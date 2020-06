Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem prispevku naše nove petkove rubrike Kam na izlet po Sloveniji vas vabimo na novo po vezovalno krožno pot, ki je zaživela oktobra lani. Daljinska pot Juliana Trail v 270 kilometrih in 16 etapah obkroži Julijske Alpe in pohodniku omogoči spoznavanje njenih najlepših predelov z zunanje strani. O turističnem projektu, pod katerega se podpisuje deset gorenjskih in posoških občin, so se že pred uradnim odprtjem razpisali tuji mediji in obiskovalci iz tujine . Že ta konec tedna se lahko udeležite brezplačnih vodenih tur po trasi.

V drugem prispevku naše nove petkove rubrike Kam na izlet po Sloveniji vas vabimo, da se sprehodite po novi povezovalni poti okrog Julijskih Alp, tako imenovani Juliana Trail. Vodi tudi skozi Radovljico (na fotografiji). Foto: Jošt Gantar (Bohinj.si)

Trasa daljinske poti Juliana Trail je razdeljena na 16 etap, osem jih je na gorenjski in osem na primorski strani. Njihova povprečna dolžina znaša okoli 17 kilometrov, povprečno pripravljen pohodnik pa jo lahko prehodi v približno petih urah.

Traso Juliane Trail označujejo rumene table z logotipom Juliane.



Traso Juliane Trail označujejo rumene table z logotipom Juliane. Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

Pot okrog Julijskih Alp poteka v smeri urinega kazalca, dnevne etape pa so zasnovane tako, da lahko pohodnik v krajih na začetku ali koncu etape prenoči in se okrepča.

Na izhodiščni in končni točki etape je tudi možnost javnega prevoza, kar bo pohodnikom in popotnikom omogočilo trajnosten in mobilen pristop.

Večina etap je nezahtevnih, brez večjih vzponov. Pot se praviloma odmika od najbolj obleganih slovenskih vrhov.

Trasa nove krožne poti Juliana Trail:

Foto: Posnetek zaslona: Spletna stran Bohinj.si

Tehnični podatki: Skupna dolžina: 270 km Skupna višinska razlika: 7.163 m Skupno število etap: 16 Povprečna dolžina etape: 17,5 km (4–5 ur)

Kompleksen turistični produkt

Njen namen ni osvajanje gorskih vrhov (Triglav boste lahko občudovali od daleč), ampak stavi predvsem na občudovanje Julijcev iz dolin in razglednih točk ter iskanje duhovnega miru, spoznavanje kulture in vsakdanjika prebivalcev Julijskih Alp, pravijo pri skupnosti Julijskih Alp, kjer računajo, da bo pot imela tudi pozitiven vpliv na turizem in lokalno gospodarstvo.

Ena od etap vodi tudi skozi Pokljuško sotesko. Foto: Aleš Zdešar (www.slovenia.info)

Serija promocijskih vodenih brezplačnih tur vse do julija

Ker domačemu gostu, ki bo zaradi koronakrize letos še bolj prišel do izraza kot sicer, želijo predstaviti, kaj trasa ponuja, bodo ta konec tedna (in naslednje tri konce tedna) začeli izvajanje promocijskih vodenih pohodov po trasi Juliane , že od začetka maja pa traja digitalna promocijska kampanja, v kateri vas skozi kraje, skozi katere pelje Juliana, popeljejo znane osebnosti iz tistih kotičkov Slovenije.

Vsi pohodi so brezplačni, zaradi lažje organizacije so potrebne le predhodne prijave.

Prva pohoda bosta že jutri, 13. junija.

Eden (1. etapa Juliana Trail) od Kranjske Gore do Spodnjega Martuljkovega slapu, drugi (9. etapa) od Podbrda do Grahovega ob Bači.

V nadaljevanju lahko preverite, kje bodo potekale vodene ture po novi daljinski poti.

Foto: Bohinj.si

Koledar vodenih pohodov po trasi Juliana Trail:

Sobota, 13. junij 2020: Etapa 1: Kranjska Gora–Spodnji Martuljkov slap

Prijava: info@kranjska-gora.eu.



Etapa 9: Podbrdo–Grahovo ob Bači

Prijava na e-naslovu: barbara.rozman@tnp.gov.si.



Nedelja, 14. junij 2020:



Etapa 2: Mojstrana –Jesenice

Etapa 3: Jesenice–Begunje

Prijava: 04 58 63 178 ali info@turizem.jesenice.si. Etapa 10: Grahovo ob Bači–Most na Soči

Prijava: info@dolina-soce.si ali damjana.munih@dolina-soce.si; dodatne informacije: 05 30 29 642 Sobota, 20. junij 2020: Etapa 3: V zibelki kulture in čebelarstva

Prijava: janez.dolzan@visitzirovnica.si Etapa 11: Most na Soči–Tolmin

Prijava: info@dolina-soce.si ali damjana.munih@dolina-soce.si; dodatne informacije: 05 30 29 642 Nedelja, 21. junij 2020:



Etapa 4: Bled-Radovljica

Prijava: info@radolca.si.



Etapa 12: Tolmin–Kobarid

Prijava: booking@juliana-trail.si ali na 05 30 29 643.



Sobota, 27. junij 2020:



Etapa 5: Planina Zajavornik–Zgornje Gorje

Prijava na e-naslovu: barbara.rozman@tnp.gov.si. Etapa 13: Kobarid–Bovec

Prijava: tel. 05 30 29 643 ali e-naslov: booking@juliana-trail.si.



Nedelja, 28. junij 2020: Etapa 6: Gorjuše–Stara Fužina

Prijava na e-naslovu: barbara.rozman@tnp.gov.si. Etapa 14: Log pod Mangartom-Bovec

Prijava na e-naslovu: barbara.rozman@tnp.gov.si.

Sobota, 4. julij 2020: Etapa 8: Bohinjska Bistrica-Podbrdo

Prijava:+386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si.

Nedelja, 5. julij 2020: Etapa 7: Stara Fužina-Bohinjska Bistrica

Prijava: +386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si. Etapa 16: Trbiž–Kranjska Gora

Prijava: info@kranjska-gora.eu.

Kot nam je povedal Martin Šolar, ki je tesno vpet v promocijske aktivnosti nove povezovalne poti, bodo na vseh vodenih pohodih prisotni ljudje, ki se dobro spoznajo na lokalne zanimivosti, kulturno dediščino in naravo, poznajo pa tudi zgodbe in legende, ki so širši javnosti neznane, zato je priložnost dobro izkoristiti.

Foto: Mitja Sodja (Bohinj.si)

Natančnejši popis poti z vsemi potrebnimi tehničnimi podatki najdete v knjižici Juliana Trail ali na spletni stani Outdoor Active, kjer je tudi elektronski vodnik, orientirate pa se tudi po tipskih rumenih tablicah z logotipom Juliane ob poti.

Žigov za zdaj še ni, a zaradi velikega zanimanja zanje o uvedbi že razmišljajo. "V načrtu je tudi to, a še ne letos," je dejal Šolar.

