudi medvedi, a sam ga še nisem srečal. Sta mi pa ob tej turi pot prečkali srni. Na dveh tretjinah vzpona na Čavensko planoto je desno ob pešpoti manjše naravno okno Most. Tu nad Vipavsko dolino so še tri večja in bolj znana: Veliko in Malo Otliško okno ter Skozno. Za Mostom je treba za krajši čas zagristi v bolj strm klanec, vendarle moramo do vrha premagati skoraj 500 višinskih metrov. Ko dosežemo rob planote, se nam prvič odpre pogled proti vzhodu in severovzhodu - navzdol na Vipavsko dolino z Ajdovščino, pa na Predmejo in del Trnovskega gozda med Predmejo in Colom, ki ga imenujejo Gora. Zadnji del pohoda do koče na Čavnu (1.242 m) gre nato po položni cesti. Če si za cilj izberemo samo kočo, jo bomo dosegli v manj kot uri in 15 minutah. 

Po slabi uri vzpona se nam na robu Čavenske planote pokaže prvi razgled - na Predmejo in Trnovski gozd. | Foto: Matej Podgoršek Po slabi uri vzpona se nam na robu Čavenske planote pokaže prvi razgled - na Predmejo in Trnovski gozd. Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.
Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu
več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.
pozimi varno v gore
Sportal Kako pozimi varno v gore na lahke in kako na zahtevne ture #video

Z razgledišča krenemo po desni cesti najprej na sam vrh Čavna, na Veliki Modrasovec. Celotna pot je markirana. | Foto: Matej Podgoršek Z razgledišča krenemo po desni cesti najprej na sam vrh Čavna, na Veliki Modrasovec. Celotna pot je markirana. Foto: Matej Podgoršek Se pa lahko na razgledni točki odločimo, da bomo najprej osvojili Modrasovec in šele nato kočo. Takoj za razglediščem je razcep gozdnih cest. Naravnost se gre do koče, desna cesta pa nas vodi proti Modrasovcu. Po tej sledi še slabe pol ure zložnega vzpona. Cesta obkroži vrh in tako se na Veliki Modrasovec (1.353 m) vzpnemo po severnem pobočju. V planinskem vestniku, v najstarejši slovenski reviji, ki še izhaja, so o Modrasovcu pisali leta 1960 in članek razkriva nekaj pozabljenih podatkov: na temeljih stare vojaške zgradbe so zgradili razglednik v obliki 12 metrov visoke lesene piramide. Danes je ni več. So pa zdaj med prazniki postavili božično smrečico. Razgled z vrha brez piramide ni več enak, odpira se samo še proti severu. Ob dobri vidljivosti se razgledi odpirajo vse do Julijskih Alp s Triglavom, najbližje pa so nam vsi trije Golaki.

Na Velikem Modrasovcu, kjer je bila nekoč vojaška stavba in razgledna piramida, se danes razgled odpira le proti severu. | Foto: Matej Podgoršek Na Velikem Modrasovcu, kjer je bila nekoč vojaška stavba in razgledna piramida, se danes razgled odpira le proti severu. Foto: Matej Podgoršek

V Planinskem vestniku so pred 65 leti še zapisali: Modrasovec je sicer priskutno ime, vendar se tu na vlažnih tleh, kjer uspeva dišeča perla, ni bati strupene golazni, pač pa se na pečinastem južnem ronku modrasi lahko mirno sončijo. 

Veliki Modrasovec (1.353 metrov)

Izhodišče: Predmeja (875 m)
Višinska razlika: 480 metrov
Čas za vzpon: ura in pol
Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot 
Dolžina: 10 kilometrov

Zemljevid planinskih poti na Modrasovec najdete na maPZS.

Po pešpoti se z Velikega Modrasovca spustimo do koče Antona Bavčarja na Čavnu. | Foto: Matej Podgoršek Po pešpoti se z Velikega Modrasovca spustimo do koče Antona Bavčarja na Čavnu. Foto: Matej Podgoršek Z vrha se v manj kot 20 minutah po pešpoti, ki gre pod vrhom Malega Modrasovca (1.305 m), spustimo do koče Antona Bavčarja na Čavnu. Minuli konec tedna smo planinci tu ostali pred zaprtimi vrati. Zadnji mesec je bila koča zaprta. Znova se je namreč zamenjal najemnik, že drugič v letu 2025. Aprila se je zadnja leta priljubljeni oskrbnik preselil v kočo v Tihi dolini pod Golaki, nova najemnika pa sta zdržala le pol leta. A je prišla že dobra novica: koča se je z novim letom z novima oskrbnikoma Eriko in Damjanom znova odprla. Planinsko društvo Ajdovščina, ki je lastnik koče, pa to soboto, tretjega januarja 2026, organizira nočni pohod na Čaven, s Predmeje in Lokavca. Pri koči posebnega razgleda ni, med drevjem se samo majceno pokaže morje. Če želite lepši pogled na morje, na Kras in Vipavsko dolino, lahko pohod podaljšate v smeri zahoda in krenete še na 40 minut oddaljeni Kucelj (1.237 m).

Koča na Čavnu je z novim letom znova odprta. Dobila je nova oskrbnika. | Foto: Matej Podgoršek Koča na Čavnu je z novim letom znova odprta. Dobila je nova oskrbnika. Foto: Matej Podgoršek

Večji del prehojene poti gre po slovenski planinski poti številka 1, po transverzali, ta gre namreč od koče pod Golaki na Modrasovec in se nato od koče na Čavnu spusti na Predmejo. Od koče do izhodišča imamo slabo uro hoje. Čeprav snega tu nikoli ni veliko, je pa zaradi shojenega terena lahko marsikje poledenelo, tako da derezice oziroma verigice ne smejo manjkati v nahrbtniku. 

Poiščite še več nasvetov za zimski izlet v hribe:

pohod na Galetovec
Sportal Krožna tura na Galetovec, balkon Pokljuke #video
Ženiklovec
Sportal Ženiklovec, malo znan razglednik, a je nezahteven zimski vzpon #video
pohod na Trupejevo poldne
Sportal Trupejevo poldne, ko zlate macesne nasledi zimska pravljica #video
Golaki
Sportal Golaki, trije vrhovi in dve koči na razgledni krožni turi #video
gora Oljka
Sportal Gora Oljka, savinjska Šmarna gora ne vabi samo domačinov #video
Slavnik
Sportal Z volkovi po samotni pešpoti na Slavnik, primorski Triglav #video
Smrekovec
Sportal Zimski pohod s planote Golte na "vulkan" Smrekovec #video
Dobrča Šentanski vrh
Sportal Dobrča in Šentanski vrh, ena najlepših zimskih razglednic v Sloveniji #video
Rogla Lovrenška jezera sneg
Sportal Lovrenška jezera, eden najlepših družinskih pohodov po snegu #video
Kejcl in Sv. Socerb
Sportal Zaradi močne burje namesto na Golake na Orehovski Triglav #video
Kriška gora
Sportal Ni novega leta brez vzpona na Kriško goro #video
Lokve Poldanovec Trnovski gozd
Sportal Zimski družinski pohod na Poldanovec, morda s presenečenjem #video
Kum
Sportal Tri najlepše razgledne ture v spregledanem Posavskem hribovju #video
Dobrač
Sportal Dobrač, varen zimski pohod na dvatisočaka za vsakogar #video
Belopeška jezera in Rifugio Zacchi
Sportal Koča Zacchi – pravljica za pohodnike, turne smučarje in sankače
Kranjska Gora Podkoren
Sportal Zimski vzpon iz Rateč na Tromejo #video
Ratitovec
Sportal Novoletni pohod na Ratitovec na najboljši flancat #video
pohodništvo hribi Čaven Koča Antona Bavčerja na Čavnu Koča Edmunda Čibeja v Tihi dolini Modrasovec Naj planinska koča Naj planinska koča nasvet za izlet v hribe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.