Avtor:
A. T. K.

Sobota,
14. 3. 2026,
13.10

Osveženo pred

23 minut

Maja Kovačič Nika Prevc Nika Prevc upokojitev skoki Stane Baloh

Priljubljeni trener Stane Baloh se odpravlja v zaslužen pokoj

Sten Baloh | Selektor mladinske ženske reprezentance v smučarskih skokih Stane Baloh se po koncu sezone odpravlja v zaslužen pokoj. | Foto SloSki

Selektor mladinske ženske reprezentance v smučarskih skokih Stane Baloh se po koncu sezone odpravlja v zaslužen pokoj.

Zadnja tekma mlajših skakalk v alpskem pokalu je bila tudi zadnja tekma v vlogi glavnega trenerja mladinske ženske reprezentance v smučarskih skokih za Staneta Baloha. Priljubljeni Sten, ki je v svoji karieri treniral tudi Niko Prevc in bil mentor Juriju Tepešu, aktualnemu selektorju ženske članske izbrane vrste, je bil dolga leta del številnih uspehov slovenske skakalne družine.

Nazadnje je od ponosa žarel na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju na Norveškem, kjer so njegove varovanke - Maja Kovačič, Taja Terbovšek, Ajda Košnjek in Izadora Kopač - osvojile naslov mladinskih ekipnih svetovnih prvakinj, Kovačič pa je na posamični peizkušnjo skočila do 4. mesta. 

Slovenska četverica je zmago dosegla prepričljivo – s 35,7 točke prednosti pred Nemkami in Avstrijkami, ki sta si razdelili drugo mesto. Mladi slovenski skakalci in skakalke so bili najboljši tudi na mešani ekipni tekmi, kjer so v postavi Taja Terbovšek, Jaka Kramer, Maja Kovačič in Enej Faletič zanesljivo osvojili zlato medaljo, že peto v zgodovini.

Za 64-letnega Baloha, ki je s skoki povezan že več kot 40 let in je v svoji dolgoletni karieri kar dvakrat vodil žensko člansko reprezentanco, je bil to še en nepozaben trenutek v bogati trenerski karieri, ki jo zdaj končuje z zasluženo upokojitvijo.

Mlade skakalke so si na njegov zadnji delovni dan, po tekmi alpskega pokala v Hinterzartnu v Nemčiji, oblekle majice z natisnjenimi portreti priljubljenega trenerja, Nina Kontrec pa je objavo na družbenem omrežju pospremila s ključnikom EndOfAnEra #STENTHEMAN (Konec ere).

Skupno je v alpskem pokalu zmagala Nemka Scharfenberg pred Tajo Terbovšek in Izadoro Kopač, med deseterico so končale še Nina Kontrec na 6., Ajda Košnjek na 7. in Živa Andrič na 9. mestu.

Preberite še:

Ilka Štuhec
Sportal "To bosta moji zadnji tekmi. In zdaj grem jokat!"
skakalci, mladinci
Sportal Velik uspeh mladih skakalcev
smučarski skoki
Sportal Mlade slovenske skakalke do naslova ekipnih svetovnih prvakinj

