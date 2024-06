Mlada in nadvse uspešna igralka Gaja Filač je postala v zadnjem času občudovana pri mladih in starejših predvsem zaradi zelo uspešne serije Skrito v raju, kjer se je prelevila v Laro. Kako močno je Lara podobna Gaji in predvsem kdo je Gaja, ko ugasnejo kamere in odrske luči, je zanimalo Evo Cimbolo v novi epizodi Spotkasta.

Simpatična Gaja Filač navdušuje slovensko publiko v različnih gledaliških predstavah, otroci jo spremljajo v televizijski oddaji Krompir, veliko ljudi pa je vsak dan sklenilo z ogledom serije Skrito v raju. In to je tisto, kar Gaji pri uspešnosti serije veliko pomeni. Da je lahko bila del nečesa tako velikega.

Z odraščanjem sem začela ceniti svojo zasebnost, pravi igralka. Foto: Siol.net

Ob tem pa priznava, da zna biti vsa ta prepoznavnost tudi naporna in da ni vse tako lepo, kot se zdi. "Kot majhna deklica sem hrepenela po pozornosti in po tem, da sem videna. Ko sem odraščala, pa sem postajala vedno bolj zadržana, vedno bolj sem začela ceniti svojo zasebnost," poudarja Gaja in dodaja, da je slava morda na zunaj zanimiva in samo pozitivna, ko pa to izkusiš sam, pa vidiš, da je to nekaj, kar je navznoter votlo.

Ko je tečna, zna biti kar hudič

Mlada igralka priznava, da ni vedno takšna, kot jo predstavljajo mediji in kakor si jo predstavlja širša javnost. "Gaja zna biti tečna, lačna, utrujena, lahko ji primanjkuje športa ... in takrat zna biti kar hudič," je v smehu priznala in razložila, kaj takrat naredi, da se spravi v boljše razpoloženje.

Gaja Filač priznava, da ni vedno takšna, kot jo predstavljajo mediji in kakor si jo predstavlja širša javnost. Foto: Siol.net

Sta pa se z Evo dotaknili tudi njenega otroštva, ko je prekmalu izgubila svojega očeta, sicer zelo znanega snemalca in direktorja fotografije. Vilko Filač je delal predvsem v tujini, kjer je pred kamero ujel svetovno znana imena, kot so Marlon Brando, Johnny Depp, Jeremy Irons, Gong Li in Juliette Binoche. Njegova uspešna kariera pa je seveda povzročila tudi primanjkljaj očetovske vloge v otroštvu mlade igralke. V Spotkastu je razkrila še, kako na očeta gledajo njeni igralski kolegi ter kakšne zgodbice in prigode sliši od njih.

Pri odpravi vzorcev iz otroštva ji pomaga terapevt

26-letna igralka pa je kljub svoji mladosti precej kritična do sveta, v katerem živimo. "Zdi se mi, da živimo v svetu, kjer kričimo, a se ne slišimo." Kot je povedala, ji je pri odpravi določenih vzorcev iz otroštva zelo pomagal terapevt, ki ga redno obiskuje. Mnenja je, da bi to koristilo prav vsakemu od nas.

Učenje besedil ji ne predstavlja velike težave. Foto: Siol.net

Kot srednješolka je bila zaprta vase

Obiskovala je Gimnazijo Poljane, kjer je bila zelo pridna gimnazijka, a precej zaprta vase. Zelo se je zatekla v strukturirano življenje in se premalo socializirala. Kot najstnica je imela čudno obdobje, kot mu pravi sama, ko je od 16. do 18. leta iskala svojo identiteto. "Takrat sem imela težave gledati ljudi v oči, ukvarjala sem se s tem, kam naj dam roke in kaj naj počnem, medtem ko se z nekom pogovarjam." Je pa prav to obdobje prineslo to, da se je toliko bolj našla.

Eva Cimbola in Gaja Filač sta se med Spotkastom tudi iskreno nasmejali, ko sta odprli temo o fantih, partnerjih in o tem, zakaj ji učenje besedil ne predstavlja velike težave. V Spotkastu pa tudi o tem, kako se odzove, ko pozabi košček besedila, kje najde svoj mir in kakšen je bil študij na AGRFT.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.