Po usmrtitvi šestih talcev v Izraelu množični protesti in splošna stavka

V Izraelu so po najdbi trupel šestih mrtvih talcev na območju Gaze v nedeljo izbruhnili množični protesti, ki se jih je po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležilo več deset tisoč ljudi. Protestniki so vlado pozivali k dogovoru z gibanjem Hamas o izpustitvi talcev. Krovna izraelska sindikalna organizacija Histadrut pa je napovedala splošno stavko.

Protestniki, mnogi odeti v izraelske zastave, so se zbrali v Tel Avivu, Jeruzalemu in drugih mestih. Premierju Benjaminu Netanjahuju in njegovi vladi so očitali, da nista storila dovolj, da bi dosegla dogovor za izpustitev preostalih talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas ugrabilo med vdorom v Izrael 7. oktobra lani. Pozivali so tudi k dogovoru s Hamasom o izpustitvi talcev.

Nekateri udeleženci demonstracij so nosili slike talcev, drugi simbolične krste.

Protesti, ki so izbruhnili po tem, ko je izraelska vojska sporočila, da je v soboto v predorih v Rafi na jugu Gaze našla šest nedavno ubitih talcev, so bili večinoma mirni. V Tel Avivu pa je množica prebila policijski kordon in blokirala glavno avtocesto, poroča britanski BBC. Protestniki so se zbrali tudi pred Netanjahujevo rezidenco.

Krovna izraelska sindikalna organizacija Histadrut je za danes napovedala splošno stavko v podporo na območju Gaze zajetim izraelskim talcem. Predsednik Histadruta Arnon Bar-David je napovedal, da se bo davi ob 6. uri po krajevnem času ustavilo celotno izraelsko gospodarstvo, na mednarodnem letališču Ben Gurion blizu Tel Aviva pa bodo od 8. ure ustavili ves promet.

"Ne moremo še naprej stati ob strani in samo gledati. S Hamasom moramo doseči dogovor, to je pomembnejše od vsega drugega," je dejal.