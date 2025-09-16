Spet bomo dobrodelni na Sv. Primožu

V soboto, 20. septembra, bo spet Dobrodelni pohod na Sv. Primož. Letošnji je že trinajsti po vrsti in organizacijska ekipa Modrih novic s partnerji in podporniki projekta pripravlja pester program. Zbrana dobrodelna sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki jih bo razdelila med otroke vseh petih občin, kjer izhaja revija Modre novice – Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda.

Dobra volja, dobra družba, dober namen je naš slogan že vsa leta, odkar poteka Dobrodelni pohod na Sv. Primož. Skupaj z zvestimi pohodniki, za katere smo veseli, da se nam vsako leto pridružijo v tako velikem številu, ga bomo uresničili tudi letos, ko bo na vrhu te priljubljene izletniške točke nad Kamnikom zelo veselo.

Zabavni program za odrasle in otroke ter premiera himne pohoda

Dobrodelni pohod se kot vsako leto začenja ob 8. uri, ko vas bo na vznožju Sv. Primoža pričakala naša ekipa. Za parkiranje lahko uporabite parkirišče pri Calcitu, ki je v neposredni bližini izhodišča, ali Domu kulture Kamnik v mestnem središču, od koder vas brezplačni avtobus zapelje do izhodišča dobrodelnega pohoda (približno 15 minut vožnje).

Prostovoljni prispevek za dobrodelni sklad je deset evrov (otroci brezplačno), v zameno dobite bon za malico in majico pohoda (število je omejeno). Sredstva gredo v celoti v dobrodelne namene, in sicer bomo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije otrokom iz naše regije omogočili počitnice na morju. Da bo korak lažje stekel, bomo na vznožju poskrbeli za jutranjo dobrodošlico s kavo.

Na vrhu Sv. Primoža bo poskrbljeno tudi za glasbo – letos nas bodo zabavali Matrbend (pop, rock in dalmatinske pesmi: Matej Primožič, Matjaž Zadravec, Boštjan Romih ter Tomaž Pirnat) in Duo Eks (narodnozabavna glasba: Gašper Plahuta in Ciril Spruk z zasedbo Matrbend).

Poleg tega bo na voljo poslikava obraza za otroke, ki bodo kot nagrado za vzpon dobili tudi medaljo. Manjkala ne bo niti torta velikanka, letos pa pohodnike, ki se nam bodo pridružili na vrhu Sv. Primoža, čaka tudi veliko presenečenje, in sicer premierna predstavitev himne Dobrodelnega pohoda na Sv. Primož, ki je nastala pod okriljem Glasbene šole DoReWe. Seveda pa bomo kot vsako leto poskrbeli tudi za mala presenečenja, ki pa naj za zdaj ostanejo skrivnost.

"Veseli smo, da se našega pohoda na Sv. Primož vsako leto udeleži več pohodnikov in pohodnic, predvsem pa smo ponosni, da so nekateri udeleženci z nami že od prvega pohoda. Upamo, da se tudi tokrat zberemo v čim večjem številu in tako s skupnimi močmi omogočimo počitnice na morju čim večjemu številu otrok," se nadejajo člani organizacijske ekipe Modrih novic in vas vabijo, da ta dan preživite v njihovi družbi.

Okvirni program Dobrodelnega pohoda na Sv. Primož Sobota, 20. september 8.00: začetek pri Domu Vegrad 10.30: nastop Matrbend 11.30: zahvalni govori, premierna predstavitev himne Dobrodelnega pohoda na Sv. Primož – v sodelovanju z Glasbeno šolo DoReWe – in torta velikanka 12.00: nastop skupin Matrband in Duo Eks Spremljevalno dogajanje: dobrodošlica (kava), nagradno kolo sreče, nagradni lov za zakladom, slikanje z maskoto, poslikava obraza.

