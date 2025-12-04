Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Britanska preiskava ugotovila moralno odgovornost Putina za smrt Britanke leta 2018

Britanci so prepričani, da je Vladimir Putin moralno odgovoren za smrt Dawn Sturgess.

Britanci so prepričani, da je Vladimir Putin moralno odgovoren za smrt Dawn Sturgess.

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je moralno odgovoren za smrt Britanke Dawn Sturgess leta 2018, ki je zaradi zastrupitve z živčnim strupom novičok umrla nekaj mesecev po neuspešnem poskusu umora nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, je pokazalo danes predstavljeno zaključno poročilo britanske preiskave.

Dawn Sturgess je partner podaril stekleničko parfuma, ki jo je najverjetneje našel med stikanjem po koših za smeti. A potem ko se je 44-letna Britanka poškropila s tekočino iz stekleničke, se je izkazalo, da je bil v njej strup novičok, zaradi katerega je čez nekaj mesecev umrla, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sta ruska agenta nepremišljeno odvrgla stekleničko?

Poročilo je ugotovilo, da sta dva agenta ruske vojaške obveščevalne agencije (GRU) najverjetneje ravno s pomočjo te stekleničke z novičokom kontaminirala kljuko na vhodnih vratih Skripalovega doma in steklenično nato nepremišljeno odvrgla.

Novičok
Vodja britanske preiskave Anthony Hughes je dejal, da sta bila ruska obveščevalca, njuni nadrejeni v agenciji GRU in vsi, ki so odobrili ta napad, vključno s predsednikom Vladimirjem Putinom, presenetljivo brezbrižni. "Oni in samo oni nosijo moralno odgovornost za Dawnino smrt," je dejal Hughes, ki je smrt Britanke označil za popolnoma nepotrebno.

Po objavi poročila je London danes sporočil, da je ruskega veleposlanika poklical na pogovor zaradi "nenehne sovražne dejavnosti Moskve". Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je po poročanju AFP dejala, da so poleg tega sankcionirali GRU in še 11 "akterjev, ki stojijo za sovražnimi dejavnostmi pod pokroviteljstvom Rusije".

"Velika Britanija se bo vedno zoperstavila Putinovemu brutalnemu režimu in njegov morilski stroj označila za to, kar je," se je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes odzval britanski premier Keir Starmer. Dodal je: "Zastrupitve v Salisburyju so šokirale narod in današnje ugotovitve so resen opomnik omalovaževanja nedolžnih življenj v Kremlju."

Napad na Skripala in njegovo hčer

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hči Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije, potem ko naj bi z novičokom prišla v stik prek kljuke na vratih Skripalove hiše.

Britanski preiskovalci pred hišo Skripalovih. Foto: Reuters

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči sta po intenzivni bolnišnični oskrbi napad preživela in zdaj živita pod zaščito. Skripal je v omenjeni preiskavi dejal, da verjame, da je Putin naročil napad nanj, a priznal, da nima konkretnih dokazov o tem.

Rusija je ves čas zanikala kakršnokoli vpletenost v poskus umora Skripala. Te očitke je v preteklosti označila za poskus protiruske propagande.

