Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sobota,
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

upokojitev slovo Ilka Štuhec Ilka Štuhec

Sobota, 14. 3. 2026, 11.19

6 minut

Zdaj je tudi uradno: Ilka Štuhec zaključuje kariero

Ilka Štuhec Soldeu | Ilka Štuhec je potrdila, da je to njena zadnja sezona v smučarski karavani. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec je potrdila, da je to njena zadnja sezona v smučarski karavani.

Dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec je danes ob robu posebnega smučarskega izziva pod Peco, ki ga je poimenovala Downhillka in združuje smuk (downhill) in Ilko, sporočila, da bo ob koncu sezone končala svojo bogato smučarsko kariero, poroča Sportklub. Več sledi ...

“Lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Zato želim tudi na zadnjih dveh tekmah nastopiti tako, kot sem vedno – maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,” je po poročanju Sportkluba povedala Ilka Štuhec.

Do konca sezone jo čakata še dve tekmi, 21. marca bo nastopila v smuku, dan pozneje pa se bo poslovila v superveleslalomu.

Več sledi ... 

