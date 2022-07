Pohod v kraljestvo kozoroga #foto #video

Pogled proti vrhu Foto: Matej Podgoršek Razočarani, če na poti na Stenar, na katerega smo vas povabili pred tednom dni, niste videli nobenega kozoroga? Nedaleč stran, prek Kaninskega pogorja, je gora, ki ji marsikdo reče kar kraljestvo kozoroga. To je Špik Hude Police oziroma v italijanščini Cima di Terrarosa (2.420 m). Morda je bolj znan sosednji Montaž oziroma Jof di Montasio (2.754 m), na katerega pa vodijo le zelo zahtevne planinske plezalne poti. Pot na Špik pa je speljana po mulatjeri in zato ni ne tehnično ne kondicijsko zahtevna. Je pa priporočljiva uporaba čelade. Prav zaradi kozorogov, ki se sprehajajo po zelo strmih stenah nad planinsko potjo in radi sprožijo kakšen kamen.

Na poti skupaj s kozorogi uživamo ob pogled (navzdol) na planino Pecol. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče za vzpon na Špik Hude Police je planina Pecol. Do nje se zapeljemo mimo mejnega prehoda Rateče ali Predel in nato mimo Rabeljskega jezera proti smučišču Sella Nevea. Tukaj, torej na Neveljskem prevalu, na najbolj ostri levi serpentini (pred velikim hotelom), zavijemo desno navzgor proti Montaževi visoki planoti (na tabli je označeno Altopiano del Montasio). Na koncu asfaltirane ceste je pred planino Pecol (1.510 m) veliko parkirišče. Pot je poleti ob koncih tedna precej obiskana, zato bodimo zgodnji (najpozneje ob sedmih zjutraj, raje pa še prej), saj se kozorogi pozneje, ko je ljudi preveč, pač skrijejo.

Foto: Matej Podgoršek Za orientacijo: levo je Montaž, Špik Hude Police pa je približno na sredini mogočnega grebena, ki ga boste s parkirišča opazovali visoko nad sabo. Ko je planina s podolgovatimi hlevi in sirarnami še v senci sten, krenemo po makadamski cesti navzgor. Planino prečimo po sredini ali po cesti oziroma višje po planinski poti. Smer: planinska koča Di Brazza (Rifugio di Brazza, 1.660 m).

Po mulatjeri proti vrhu Foto: Matej Podgoršek Nad kočo se pot nadaljuje po travniku. Na prvem razpotju se odpravimo naravnost navzgor (smer Terrarossa) proti stenam Špika Hude Police (levo se odcepi pot proti Montažu). Ko dosežemo stene, se pot nadaljuje v okljukih oziroma "cikcak" na pobočje po stari mulatjeri. Ta zato ni prestrma in fizično tako naporna. Tu si je že pametno nadeti čelado. In zdaj je čas, da postanemo pozorni na kozoroge. Če bo jutro še zgodnje, boste morda najprej uzrli le njihove silhuete.

Koliko kozorogov vidite? Foto: Matej Podgoršek

Pogled s Šika na Montaž Foto: Matej Podgoršek Višje, kot smo, več je, običajno, kozorogov, ki jih na plan privabijo prvi jutranji žarki. In z njimi uživamo v razgledu na planino Pecol pod sabo in levo proti italijanski strani Kaninskega pogorja. V nadaljevanju sledita še dve razpotji. Na prvem gremo levo. Lahko pa stopite nekaj deset metrov po desni poti, kjer sem sam za ovinkom videl kar nekaj kozorogov, in se nato vrnete na pot proti Terrarossi. Na naslednjem razpotju nadaljujemo desno (levo Montaž) in kmalu smo že na grebenu. Tu je, običajno, največ kozorogov. Usmerimo se levo in po nekaj minutah hoje po grebenu dosežemo vrh oziroma Špik Hude Police (2.420 m).

Špik Hude police/Cima di Terrarossa (2.420 m)



Izhodišče: planina Pecol (1.510 m)

Višinska razlika: 910 metrov

Čas za vzpon: dve uri in pol

Zahtevnost: kondicijsko nezahtevno, priporočljiva čelada

Pogled z vrha: levo je Kaninsko pogorje, spodaj planina Pecol in desno Montaž Foto: Matej Podgoršek

Koča Di Brazza Foto: Matej Podgoršek Vzpon vam bo vzel vsaj dve uri in pol, saj boste zaradi razgledov in kozorogov večkrat postali. A občutek boste imeli, kot da ste vrh dosegli v eni uri, tako hitro vam bo zaradi vznemirjenja ob opazovanju kozorogov minil vzpon. Z vrha se vam bo odprl čudovit pogled na Montaž na zahodu, planino Pecol proti jugu, Kaninsko pogorje na vzhodu in na Viš ter proti Višarjem na severu. Sestop je po isti poti, pogosto je takrat ob poti že manj kozorogov. Če s seboj ne boste imeli malice, lahko zavijete v kočo Di Brazza, kjer običajno postrežejo tudi z dobrotami, ki so nam domače iz slovenskih gorskih koč, kot je na primer jota.

Popoldne si lahko utrujene noge ohladite v Rabeljskem jezeru. Tu je izhodišče še za en zanimiv vzpon, ki smo vam ga pred leti že predlagali − na Jerebico.