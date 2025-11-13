Oven

Danes ne boste imeli prave energije za delo, obveznosti boste opravljali s težavo. Več časa boste raje namenili osebnim spremembam. Tudi to bo zelo koristno. Morali boste sprejeti neko novo odločitev, predolgo že odlašate. Naredite korak naprej in pričele se bodo odvijati pozitivne spremembe.

Bik

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Dvojčka

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Rak

Pokažite vztrajnost in se ne dajte zlahka, morda vam uspe že ob prvem poskusu. V domačem okolju vam bo uspelo obdržati smisel za humor in tako zabavati najbližje. Neka oseba vam ne bo dala miru, vendar je čas, da ugotovite, da ste vi tisti, ki povzročate težavo. Samski, nekdo zanimiv se bo dotaknil vašega srca.

Lev

Ljubljena oseba, otroci in drugi ljudje, ki so vam pri srcu, dajejo poudarek vaši energiji. Da ste cenjeni in občudovani, zaradi vaših daril ali pa talentov, je za vas močna nuja. S tem sicer ni nič narobe, če si želite samo, da vas nekdo potreplja po rami. Samo ne pretiravajte. Sprejmite priložnosti, ki se vam bodo ponudile.

Devica

Danega položaja ne boste znali prav oceniti, zato obstaja možnost, da boste naredili napačne korake. Vaš projekt zaradi tega ne bo propadel, boste pa imeli veliko dela s popravki. Vaša čustva bodo v tem obdobju na višku, še posebej danes, in težko se boste zadrževali, da ne bi vsem povedali, kako se počutite.

Tehtnica

Na delovnem mestu se bo nekaj zapletlo, zato boste morali zaprositi za dodatno pomoč. Glede na to, da ste se v preteklosti že dokazali, vam pomoči ne bodo odrekli. Obstaja možnost nepričakovanega denarnega dobička. Načrt, ki ste ga naredili, boste lahko uresničili in prinesel bo nekaj dobrih rezultatov.

Škorpijon

Čakate na nekaj, česar enostavno ne dočakate. Nekdo do vas goji določena čustva, toda vi ga ne opazite. Odprite oči, saj je sreča pred vašim nosom. Sanje so uresničljive. Če ste v odnosu, je prav, da se zaščitite pred pretiranimi čustvi, saj bi se lahko drugače na koncu opekli prav vi. Samski pa boste morali tvegati, sicer boste tudi v prihodnosti sami.

Strelec

Zapravljanje bo danes na vrhu seznama opravil, zato bo vaše finančno stanje utrpelo nekaj izgube. Med vami in vašim partnerjem se bodo lahko pojavile razlike pri osebnem stilu, okusu in načinu izražanja privrženosti. Kljub temu pa boste zaljubljeni in ljubeči. To bo čas, ko boste resnično znali uživati in ceniti ljubezen.

Kozorog

Do nekoga na delovnem mestu boste prezirljivi, zato si danes utegnete nakopati veliko zamer, ki vas bodo preganjale še preko celega dne. Poskusite čim bolj brzdati svoj jezik. Če boste storili tako, bo dan drugače prav prijeten. Bodite premišljeni in ne dovolite, da bi vam besede ušle izpod nadzora.

Vodnar

Danes se vam obetajo ugodni vplivi za znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij, pa tudi za vse oblike komunikacije. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in talente. Kljub temu pa ne boste zares uživali v središču pozornosti. Skozi ves dan boste predvsem praktično naravnani.

Ribi

Razmišljali boste o preteklosti. Zdi se, kot da vas je ta zaznamovala in oblikovala vašo osebnost. Končno boste potegnili mejo med preteklostjo in prihodnostjo. Ne glede na slabe izkušnje, je sedaj čas, da greste dalje. Ne bojte se več, stopite na novo pot, saj ste skorajda že pripravljeni.