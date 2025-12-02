Poznate recept, kako hkrati znižati dohodnino in povišati pokojnino? Mi ga!

Z vplačilom premije za dodatno pokojninsko zavarovanje do konca leta si lahko zagotovite povračilo ali nižje doplačilo dohodnine.

Je nakupovalna mrzlica na črni petek in spletni ponedeljek pustila posledice (beri: luknjo) v denarnici oziroma na tekočem računu? Ali pa je morda ostalo še kaj denarja, ki bi ga radi vložili v lepšo prihodnost? Naj vam zaupamo recept oziroma naložbo, ki je ne boste obžalovali.

Kot pravijo dobre gospodinje: če manj zapravim, več ostane. A več ostane tudi, če manj daste. V tem primeru je nagrada še posebej sladka – v obliki davčne olajšave. O čem govorimo? O dodatnem pokojninskem zavarovanju. Z njim si ne gradite le varnejše in lepše prihodnosti, ampak hkrati skrbite za lažjo sedanjost. S tem, ko se odločite za redno vplačevanje premij za pokojnino, si zagotovite posebno davčno olajšavo in z njo povrnitev do polovice (da, kar do 50 odstotkov) vplačane premije. Zmagovalna poteza, s katero pridobite kar dvakrat.

Izkoristite ponujeno

Ali ste vedeli, da je dodatno pokojninsko zavarovanje poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava pri dohodnini? Zato ga res ne gre spregledati. Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si tako za celoten znesek vplačane premije znižate letno dohodninsko osnovo, kar pomeni, da ste posledično upravičeni do povračila dohodnine oziroma nižjega doplačila dohodnine. Manjša dohodnina tako pomeni višjo pokojnino.

Preprost spletni izračun

Koliko lahko vplačate? Maksimalna premija, ki še zagotavlja davčno olajšavo, znaša 5,844 odstotka bruto plače oziroma 24 odstotkov prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne več kot 3.054,65 evra (velja za leto 2025). Vplačani zneski do omenjene višine vam nižajo obveznost dohodnine.

Koliko boste "dobili nazaj"? Znesek povrnjene dohodnine oziroma znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni, lahko hitro in preprosto preverite prek spleta in informativnega izračuna povrnjene dohodnine.

Še nimate dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Pod črto je zaradi davčnih spodbud, varnosti in nizkih stroškov dodatno pokojninsko zavarovanje najprimernejša in najugodnejša oblika pokojninskega varčevanja. Tudi če niste več na začetku svoje poklicne kariere, ni prepozno, a nikar ne odlašajte. Prihranki se nabirajo.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namreč optimalna rešitev za praktično vse zaposlene. Z njim si boste lahko zagotovili ustrezno pokojnino in dostojen življenjski standard v času po upokojitvi.

Prednosti varčevanja v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja: – nizki stroški (nizke stroške predpisuje zakonodaja), – zajamčen donos, – davčne spodbude (za delodajalce in/ali delojemalce), – varnost in transparentnost. Izračunajte si mesečno rento Veliko varčevalcev zanima, kakšna bo njihova mesečna renta pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Tudi to lahko hitro in preprosto preverite na spletu. A za hiter pregled smo tudi mi naredili nekaj izračunov prek spletne aplikacije, ki jo Triglav, pokojninska družba, d. d., ponuja na svoji spletni strani – in se prepričali, zakaj je smiselno, da posameznik začne varčevati čim prej. Starost ob začetku varčevanja: 25 let. Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 evrov. Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 484 evrov.* Starost ob začetku varčevanja: 35 let. Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 evrov. Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 240 evrov.* Starost ob začetku varčevanja: 45 let. Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 evrov. Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 109 evrov.* Starost ob začetku varčevanja: 55 let. Mesečna premija do upokojitve pri 65 letih: 100 evrov. Mesečna renta z 20-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja: 41 evrov.*

Začnite še pred koncem leta

Zapomnite si: vsako leto šteje. Če ste se odločili in bi želeli izkoristiti navedene davčne ugodnosti in hkrati poskrbeti za svojo prihodnost, obiščite spletno stran Znižaj dohodnino in začnite varčevati ter najkasneje do 29. decembra 2025 izvedite vplačilo premije.

080 555 555 ali pošljite svoje vprašanje na Potrebujete več informacij o individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju? Pokličite na brezplačno številkoali pošljite svoje vprašanje na info@triglavpokojnine.si

*Vsi zneski v izračunu so informativni. Triglav, pokojninska družba, d. d., ne jamči izplačil navedenih zneskov v izračunu in ne prevzema odgovornosti za napake ali nerazumevanje izračuna. Predpostavke so podrobneje obrazložene v Obrazložitvi informativnega izračuna na spletni strani www.triglavpokojnine.si.

Naročnik oglasnega sporočila je TRIGLAV, POKOJNINSKA DRUŽBA, D. D.