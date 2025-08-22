Tara Zupančič: Motor sem zamenjala za ples #Spotkast

Taro Zupančič slovenska javnost najbolje pozna kot televizijsko voditeljico, ki s svojo toplino in sproščenostjo že vrsto let nastopa na malih zaslonih. A njena zgodba je veliko širša – sega od manekenskih začetkov in snemanja reklam prek igralskih poskusov v vaškem gledališču do ustvarjanja zvočnih zapisov in lastne umetniške poti. V iskrenem pogovoru Spotkasta z Evo je razkrila, kaj pomeni imeti "prhutavo dušo", zakaj je motor zamenjala za ples, kako se je spopadala z nizko samozavestjo in zakaj je televizija kljub vsemu še vedno njen najljubši oder.

Poudarki pogovora in podatki o tem, kje na posnetku jih je mogoče najti:

Tara Zupančič je v Spotkastu pojasnila sorodstvene vezi z Mileno Zupančič (na 3.30) ter začetke v manekenskem svetu, ko jo je modni skavt opazil kar v šoli (na 5.15). Iskreno je spregovorila o nesamozavesti (na 8.50), o televizijskem svetu, ki je zelo moški (na 11.35) in o odraščanju z mamo, s katero imata posebno vez (na 14.40). Razkrila je tudi svoj pogled na odnose in partnerstvo, tudi z glasbeniki (na 18.00) ter povedala, kako se spopada s komentarji na spletu (na 27.00). Imamo odgovor na vprašanje, v kateri oddaji se je najbolj našla (na 32.30), kako gleda na duhovnost (na 43.10), spoznali pa smo tudi skrivnosti njene lepotne rutine (na 47.30) ter izvedeli, ali je srečno zaljubljena (na 58.25).

Od manekenstva do televizije

Taro je že v srednji šoli opazila agencija in jo povabila v manekenske vode. Kot pravi, ji je manekenska šola dala veliko več kot le osnove poziranja – tam se je naučila, kako nastopati pred ljudmi in kamerami, kar ji je pozneje prišlo prav pri televizijskem delu.

Rada se spominja tudi snemanja reklam ter svoje igralske izkušnje v vaškem gledališču, saj je imela dolgo željo po igralstvu. Kar pa seveda ni naključje glede na to, da je v tesnem sorodstvu z legendarno slovensko igralko Mileno Zupančič. Taro Zupančič med drugim poznamo iz oddaj Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih. Foto: Jan Lukanović

Osebna rast in pot do samozavesti

Čeprav danes deluje samozavestno, odkrito priznava, da v preteklosti ni bilo tako. "Dolgo nisem znala sama sebi pokazati, da sem dovolj. Potrditev sem iskala pri drugih, dokler nisem dojela, da je najpomembnejše, da se sprejmeš in ceniš," pravi. Dodaja, da je prav iz bolečine, ki jo je nosila v sebi, prišla do največjih osebnih spoznanj.

Ker prihaja iz okolja, ki po njenem ni bilo izrazito ženstveno, je dolga leta poudarjala svojo moško energijo – moč, tekmovalnost, dokazovanje. A v zadnjem času je v ospredje postavila tudi svojo nežnejšo plat. "Ugotovila sem, da je moč lahko tudi v miru in ženstvenosti. Še vedno sem močna, a hkrati lahko ostanem mirna in nežna."

"Sama sebi nisem znala dokazati, da sem dovolj, in sem to iskala v zunanjih stvareh. Odraščaš, se spreminjaš in se naučiš samega sebe ceniti. To je na koncu pomembno," je povedala v Spotkastu. Foto: Jan Lukanović

Motor je zamenjala za ples

Prav ta sprememba se je odražala tudi v njenem življenjskem slogu. Strast do motorjev, ki jo je spremljala več let, je zamenjala za ples. Motor je bil izraz močne, divje energije, ples pa je postal simbol ravnovesja in povezanosti z žensko platjo.

"Televizijski svet je večinoma moški svet, veliko je tekmovanja, kdo je bolj zabaven in drugačen. Ženske pa smo v njem hitreje obsojane. Ples mi je pomagal, da ostajam v stiku s seboj in z več nežnosti," dodaja.

"Zavestno se usmerjam v bolj ženske stvari, ker se mi zdi, da je ravnovesje najpomembnejše," pravi Tara. Foto: Jan Lukanović

Življenje med kampiranjem in umetnostjo

Vedno nasmejana in hudomušna Tara je navdušena tudi nad preprostimi oblikami oddiha. Dragi resorti in luksuzni hoteli je nikoli niso mikali, veliko raje izbere kampiranje ali robinzonski dopust, kjer se lahko odmakne od vrveža in poveže z naravo.

Umetnost ostaja pomemben del njenega življenja. Čeprav jo televizijsko delo izpolnjuje, je v zadnjem času ustvarila prostor tudi za umetniško izražanje, ki ga dojema kot bolj ženstven in intimen način raziskovanja sebe.

O komentarjih na spletu: "Enostavno tega ne prebiram. To sem naredila mogoče dvakrat, trikrat, ko sem začela na televiziji in takrat sem videla, kaj mi je to naredilo. Sesuje te." Foto: Jan Lukanović

Ljubezen in naključja

Ko beseda nanese na ljubezen, se Eva ni mogla upreti, da je ne bi povprašala o njeni pretekli naklonjenosti do slovenskih glasbenikov, a je Tara hitro pojasnila, da je šlo vedno zgolj za naključje in ne zavestno izbiro. Na vprašanje, ali je trenutno srečno zaljubljena, pa je odgovorila brez ovinkarjenja ...

