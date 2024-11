Ruska opozicija v izgnanstvu v Berlinu organizira protivojni protest

Ruska opozicija v izgnanstvu bo ob 14. uri v Berlinu, kamor je pobegnilo na tisoče Rusov in ukrajinskih beguncev, organizirala prve večje demonstracije proti invaziji na Ukrajino in političnim represijam v Rusiji. Protivojni shod bo istočasno potekal tudi pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani.

Ena od glavnih organizatork shoda v Berlinu je Julija Navalna, vdova pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Pridružila se ji bosta opozicijska politika Vladimir Kara-Murza in Ilja Jašin, ki sta bila poleti izpuščena v okviru izmenjave zapornikov med Zahodom in Moskvo, v kateri je sodelovala tudi Slovenija.

"Namen shoda je združiti vse, ki nasprotujejo agresivni vojni (ruskega predsednika) Vladimirja Putina v Ukrajini in političnim represijam v Rusiji," so sporočili organizatorji. Ruska opozicija ima tri zahteve: umik ruskih sil iz Ukrajine, sojenje Putinu kot vojnemu zločincu in osvoboditev političnih zapornikov v Rusiji.

Trojica upa, da bo s shodom v Berlinu, ki se bo končal pred ruskim veleposlaništvom, pokazala enotnost in mobilizirala na tisoče ruskih izgnancev, ki so pobegnili v Evropo, tudi zato, da bi se izognili vpoklicu v vojsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina kritična do protesta

Kljub temu je bil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Oleksij Makejev kritičen do shoda, češ da ta ne bo imel posledic in da ponazarja šibkost ruske opozicije. Za časnik Zeit je dodal, da trije predstavniki opozicije niso storili dovolj, da bi podprli Kijev in pozvali svoje sodržavljane k protestom v Rusiji.

Kremelj, ki predstavnike opozicije vidi kot izdajalce, je medtem shod označil za nepomembnega.

V okviru protivojnega gibanja Navalne, Jašina in Kara-Murze bo tudi v Ljubljani ob 14. uri potekal protivojni shod, ki ga organizira prostovoljno združenje ruskih državljanov v Sloveniji, ki nasprotujejo agresiji v Ukrajini. Shod je načrtovan pred ruskim veleposlaništvom.

Na ljubljanskem Prešernovem trgu je sicer že v soboto potekal mirovni, protivojni shod, naslovljen Ne v mojem imenu!, v organizaciji različnih društev in civilnih iniciativ, med drugim zavoda PROJA, Ljubljana odprto mesto in Amnesty international.



Cilj prireditve je bil po navedbah organizatorjev opozoriti na številne oborožene konflikte, ki trenutno divjajo po svetu, in pozvati k miru.