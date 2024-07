Špela Grošelj: Takoj prepoznam narcisa #Spotkast

Špela Grošelj, pevka, vplivnica, TV-voditeljica in poslovna ženska, je v preteklih dneh izdala novo pesem Tumbuta. To bo zagotovo pesem, ki bo težko manjkala na poletnih zabavah ali pikniku, napoveduje. Nastajala je dolgo, ker ima Špela za sabo zelo težko obdobje, hkrati pa se vedno drži datumov, ki jih napove njena numerologinja Lili.

Špela Grošelj je pred časom poskrbela za popolno preobrazbo. Po 25 letih se je iz svetlolaske prelevila v rdečelasko. Šele kasneje je ugotovila, da imata zdaj z mamo Magdo popolnoma enako barvo las, hkrati pa je priznala, da je bila blond barva barva njenega ega in ne nje. Rdečkasto-oranžna jo dela igrivo in kot pravi, je to odraz njenega notranjega otroka. Kljub temu pa se za preobrazbo in novo pesmijo skriva tudi veliko bolečine.

Po izjemno napornem letu se je po 25 letih iz blondinke spremenila v rdečelasko. Foto: Jan Lukanović

"Pri ljudeh sem začela ceniti druge stvari kot prej"

Špela ima za sabo ekstremno čustveno, žalostno in prelomno leto. A kljub temu pravi, da se je marsikaj moralo zgoditi, da je osebnostno zrastla. "Jaz se nisem drastično spremenila. Ampak če mi je bilo v preteklosti pomembno, da mi je nekdo všeč, da je zabaven in da mi diši, se zdaj tukaj šele začne. In to ne pomeni, da imam zdaj tako visoka merila, samo pomembno mi je, kako grem lahko s to osebo v globino pogovorov."

Mama je nekega dne ni prepoznala

Mama Magda je najpomembnejša oseba v njenem življenju, tudi zaradi tega, ker je odraščala samo z njo. Kot je pojasnila Špela, v njenem otroštvu ni veljala za toplo in ljubečo mamo; vse prej kot to. Tudi sama je bila namreč tako vzgojena in ker jo je imela zelo pozno, pri 40 letih, je sama nadaljevala takšen način, saj drugega ni poznala. Šele kasneje se je do Špele omehčala do te mere, da sta zgradili lep in poseben odnos, kot ga imata danes.

"Mamina bolezen mi je spremenila življenje," pravi Špela Grošelj. Foto: Jan Lukanović

A pred maminim 80. letom so se začeli kazati znaki bolezni. Magda je nekega dne ni prepoznala in od takrat je veliko dni preživela v bolnišnici, kasneje doma pa v stanju, da so se letos februarja od nje dobesedno že poslavljali.

"Najhujše je, ko nekdo od bližnjih dlje časa umira"

"Mami ima nepojasnjeno vnetje možganovine, se pravi meningoencefalitis nepojasnjenega vzroka, kar je največja težava, ker ni mogoče postaviti točne diagnoze. Najhujše je, ko nekdo od bližnjih dlje časa umira," je povedala.

V Spotkastu je razložila tudi, zakaj se je odločila, da pri mami poskusi še z alternativnim zdravljenjem in ji ukine zdravila. Ob tem pa se je zavedala, da nima česa izgubiti, saj so takrat mami napovedali samo še nekaj dni, tednov življenja. Danes je od tega pet mesecev in Špela s solzami v očeh razlaga, da je neizmerno vesela, da jo še ima v svojem življenju.

Tako Špela kot Eva sta bili med čustvenim pogovorom v solzah. Foto: Jan Lukanović

Slabi komentarji je danes ne ganejo več

Z Evo Cimbola sta se dotaknili tudi njenega značaja, kako je to vplivalo na njeno življenje in kaj vse se je spremenilo, da se zdaj ne podreja več nikomur, temveč počne tisto, kar sama želi in misli, da je prav. Marsikdaj je prav zaradi tega deležna kritik in slabih komentarjev, a je to danes ne gane več. Zaveda se svojih dosežkov, svoje vrednosti in svojih pozitivnih lastnosti. "Če kdaj nimam najbolj urejenih nohtov, las ali podobnih stvari, to ni odraz zanemarjenosti, ampak dejstva, da mi danes te stvari pomenijo bistveno manj kot nekoč."

Ob koncu snemanja pa sta se dekleti spet dotaknili teme, ob kateri sta zajokali obe. "Mislila sem, da je ta Spotkast nekaj zabavnega, ne pa da bom trikrat jokala," je priznala pevka in na koncu Evi podarila en velik objem in zahvalo, da se je ob njej lahko tako zelo sprostila in povedala marsikaj, česar si nikoli ne bi mislila, da bo delila z javnostjo.

