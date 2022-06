Pohod na Dovško Babo s čudovitim pogledom na Triglav

Dovška Baba (1.891 m) je vrh v Karavankah nad Mojstrano oziroma Dovjami, torej na slovensko-avstrijski meji. Tako ima gora tudi nemško ime, Frauenkogel. Bolj poznani sta sosednji Kepa, priljubljena med avstrijskimi pohodniki, in Golica, kamor maja zaradi cvetov narcis derejo množice. Narcise so pravzaprav tudi na Dovški Babi, pred dvema tednoma, ko so nastali te fotografije in video, je bilo še nekaj zadnjih. Zdaj na planino Dovško Rožco (1.650 m) prihajajo krave, ki ji bodo dale še dodaten čar. V pastirski koči se lahko poleti tudi okrepčamo.

Izhodišče nad vasjo Dovje. Jutranji pogled na Mojstrano, Vrata in Triglav. Foto: Matej Podgoršek

Dovška Baba (1.891 m)



Izhodišče: Dovje (most čez Mlinco)

Višinska razlika: 1.150 m

Čas za vzpon: 2 uri in pol do 3 ure

Zahtevnost: tehnično nezahtevno, a dokaj strmo

Markirana pot se začne nekaj sto metrov nad vasjo Dovje. Pri mostu čez potok Mlinca je manjše parkirišče (do sem je nekaj sto metrov makadama). Že tu se nam ob ranem jutru odpre čudovit pogled nad Mojstrano in proti dolini Vrata s Triglavsko severno steno v ozadju. Gozdna pot je že na začetku precej strma, po dežju pa tudi blatna in spolzka. Bo pa zato vidljivost toliko boljša in razgled še lepši.

Goreljše Foto: Matej Podgoršek Pot je sicer dobro markirana, na dveh mestih pa je potrebne nekaj pozornosti. Na prvem rovtu pri obnovljeni koči zavijemo levo navzgor po strmem travniku. Drugi rovt oziroma opuščeno planino Goreljše najprej prečimo, na koncu pa ob še enem obnovljenem objektu znova zavijemo levo, kjer se pot nadaljuje pod veliko bukvijo. Tam nam tabla razkriva, da smo približno na polovici poti. Stopimo čez kolovoz, saj nas pešpot vodi nad gozdno cesto.

Planina Doška Rožca Foto: Matej Podgoršek Ta del je položnejši. Pod stenami Bele Peči (1.460 m) prečimo manjše melišče. Pozneje se za kratek čas spustimo na cesto, nato sledi še sklepni, bolj strm vzpon do Dovške Rožce. Čeprav pot na Babo tehnično ni zahtevna, pa je kondicijsko kar zalogaj takole na začetku planinske sezone. Dve tretjini poti sta namreč kar strmi. Zadnji del od koče na planini do vrha Babe, ki poteka po travnatem grebenu, sicer zaradi razgledov na vse štiri strani neba premagamo z manj napora. Za vzpon potrebujemo približno dve uri in pol: za hitre dve, za malo počasnejše tri.

Spomladi so travniki na Dovški Babi cvetoči, maja tudi z narcisami. Foto: Matej Podgoršek

Pri pastirski koči Foto: Matej Podgoršek Na vrhu pa si le vzemite čas in se razglejte naokoli. Proti severu oziroma severovzhodu se nam odpira pogled na Dravsko dolino z Vrbskim jezerom, na vzhodu je Golica, na zahodu najbližje Kepa. Najlepši pogled pa je v dopoldanskih urah na Julijce: Tosc, Rjavina, Triglav, Stenar, Škrlatica in pod njimi vse tri doline Krma, Kot in Vrata, desno se nad Mojstrano dviguje Vrtaško sleme (pohod nanj bomo opisali v enem od prihodnjih člankov).

Dovška Baba (1.891 m) s pogledom na Mojstrano in osrčje Julijskih Alp Foto: Matej Podgoršek