Kdo se bo pridružil modremu Mihi Zajcu?

Nocoj bodo odigrane prve tekme play-offa kvalifikacij za evropsko ligo. Na delu bodo tudi štirje klubi s slovenskimi legionarji. Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) se bo pomeril s Samsunsporjem, Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) bo gostil Young Boys – to bo dvoboj najslabših udeležencev lige prvakov v prejšnji sezoni, saj sta edina izgubila vseh osem tekem – Ester Sokler (Aberdeen) se bo pomeril z romunskim FCSB, Dejan Petrovič (Rijeka) pa bo na Rujevici, kjer po dogovoru z Uefo ne bo gostujočih navijačev, gostil PAOK Solun.

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust:

Povratne dvoboje play-offa kvalifikacij za ligo Europa bodo odigrali prihodnji četrtek, 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poražence pa čaka tolažilna nagrada, udeležba v ligaškem delu konferenčne lige, v katerega se skušata prebiti dva slovenska kluba, Olimpija in Celje.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz). Tako ima izmed slovenskih nogometašev že zagotovljen nastop v ligaškem delu novopečeni zvezni igralec zagrebškega Dinama Miha Zajc. Primorec je nazadnje v Evropi nastopal v dresu Fenerbahčeja, v prejšnji sezoni pa je nabiral tekmovalno formo pri francoskem Toulousu.

Miha Zajc se je z zagrebškim Dinamom v ligaški del evropske lige uvrstil neposredno. Foto: Aleš Fevžer

Ker se bodo ligaškemu delu evropske lige pridružili tudi poraženci iz play-offa kvalifikacij za ligo prvakov, bosta skoraj zagotovo v tem tekmovanju – to bi preprečila le čudežna predstava Sturma na povratni tekmi – nastopila tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat (oba Sturm). S črno-belimi sta v sredo na Norveškem pri Bodo/Glimtu doživela hud poraz (0:5), slabo izhodišče pred povratno tekmo pa si je priigral tudi Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), ki je doma izgubil proti ciprskemu Pafosu (1:2). Če srbski prvak na Cipru ne bo nadomestil zaostanka, bo evropsko sezono nadaljeval v ligi Europa.

