V tokratni epizodi Spotkasta je Eva Cimbola gostila Gregorja Poljanca Kirscha – človeka, ki ga mnogi poznajo po vojaški disciplini, močni osebnosti in karizmatičnem nastopu. A tokratni pogovor je razkril tudi njegovo mehkejšo, premišljeno in bolj osebno plat. Gregor je spregovoril o svojih izkušnjah iz vojske, kjer se je prvič srečal z resnično disciplino in strukturiranim načinom življenja. Po njegovih besedah mu je ravno vojaško okolje dalo temelje za vztrajnost, odgovornost in notranjo moč.

Poudarki pogovora in kje na posnetku jih je mogoče najti:

Gregor Kirsch je spregovoril o letih v vojski (na 2.40), o strahu in zakaj je dal odpoved (na 11.00). Razložil je, kako je v praksi videti vojaško delo v Afganistanu (na 13.15) in kaj je bilo najtežje pri navajanju na civilno življenje (na 18.00). Z Evo sta razpravljala o tem, ali je pogled, da moraš v življenju najprej poskrbeti zase, egoističen (na 25.45). Gregor ima rad luksuz, a preživi tudi s plastenko vode za higieno (na 30.30), razloži, kaj je prava lakota in kakšen obrok si je v iskanju zadostne količine kalorij pripravil kot vojak (na 33.30). Pravi, da ni sposoben lagati, in iskreno komentira tudi zamujanje nekdanje partnerke Špele Grošelj (na 36.00), se dotakne tega, kaj je potrebno za resnično spremembo v življenju (na 43.00), vzgoje in pretiranih varnostnih ukrepov (na 47.00) ter tega, kako se ga je pravzaprav prijel vzdevek Kirsch (na 50.30).

Posebno pozornost v pogovoru sta namenila temi strahu – Gregor pravi, da strah ni nekaj, česar bi se morali sramovati ali izogibati. Ravno nasprotno: strah nas usmerja, nas ohranja pozorne in – če ga znamo pravilno razumeti – tudi izjemno motivira. "Strah je kot kompas – če ga znaš brati, veš, kam moraš iti," pove v pogovoru.

Po vojski so ga mučile more

Gregor Kirsch je bil kar 12 let poklicni vojak, pripadnik enote specialnih sil, ki se je boril in kot izkušen medicinec deloval tudi v Afganistanu. Leta v vojski pa so ob privajanju na civilno življenje prinesla tudi določene izzive. Potreboval je veliko dela na sebi, meditacije ter različnih terapij, da je lahko začel komunicirati odprto in se pogovarjati tudi o čustvih.

Gregor Kirsch je bil 14 let v vojski, od tega 12 let pripadnik enote specialnih sil, kot izkušen medicinec je deloval tudi v Afganistanu. Foto: Jan Lukanović

"Počasi stvari prihajajo za tabo. Določene stvari sem tiščal v sebi," je priznal in dodal, da so ga nekoč mučile more, a ne z bojišč, ampak iz urjenja.

Trdo delo Kirschu ni tuje. Poudarja, da v življenju ni bližnjic in da je prav dosledno delo tisto, ki prinese rezultate – pa naj gre za kariero, odnose ali osebni razvoj. "Človek, ki ima disciplino in motivacijo, je sposoben narediti vse," pravi. A čeprav je njegovo življenje precej organizirano, pa zna uživati tudi v spontanih trenutkih, še posebej na potovanjih, na katera se večinoma odpravi kar sam.

Vedno se potrudi za estetsko pripravljen obrok

Je velik estet in ljubitelj vsega lepega, ob tem pa poudarja, da to ne pomeni, da na potovanjih ne živi preprostega življenja popotnika. Edino pri hrani in higieni je zelo dosleden. Skrbi za redno in zdravo prehrano, a še bolj mu je pomembno, da se za krožnik hrane, ki si ga pripravi, potrudi.

"Počasi, počasi sem začel komunicirati. Ko sva se s Špelo razšla, sem začel komunicirati o čustvih," priznava Gregor Kirsch. Foto: Jan Lukanović

"Veliko ljubše mi je, če si krožnik 'okrasim' in tudi samo zase lepo postrežem na mizo ob kozarcu dobrega vina," pravi in dodaja, da kolikor truda vložiš v eno stvar, toliko tudi dobiš energije. Ko si resnično lačen, pa se seveda ne ukvarjaš toliko z okusom kot s kalorijami, zatrdi nekdanji vojak, ki je z nami delil tudi anekdoto o prehranjevanju med misijo.

"Laž ubija integriteto"

V Spotkastu sta se z Evo dotaknila tudi zasebnega življenja. Govoril je o tem, kako gleda na očetovstvo, ali si predstavlja prihodnost z otroki in zakaj verjame, da je iskrena energija med ljudmi najmočnejša povezava.

Najbolj je ponosen na to, da ne laže, pojasnil pa je tudi, kako je nastal njegov prepoznaven nadimek Kirsch, ki je postal njegov zaščitni znak, v kakšnih odnosih je z nekdanjimi dekleti in za katero lastnost pri ljudeh nima prav nobenega potrpljenja.

"V luksuznem letovišču ne boš spoznal ničesar, tam je dolgčas," pravi Kirsch, ki je na Baliju začutil posebno energijo in bi se rad tja še vrnil. Foto: Jan Lukanović

Gregor Kirsch se v pogovoru z Evo Cimbola ne izkaže le kot močna osebnost z vojaškim ozadjem – pokaže se predvsem kot mislec, opazovalec ljudi in kot nekdo, ki razume pomen ravnotežja med trdnostjo in ranljivostjo, med lagodjem in težkimi izkušnjami.

