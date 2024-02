Smrt Navalnega: oglasil se je razvijalec strupa novičok

Po nenadni smrti prej očitno zdravega 47-letnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega so se pojavile trditve, da je bil umorjen. Njegova vdova Julija Navalna je v videoizjavi v ponedeljek posumila, da se je to zgodilo zaradi živčnega strupa novičok.

Sledi novičoka ostanejo v telesu

Sorazvijalec strupa Vil Mirzajanov v intervjuju za neodvisni ruski medij Meduza ni želel izključiti te teorije. Mirzajanov je ruski kemik tatarskega rodu, ki je leta 1992 javnost obvestil o ruskem razvoju kemičnega orožja. Mirzajanova so zaradi tega ruske oblasti aretirale. Pozneje so ga izpustili na prostost. Od leta 1995 živi v ZDA.

Mirzajanov je v intervjuju pojasnil, da se novičok v telesu ne razgradi, ampak ostane v njem za nedoločen čas. Pri preiskavi trupla bi tako našli sledi novičoka, če bi bil ta uporabljen za umor Navalnega.

Zakaj ruska oblast noče izročiti trupla Navalnega

To bi tudi pojasnilo, zakaj Kremelj materi doslej ni dovolil videti trupla svojega sina. "Telo zastrupljene osebe je nevarno za ljudi brez zaščitne opreme. Če je res, da je bil zastrupljen, je malo verjetno, da bo njegovo truplo predala njegovi materi," je dejal sorazvijalec novičoka.

Avgusta 2020 je bil izveden prvi poskus atentata na Navalnega z uporabo novičoka. Takrat se je na notranjem poletu v Rusiji zgrudil in moral je v komo. Nato se je zdravil v Nemčiji, kjer so ga rešili. Takrat so zdravniki nemške vojske brez dvoma ugotovili, da je bil zastrupljen s kemičnim bojnim sredstvom, piše nemški medij Tagesspiegel.