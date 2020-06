Večina planinskih koč v slovenskih gorah bo svoja vrata odprla do konca junija. Kako bo z unovčenjem turističnih bonov, kaj prinaša nov rezervacijski sistem in kakšne so še vedno omejitve, ki jih nalaga bolezen covid-19?

O vsem tem in še marsičem so danes spregovorili gostje na tradicionalni novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije pred začetkom glavne planinske sezone, ki jo je gostil Domžalski dom na Mali planini.

Govorniki so ugotavljali, da nas čaka drugačna planinska sezona. To pomeni, da bomo v gorah in planinskih kočah srečevali manj tujih gostov, da nam bo postalo domače, da v nahrbtniku prenašamo tudi mini razkužilo ali razkužilne robčke ter zaščitne maske, in da bomo v sobah planinskih koč prenočevali zgolj v družbi ljudi iz skupnega gospodinjstva ali skupine, s katero smo se skupaj podali v gore. Govorniki na novinarski konferenci pred začetkom glavne planinske sezone so se strinjali, da nas čaka drugačna sezona. (Od leve proti desni: generalni sekretar PZS Matej Planko, Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav, podpredsednik PZS Miro Eržen, menedžer blagovne znamke Laško Urban Kramberger in strokovna sodelavca pri PZS Dušan Prašnikar in Matjaž Šerkezi. Foto: Ana Kovač

Novost – rezervacija prenočišč prek spleta

Prvič bo prenočišča v planinskih kočah – omogočeno bo plačilo s turističnimi boni, ki bodo v veljavo stopili ta petek – mogoče rezervirati prek spleta.

Po besedah podpredsednika PZS Mira Eržena se bomo v Sloveniji zgledovali po državah alpskega loka (Avstriji, Nemčiji, Švici, Južni Tirolski in Liechtensteinu), kjer je takšen način rezervacij že nekaj povsem običajnega. Za začetek bodo sistem preizkusili v 10 do 15 kočah z največjim deležem prenočitev.

Letos boste nočitev v planinski koči lahko prvič rezervirali preko spleta. Takšen način rezervacij bo v letošnji sezoni možen v 10 do 15 kočah, potrdili so ga že v Zasavski koči na Prehodavcih, ki ste jo lani izbrali za naj kočo v visokogorju. Foto: Dan Briški

Vključitev v projekt so že potrdili v naslednjih planinskih postojankah: Aljažev dom v Vratih, Dom Planika, Dom Valentina Staniča, Koča na Doliču, Koča na Planini pri Jezeru, Pogačnikov dom na Kriških podih, Poštarski dom na Vršiču, Prešernova koča na Stolu, Vodnikov dom na Velem polju, Zasavska koča na Prehodavcih, ki ste jo lani izbrali za naj planinsko kočo v visokogorju.

Spletne rezervacije bodo razbremenile oskrbnike

Pri krovni organizaciji slovenskih planincev računajo, da bo sistem spletnih rezervacij nekoliko razbremenil tudi oskrbnike, saj bodo planinci na spletu lahko sami preverili razpoložljivost sob. Ta podatek bo letos še bolj pomemben kot prejšnja leta, saj se bodo zaradi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje zmanjšale zmogljivosti planinskih koč. Kot rečeno, še vedno velja, da bodo v isti sobi lahko nastanjeni le člani istega gospodinjstva ali pa iste zaključene skupine.

Večina koč bo svoja vrata odprla do konca junija

Večina koč je že odprtih, vsaj za konec tedna, izjeme so koče v Triglavskem pogorju, ki bodo svoja vrata odprle do konca junija, je napovedal Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec pri PZS.

Dušan Prašnikar iz PZS je napovedal, da bo do konca junija večina slovenskih planinskih koč že odprla svoja vrata. Foto: Ana Kovač

Na dejstvo, da bo letošnja planinska sezona drugačna od prejšnjih, je opozoril tudi generalni sekretar PZS Matej Planko, ki je zadovoljen, da jim je pri PZS uspelo s prizadevanji, da bi bilo unovčenje turističnih bonov mogoče v več delih.

Generalni sekretar PZS Matej Planko je zadovoljen, da so uspeli s prizadevanji, da se omogoči koriščenje turističnih bonov v več delih, saj si oskrbniki planinskih koč le tako lahko obetajo njihovo koriščenje v planinskih postojankah. Foto: Ana Kovač

Glede na to, da bo v slovenskih gorah letos verjetno precej manj tujih gostov kot prejšnja leta, oskrbniki računajo predvsem na slovenske. Ti pa bi bon v celoti (200 evrov za polnoletno in 50 za mladoletno osebo), kot je bilo sprva predvideno, le stežka uporabili v eni koči in v enem zamahu, saj je za prenočitev z zajtrkom v kočah treba odšteti manj kot 30 evrov.

Akcija Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Pri PZS so se – v želji, da bi v gore in s tem v koče privabili čim več gostov, stavijo tudi na nove planince, ki so v gore začeli zahajati v času karantene, in tako vsaj poskušali ublažiti izgubo prihodkov v aprilu in maju – vključili v vseslovensko akcijo Slovenske turistične organizacije Zdaj je čas. Moja Slovenija.

V sklopu akcije prebivalce Slovenije vabijo k daljšemu ali krajšemu oddihu v slovenskih gorah.

Pri Zavarovalnici Triglav so v okviru akcije Očistimo naše gore med 52 planinskih koč, ki so se prijavile na njihov razpis, razdelili 152 gasilskih ampul, s čimer so kočam zagotovili dodatno zaščito v primeru začetnih požarov. Foto: Ana Kovač

152 gasilskih ampul za 52 planinskih koč

Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v Zavarovalnici Triglav, je predstavil 11. sezono vseslovenske akcije Očistimo naše gore, ki ljubitelje gora in planin spodbuja k varni in odgovorni hoji v gore. Letošnji poudarek akcije bo na požarni varnosti planinskih koč.

Pri Triglavu so med 52 planinskih koč, ki so se prijavile na njihov razpis, razdelili 152 gasilskih ampul, s čimer so kočam zagotovili dodatno zaščito v primeru začetnih požarov.

Več o njihovem delovanju si boste na naših straneh lahko prebrali v prihodnjih dneh.

105.600 spominskih kozarcev

Pandemija novega koronavirusa je nekoliko spremenila tudi projekt Gremo v hribe, ki ga že 11 let pripravljajo pri Pivovarni Laško Union. Zaradi koronavirusa so odpovedali vse dogodke znotraj projekta, so se pa domislili drugačnega načina sodelovanja.

Pri Pivovarni Laško Union so skupaj s Planinsko zvezo Slovenije razvili plastični pollitrski kozarec za večkratno uporabo, ki ga bodo kot donacijo podarili 44 planinskim kočam. Foto: Ana Kovač

Kot je pojasnil Urban Kramberger, menedžer blagovne znamke Laško, Pivovarna Laško Union, so skupaj s Planinsko zvezo Slovenije razvili plastični pollitrski kozarec za večkratno uporabo, ki ga bodo kot donacijo podarili 44 planinskim kočam.

"Za vsako od njih smo pripravili 2.400 spominskih kozarcev, ki jih bomo podarili in dostavili na lokacijo planinske koče. Spominske kozarce bodo koče lahko ponujale svojim obiskovalcem s pripisom 'donacija za nas'. Vsi kozarci so opremljeni z napisom posamezne koče, izkupiček od prodaje pa bo namenjen za njihovo delovanje. Skupaj 105.600 kozarcev bo tako omogočilo zbir donacije v višini 105.600 evrov," je sklenil Kramberger.