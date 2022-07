In lahko si boste rekli: Zdaj sem pa na Konju!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč so si ob uspehih v življenju rekli: Zdaj sem pa na konju. Za to se je treba zelo potruditi. Z nekaj manj truda pa ste lahko na Konju. Gre za razgledno goro v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp (1.803 metre nad morjem).

Petek je v sklopu akcije Naj planinska koča dan za Sportalov pohodniški namig. Tokrat vas povabimo na manj obiskano goro, s katere pa se odpira pogled na nekatere najbolj priljubljene izletniške cilje v Kamniško-Savinjskih Alpah: Veliko Planino, Kokrško sedlo, Grintovec, Brano, Planjavo in še bi lahko naštevali.

Pogled proti Veliki planini. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče za vzpon na Konja in na sosednji Rzenik je parkirišče na desni strani ceste v Kamniško Bistrico ob spodnji postaji nihalke za Veliko planino. Prvih nekaj deset metrov naredimo po makadamski cesti v smeri kampa Kraljev hrib, nato pa na prvem razcepu zavijemo levo na gozdno pešpot. Ta je v spodnjem delu precej zaraščena, tako da znova ne pozabimo na zaščito proti klopom.

Spodnji del vzpona. Foto: Matej Podgoršek Nekoliko višje pridemo nazaj na gozdno cesto, a ji sledimo le kratek čas, saj nas markacije in table (za planino Dol) usmerijo nazaj na pešpot. Ta se začne nekoliko strmeje vzpenjati pod previsnimi stenami. A ni prestrma, saj gre cikcak na pobočje. Spomnila nas bo na mulatjere iz Posočja. Zelo zanimiv je del poti po dveh grapah.

Ko se teren nekoliko položi, smo že blizu planini Dol (1.308 m). Pašniki z nekaj pastirskimi kočami, kjer nas bodo že zjutraj pozdravile krave, so v dolini med Veliko planino na desni strani naše poti in planino Rzenik na levi strani. Sredi planine zavijemo levo, proti severu (če bi šli desno, mimo pastirskih koč, bi se vzpeli na Veliko planino). Table so na drevesu.

Planina Dol. Foto: Matej Podgoršek

Pred nami je najstrmejši del poti, 20, morda 30 minut skozi iglasti gozd, ko moramo premagati dobrih 300 višinskih metrov. Tukaj moramo biti malo bolj pozorni tudi na markacije, saj je pobočje kar precej shojeno s potmi. In tako pridemo na planino Rzenik (1.654 m). Pogledamo nazaj in prvič se nam odpre pogled na Veliko planino in navzdol proti Ljubljanski kotlini.

Konj (1.803 m) Izhodišče: parkirišče pri gondoli za Veliko planino (540 m)

Višinska razlika: 1.250 metrov

Čas pohoda: dve uri in pol za vzpon

Zahtevnost: tehnično nezahtevno

Planina Rzenik. Desno je Konj, levo pa Rzenik. Foto: Matej Podgoršek

Sledi še zadnji del vzpona. Najprej čez planino, nato pa nas pot vodi še skozi rušje oziroma med borovci, kjer je kar precej zaraščena. Ni pa prestrmo. Na razcepu gremo desno proti Konju (levo je Rzenik, ki ga lahko obiščemo ob sestopu). Po približno dveh urah in pol vzpona (morda treh, če smo nekoliko počasnejši) smo na Konju.

Pogled s Konja na Rzenik. Foto: Matej Podgoršek Ob že prej omenjenih razgledih nam pozornost vzame tudi severna stena sosednjega Rzenika, ki se spušča navpično proti dolini Kamniške Bele (stranska dolina Kamniške Bistrice, le malo nad slapom Orglice). Opazili bomo posledice zadnjega skalnega podora s severne stene, ki se je zgodil februarja 2021. Na vrhu Konja rado piha, tako da ne pozabite na vetrovko. Je pa res, da ohladitev v teh vročih dneh še kako prija. S Konja sestopimo po isti poti.

Pogled proti Kokrškemu sedlu. V bokalu se skrivata Skuta in Grintovec. Foto: Matej Podgoršek