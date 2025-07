Čeprav vremenoslovci za ta konec tedna napovedujejo pestro vreme, ni treba, da se držite doma za štirimi stenami. Lahko se udeležite kakšnega koncerta. V Kopru bo nocoj nastopila Nina Pušlar, v soboto pa v Piranu Helena Blagne, v Kranju Plavi orkestar, na Ptuju pa Magnifico. Pravi glasbeni praznik pa se nadaljuje na festivalu Castle v vasi Fara ob reki Kolpi, kjer bodo jutri nastopili Joker Out, Dan D, Kokosy, Orlek, Vazz in tudi Valentino Kanzyani. Če si želite bolj "težkih" ritmov in kitarskih rifov, je za vas tu festival Tolminator.

Kaj vse je na voljo, lahko sami preverite na Siolovi podstrani Dogodki . Spodaj vam ponujamo izbor uredništva.

Nina, Nina, Nina na Titovem trgu

Že nocoj se za lep uvod v konec tedna na Titovem trgu v Kopru lahko udeležite koncerta Nine Pušlar. Ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih pevk z izjemnim nastopom, polnim glasbe, čustev in presežkov, nikogar ne pusti hladnega, obiskovalci pa z veseljem pojejo njen hit To mi je všeč. Če je na voljo še kaj vstopnic, je za stojišče treba odšteti 30 evrov.

Nepozabna Nina Pušlar je pred mesecem dni navdušila s stadionskim spektaklom v domači Ivančni Gorici. Foto: Matic Kremžar

Na Kolpo vabi festival Castle

Letošnji Castle Kolpa Music Festival , na katerem organizatorji pričakujejo okoli 5.000 obiskovalcev, se je sicer začel že včeraj in se bo po sobotnih koncertih končal v nedeljo. Festival so odprli Mi2, Niet, Alo! Stari in Zmelkow, danes bodo obiskovalce ogreli Dubioza kolektiv, Zablujena generacija in Edo Majka, jutri pa se obeta vrhunec z Joker Out, Dan D, Kokosy in Orleki.

Vzporedno bodo na odru Arena Experience predvajali bolj elektronsko glasbo, za katero bodo skrbeli tudi znani didžeji. Danes bodo nastopili Kinn, Michael Angelo in Rotor Motor, zadnji dan pa se bodo na odru zvrstili Relentless, Mark Pihlar, Mladen Tomić in Valentino Kanzyani.

Tolminator Foto: STA

Medtem se bo v Tolminu odvijal težkometalni glasbeni festival Tolminator , ki po koncu Metal Days nadaljuje tradicijo heavy metala na sotočju Tolminke in Soče. Festival, ki poteka na treh odrih, se je začel že v sredo, na njem pa se je in se še bo zvrstilo več tujih in slovenskih skupin. Med drugimi bodo danes nastopili Rotting Christ in Kataklysm, v soboto pa Ministry, Milking the Goatmachine in Dickles Tracy.

Nepozabna slovenska diva Helena Blagne bo imela ekskluzivni koncert v Piranu. Vstop je prost! Foto: Mediaspeed

V soboto zvečer bo na Tartinijevem trgu v Piranu ekskluzivno nastopila nepozabna slovenska glasbena diva Helena Blagne, ki praznuje 40 let kariere. Napoveduje oživitev svojih največjih uspešnic, kot je Ti boš vedno prvi. Zapela bo tudi Dež, organizatorji pa upajo, da bo vreme vseeno zdržalo. Vstop je prost!

"Balkanski šarlatan" Magnifico bo nastopil na Ptuju. Foto: Mediaspeed

Tudi ob Dravi poteka glasbeni festival – Arsana , ki se je na Mestni tržnici na Ptuju začel že prejšnji teden. V soboto zvečer bo imel koncert legendarni Magnifico, ki je s svojim glasbenim slogom postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov ne le v državi, ampak tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Na Ptuju naj bi predstavil skladbe z nove plošče, pa tudi dobrih starih uspešnic ne bo manjkalo. Bo na repertoarju tudi legendarna Silvija?

Pevec Plavega orkestra Saša Lošić Foto: Goran Stanzl/Pixsell Medtem bodo v Letnem gledališču Khislstein v Kranju nastopili člani še ene legendarne skupine iz nekdanje skupne države – "balkanski Beatlesi" Plavi orkestar. Skupina, ki je nastala v 80. letih prejšnjega stoletja, se je uveljavila kot ena najpomembnejših ustvarjalk jugoslovanske rockovske scene z večnimi hiti, kot so Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži, Suada in številnimi drugimi, ki so še danes v ospredju marsikatere zabave tako starih kot mladih.

Pod Veliko Planino bo zagotovo "vroče". (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Bolj veselo in na poskok bo v soboto ob vznožju Velike Planine, kjer bo pred gostiščem Zeleni rob potekalo tradicionalno tekmovanje harmonikarjev. Udeležili naj bi se ga harmonikarji vseh generacij, napoveduje Društvo Rigelj Velika Planina, ki je organizator že 28. tekmovanja.