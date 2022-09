Pohod na Babji zob z ikoničnim pogledom na Blejsko jezero

Tudi ob nekoliko slabši vidljivosti je lep pogled na Blejsko jezero. Foto: Matej Podgoršek Babji zob je čudovita razgledna točka na strmem severnem robu Jelovice. Gre za nekakšen skalnati zob oziroma škrbino, ki se jo vidi iz doline, ko se z Bleda pelje proti Bohinjski Beli (na levi). Najbolj znan je po pogledu na Blejsko jezero s Karavankami v ozadju. Pa sploh ne gre za tako zelo obiskan vrh, morda zato, ker na njem ali ob poti ni nobene planinske koče. Gre za idealen izlet v jesenskih ali spomladanskih mesecih. Sam sem bil nazadnje letos spomladi, pa je bilo v senčnih legah še nekaj snega, tako da je treba biti pripravljen tudi na to. No, zdaj s tem ne bo težave. Ta se lahko pojavi s parkiranjem, če za izhodišče izberemo vas Kupljenik (642 m). Tam je namreč prostor le za kakšnih pet avtomobilov. Zato vam v naslednjih vrsticah raje predlagam turo iz doline, ki pa bo slabo uro daljša.

Strm kolovoz iz doline proti vasi Kupljenik. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče najdemo pod vasjo Selo pri Bledu, nekaj deset metrov po koncu asfaltne ceste parkiramo pred selskim mostom čez Savo Bohinjko (427 m). Nahrbtnik na rame in gremo! Na drugi strani mostu zavijemo desno v smeri Taleža in Kupljenika. Na prvem razcepu nadaljujemo naravnost po makadamski cesti (levo Talež). Ko se cesta spremeni v kolovoz in stopimo med drevje, se pot postavi navkreber. Vzpenjamo se v smeri zahoda prečno na strma pobočja Homa in tukaj je strmina najhujša. Zato bo kratek počitek pri kapelici z razgledom na dolino in proti Karavankam gotovo prišel prav.

Pot nadaljujejo naprej po gozdnem kolovozu proti Kupljeniku. Kmalu dosežemo travnike pod vasjo, ko se nam desno navzgor prvič pokaže tudi Babji zob. Levo od travnikov se vzpnemo do asfaltne ceste (proti jugu). Naslednji del poti nas vodi kar po glavni cesti čez celotno vas (smer zahod). Ko se začne asfaltna cesta spuščati proti Bohinjski Beli, v ostrem desnem zavoju na levi opazimo manjše parkirišče, ki je izhodišče za Babji zob iz Kupljenika. Do sem smo porabili približno eno uro.

Babji zob (1.128 metrov)



Izhodišče: Selski most čez Savo Bohinjko (427 metrov)

Višinska razlika: 750 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 15 minut

Zahtevnost: polovica poti položne, polovica precej strme, a tehnično nezahtevne

Nad Kupljenikom. Foto: Matej Podgoršek S tega parkirišča krenemo na markirano pešpot, ki se v smeri vzhoda začne strmo vzpenjati po kolovozu tik nad vasjo. Na nekaj razcepih so ob markacijah postavljene tudi lesene table z napisom Babji zob. Če je na kakšnem ni, to pomeni, da nadaljujemo po glavnem kolovozu. Del poti je spet nekoliko bolj položen. Ko zapustimo kolovoz (naravnost vodi pot do Taleža oziroma do lovske koče na Taležu), pa je gozdna stezica spet bolj strma. Vse dokler ne pridemo do manjše planine Prihod. Ta je že na robu Jelovice.

Razpotja so označena s takšnimi lesenimi smerokazi. Foto: Matej Podgoršek Tu pot znova zamenja smer neba. Nadaljujemo v desno oziroma proti zahodu in se položno vzpenjamo po robu Jelovice. Sem in tja se nam iz gozda že pokaže Blejsko jezero. Na dveh razglednih mestih sta tudi postavljeni klopci. A nas pot, označena s smerokazi za Babji zob, pelje še nekaj 10 minut naprej. Vse do zahodnega roba, ko se nam na prepadnem vrhu (1.118 metrov) odpre še pogled proti dolini Save Bohinjke, Pokljuki in Julijcem. Ko se naužijemo razgledov, se po isti poti vrnemo v dolino.

