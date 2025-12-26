Med božično-novoletnimi prazniki je še nekaj več časa za obisk naših čudovitih hribov in gora. A previdno zdaj, ko je zapadel nov sneg. Na Siolu vsak petek poskrbimo za dober nasvet, ta čas za nezahtevne zimske pohode. Več jih najdete na dnu članka, v naslednjih vrsticah pa opisujemo krožno turo na vrhunski razglednik nad Bledom, ki pa ni množično obiskan. To je Galetovec (1.265 metrov nadmorske višine). Poti nanj je več, če naredite krožno turo iz Bohinjske Bele, pa je to tura z veliko začetnico.

Vzpon na Galetovec po vzhodni poti se začne pri plezališču Iglica, ki je v Zgornji vasi Bohinjske Bele. Foto: Matej Podgoršek Pravijo, da je Galetovec manj obiskan, ker na njem ni planinske koče in ker poti nanj niso oz. so slabše označene. Ena od teh gre denimo z Zatrnika (dve uri). Najlažja in najkrajša je s Pokljuke (Konjska raven), samo 45 minut. Ta je markirana. Označeni pa sta tudi obe poti iz doline, iz Bohinjske Bele, res pa je, da bi bila lahko še posebej na zahodni poti (dve uri) kakšna markacija več. Sam sem za vzpon izbral vzhodno pot čez Iglico in Slamnike (dve uri in pol), sestopil pa sem po zahodni. Ta krožna tura skupaj nanese 11 kilometrov in pol, naredi pa se 780 višinskih metrov. Je tehnično nezahtevna. Primerna je tudi v snegu, čeprav bi sam po snegu raje izbral vzpon in sestop po zahodni poti, ki je tudi bolj obljudena.

V videu poglejte, kako je videti krožna pot na Galetovec:

Na Iglico splezamo po jeklenih lestvah. Foto: Matej Podgoršek Najboljše mesto za parkiranje je pri železniški postaji Bohinjska Bela (500 metrov nadmorske višine). Na izhodišče torej lahko pridemo tudi z vlakom. Zakaj pa ne, PZS zadnji dve leti aktivno promovira, da se do izhodišč pripeljemo z javnim prevozom. Bohinjska Bela je vas, ki jo sestavljajo trije deli: Spodnja in Zgornja vas ter Podklanec. Železniška postaja je v Podklancu, kjer se začne zahodna pot na Galetovec.

Če se odločimo za krožno turo z vzponom po vzhodni poti, se s postaje peš vrnemo kilometer nazaj po cesti v Zgornjo vas. Nad vasjo sta 24-metrski slap na potoku Suha in plezališče Iglica. Tukaj ni možnosti parkiranja. Sredi stene je prelom, ki že od nekdaj služi za prehod z Bohinjske Bele v zaselek Brezje nad njim. Pred nekaj leti so lesene lestve zamenjali z varnejšimi tremi jeklenimi lestvami. In po njih se povzpnemo na vrh Iglice (596 metrov), kjer se nam odpre prvi pogled navzdol na dolino Save Bohinjke, navzgor na rob Pokljuke z Galetovcem in prek doline na sosednjo Jelovico z Babjim zobom.

Z Iglice se po cesti vzpnemo do kmetije Pr' Vaznik, nakar zavijemo v gozd na pešpot. Foto: Matej Podgoršek

Z Iglice krenemo prek bližnjega travnika do zaselka Brezje, kjer stopimo na asfaltno cesto in ji sledimo v levo. Markacij tu še ni, pojavijo pa se nekaj ovinkov višje in od tam naprej je pot na Galetovec lepo označena (na razpotjih so tudi table z napisom Galetovec). Po cesti dosežemo turistično kmetijo Pr' Vaznik, za njo se pešpot nadaljuje po vlakah. Nekoliko višje dosežemo opuščeno kmetijo na pobočju Slamniki, kjer se nam odprejo še lepši razgledi kot pri spodnji kmetiji – na Karavanke z najvišjim Stolom in na Bled. Nato pa je treba zares zagristi v klanec. Strmina popusti šele pod Turnom (1.250 metrov), ko premagamo že skoraj 700 višinskih metrov.

Pogled s Slamnikov proti Bledu in Karavankam Foto: Matej Podgoršek

Po dveh urah in pol dosežemo Galetovec. Foto: Matej Podgoršek Pod Turnom dosežemo rob Triglavskega narodnega parka. S pešpoti se pohod za krajši čas nadaljuje po gozdni cesti, kjer se nekoliko spustimo in kmalu zavijemo levo na vlako (desno gre cesta proti Belski planini). Vlaka zdaj pelje do planine Ilovec, a še preden jo dosežemo, na večji jasi krenemo levo nazaj v gozd in po nekaj deset metrih dosežemo cilj, Galetovec. Je 1.265 metrov visok, ni tipičen vrh oz. gora, res je kot balkon, balkon Pokljuke, kjer se nam odpre pogled proti vzhodu in jugu. Pred nami je celoten greben Karavank, pod nami Blejsko jezero, pogled seže do Kamniških Alp, prek doline Save Bohinjke pa je že omenjeni Babji zob, še en vrhunski razglednik na Bled.

Galetovec (1.265 metrov)



Izhodišče: železniška postaja Bohinjska Bela (500 metrov)

Višinska razlika: 780 metrov

Čas za vzpon: dve uri in pol (čez Iglico)

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot

Dolžina: 11,5 kilometra



Zemljevid planinskih poti na Galetovec najdete : železniška postaja Bohinjska Bela (500 metrov): 780 metrovdve uri in pol (čez Iglico): tehnično nezahtevna markirana pot: 11,5 kilometraplaninskih poti na Galetovec najdete na maPZS

Pogled z Galetovca proti vzhodu in jugu, na Blejsko jezero in Karavanke s Stolom na sredini Foto: Matej Podgoršek

Razpotje na vrhu: zahodna pot v Bohinjsko Belo gre čez planine, vzhodna pot pa čez Slamnike in Iglico. Foto: Matej Podgoršek Na informacijski tabli na Galetovcu lahko preberemo, da je o razgledu od tu pisal že naš pesnik Valentin Vodnik. "Vrh peči nad Belo se vsedem na kraj, zavriskam, zapojem, da zlega se v kraj."

Na vzponu po vzhodni poti smo naredili 6,5 kilometra, sestop po zahodni je krajši, pet kilometrov. Na vrhu se usmerimo v levo, kjer je smerokaz za Bohinjsko Belo čez planino za Jamo. Pravzaprav bomo prečkali več manjših planin, najprej planino Ilovec. Na planinah se markacije in smerokazi, sploh, ko sestopamo, malo izgubijo, tako da si je pametno pomagati z zemljevidom. Do Podklanca oz. do železniške postaje bomo sestopili v uri in pol ali malo več.

Po zahodni poti se v dolino spustimo čez več planin, najvišje je na 1.200 metrih Ilovec. Foto: Matej Podgoršek