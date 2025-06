Kaj boste počeli ta konec tedna? Ne zamudite teh dogodkov!

Za vse starosti in okuse

V Mariboru se začenja Festival Lent, ki s svojim živahnim utripom domačim in tujim obiskovalcem omogoči, da štajersko prestolnico ugledajo v najlepši luči ter jo spoznajo kot živahno, kozmopolitsko in odprto mesto. Letos se bo od 28. junija zvrstilo več kot 200 dogodkov na 28 prizoriščih.

Za vegane in druge radovedne jedce

Slovensko vegansko društvo v Kopru prireja Vegamarket, na katerem bodo obiskovalci lahko preizkusili vse mogoče veganske izdelke. Veliko bo možnosti za okusno vegansko kosilo, predstavilo pa se bo tudi nekaj dobrodelnih organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali v Sloveniji.

Za vse, ki jih zanima Japonska

Čas je za tradicionalni Dan Japonske v Ljubljani, ki ponuja široko paleto doživetij s področja japonske kulture in umetnosti s pomočjo glasbe, plesa, ikebane, kaligrafije, čajnega obreda, literature, borilnih veščin in japonske hrane. Letos poteka že trinajsta izvedba prireditve.

Za navdušence nad koktajli

Brina, festival koktajlov in miksologije, bo tudi letos postregel z vrhunsko izbiro ponudnikov, barvitim spremljevalnim programom in poletno energijo, ki se iz popoldneva preliva v večer. Festival bo prvič ponudil tudi okroglo mizo o sodobni miksologiji ter preteklosti, sedanjosti in prihodnosti koktajlov, na kateri bodo svoje poglede delili nekateri vodilni ustvarjalci na sceni.

Za tiste z močnimi nogami

Vsi, ki so nori na gibanje in nenavadne športne podvige, se bodo v Gornji Radgoni lahko pomerili v 5. Teku po stopnicah na Radgonski grad. V neobičajnem izzivu, ki bo odprl tradicionalno prireditev Radgonskih goric - Dan odprtih kleti, bodo udeleženci poskusili čim hitreje premagati kar 287 stopnic.

