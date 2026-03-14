Zdaj je tudi uradno: Ilka Štuhec zaključuje kariero

Dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec je danes ob robu posebnega smučarskega izziva pod Peco, ki ga je poimenovala Downhillka in združuje smuk (downhill) in Ilko, sporočila, da bo ob koncu sezone končala svojo bogato smučarsko kariero, poroča Sportklub.

“Lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Zato želim tudi na zadnjih dveh tekmah nastopiti tako, kot sem vedno – maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,” je po poročanju Sportkluba povedala Ilka Štuhec.

Do konca sezone jo čakata še dve tekmi, 21. marca bo nastopila v smuku, dan pozneje pa se bo poslovila v superveleslalomu.

