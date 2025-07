Izraelski minister namignil na možnost aneksije delov Gaze

Izrael bi lahko zagrozil s priključitvijo delov Gaze in z ultimatom povečal pogajalski pritisk na palestinsko gibanje Hamas, je v sredo dejal član izraelskega varnostnega kabineta ter nekdanji minister za gradbeništvo in stanovanjsko politiko Zeev Elkin. Pogajanja med Izraelom in Hamasom so znova na mrtvi točki.