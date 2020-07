Iščete idejo za fotogenično turo? Trupejevo poldne vam bo pisano na kožo. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav Trupejevo poldne, naš peti predlog za izlet po Sloveniji , ni tako znan vrh kot številni drugi v Karavankah (Tromeja, Golica, Stol, Begunjščica ...), pa je zaradi razgleda in prav posebnega križa vse bolj priljubljen v času, ko tako radi objavljamo popolne fotografije na družabnih omrežjih.

Ko se peljemo skozi Gozd Martuljek, nam vselej vzame dih pogled na mogočni Špik oziroma Martuljško skupino. Še lepši pogled nanjo pa je iz vasice Srednji Vrh, ki je izhodišče za pohod na Trupejevo poldne.

Pravzaprav večina sploh ne ve, da vas leži nad Gozdom Martuljkom, saj se je iz doline ne vidi. Do nje vodi ozka in strma cesta. Tabla za Srednji Vrh je ob glavni cesti, ki pelje čez Gozd Martuljek, tako, da je ne boste zgrešili.

Če se boste na Trupejevo poldne odpravili iz Srednjega Vrha, vas čaka čudovit pogled na Martuljško skupino. Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Pred samo vasjo je razcep cest oziroma manjše parkirišče. Ker je prostora le za okoli deset vozil, je še posebej konec tedna pametno priti zgodaj zjutraj.

Pot na Trupejevo poldne ni zahtevna, ni pa markirana, a z izjemo nekaj prvih 100 metrov, to ne predstavlja ovire.

Najbolj priljubljena je pot na Trupejevo poldne po dolini potoka Jerman oziroma skozi Železnico. S parkirišča se usmerite na cesto levo navzgor. Drugi razcep sledi približno 100 metrov naprej, ko z asfaltirane ceste stopite desno na gozdno cesto (na manjši pašnik). Tu se vam odpre čudovit pogled na Martuljško skupino. Kmalu sledi še tretji razcep, kjer se usmerite desno navzdol. Čez nekaj minut pridete do potoka Jerman in vedeli boste, da ste na pravi poti.

Kaj je Alpe Adria Trail?



Gre za čezmejno daljinsko pohodniško pot, ki povezuje avstrijsko Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino. Začne se ob vznožju najvišje gore Avstrije Velikega Kleka (Grossglockner) in 750 kilometrov pozneje konča v Miljah. Je dobro označena s tablami Alpe Adria Trail in ni posebej strma, saj ne vodi prek najvišjih vrhov. Vzpon na Trupejevo poldne je skrajni severni del slovenskega dela te poti. Gre za odsek na 22. etapi poti Alpe Adria, ki sicer vodi od Baumgartnerhöhe do Kranjske Gore.

Sledite oznakam Alpe Adria Trail. Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Ob potoku Jerman se v smeri severa približno uro vzpenjate po dokaj slabi in kamniti gozdni cesti, ki je občasno nekoliko strmejša. Pot vas v tem delu ne bo navdušila. Na drevesih boste opazili oznake za Alpe Adria Trail. Te so za orientacijo, saj se skoraj do cilja hodi po tej pohodni poti.

Na opuščeni planini Hudi hlevi cesta zavije v smeri vzhoda. Ko pridete do razcepa gozdnih cest Železnica, ste na pol poti (približno ura hoje). Od tam je cesta boljša, pot prijetnejša, ves čas gre po dolini, med bujnim iglastim gozdom.

Lovska koča Železnica Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Pri lovski koči Železnica se cesta končna, zato nadaljujete po gozdni in ponekod travnati poti. Še naprej sledite markacijam za Alpe Adria Trail. Malo strmejši je le kratek peščen odsek v grapi pod sedlom.

Alpe Adria Trail se prek sedla spusti navzdol, proti Avstriji. Na Trupejevo poldne pa zavijete levo, po ozki poti po grebenu, kjer ste končno nagrajeni z razgledi. Do vrha je še kakšnih 15 minut.

V dobrih dveh urah torej premagate tisoč višinskih metrov in dosežete Trupejevo poldne (1.931 metrov nadmorske višine). Ker je vrh tik nad Beljakom, se na Techantinger Mittagskogel, kot vrhu rečejo po nemško, odpravljajo tudi številni Avstrijci. Tako boste gotovo slišali pozdrava servus in gruss got. Planinske koče na vrhu ali ob poti ni.

Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Pogled z vrha proti Julijcem. Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Razgled za čisto desetko!

Na avstrijski strani vam bosta ob Beljaku najbolj v oči padla Baško jezero (Faakar See) in Dobrač. Na slovenski strani pa severni vrhovi Julijskih Alp. Od leve proti desni: Špik z Martuljško skupino, Prisojnik, Vršič, Mala Mojstrovka, Jalovec in pred njim Slemenova špica ...

V smeri proti zahodu sta Dovška baba in Tromeja. Za vzpon na Trupejevo poldne morate res izbrati sončen dan z dobro vidljivostjo. Le tako bo vzpon zares nepozaben.

