… leta 1996 je bil na sporedu premierni Ljubljanski maraton. Daleč od tega, da bi ljubljanske ulice preplavilo na tisoče tekačev, kot je to v navadi danes. Na treh razdaljah – na sedem kilometrov, polmaratonu in maratonu – je teklo zgolj 673 udeležencev, med katerimi so se našli tudi taki, ki so za trenutek skrenili s poti.

Na kraljevskem maratonskem teku po Ljubljani, ki takrat še ni privabljal danes za Evropejce neulovljivih afriških tekačev, sta takrat zmagala Roman Kejžar (2:20:12) in Helena Javornik (2:37:58)



Ljubljanski maraton je skozi leta privabil vse več tekačev in postal največji tekaški praznik v Sloveniji, ki poteka vsako zadnjo oktobrsko nedeljo. Konec tedna so izpeljali že 25. po vrsti.

Zgodilo se je še:

Leta 1962 je Dawn Fraser kot prva ženska 100 metrov preplavala v manj kot minuti. Avstralka, ki je osvojila osem olimpijskih odličij, je ta dan plavala 59.9.

Leta 1968 so se v Mexico Cityju končale poletne igre 19. olimpijade, največ odličij (107) so zbrali Američani, ki so bili najuspešnejši tudi pri zbiranju zlatih kolajn – osvojili so jih 47. Miro Cerar je na konju z ročaji postal olimpijski prvak, košarkarja Ivo Daneu in Aljoša Žorga pa sta bila del košarkarske reprezentance, ki je osvojila srebro.

Leta 1985 je v Asuncionu na tekmi nogometnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo pri porazu s Paragvajem z 0:3 prvič za Kolumbijo zaigral Carlos Valderrama. S 111 tekmami drži rekord po številu nastopov v dresu kolumbijske reprezentance. Zabil je tudi 11 golov.

Leta 1995 so v četrtem krogu državnega prvenstva hokejisti Olimpije Hertz z 11:1 odpihnili Acroni Jesenice. Tri zadetke za zmaje sta prispevala Kraig Nienhuis in David Haas, častni zadetek za železarje pa Dejan Varl.

Leta 1999 so nogometaši Maribora v skupinskem delu lige prvakov v petem krogu v Ljudskem vrtu z 1:2 izgubili proti Dinamu iz Kijeva. Zadetek za Mariborčane je v 50. minuti dosegel Stipe Balajić, ki je izenačil, Sergej Rebrov pa je s svojim drugim zadetkom srečanje odločil v 84. minuti.

Leta 2018 je v nesreči s helikopterjem umrl lastnik angleškega nogometnega kluba Leicester City, tajski milijarder Vichai Srivaddhanaprabha. Njegov helikopter je po tekmi angleškega nogometnega prvenstva z West Hamom (1:1) strmoglavil tik ob stadionu King Power. Malo po vzletu z zelenice je zaradi težav z motorjem strmoglavil na parkirišče in končal v plamenih.

Leta 2019 je slovenski smučar Žan Kranjec na ledeniku Rettenbach odlično odprl sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev. Zasedel je tretje mesto v veleslalomu, zaostal le za francoskim dvojcem .Alexis Pinturault - Mathieu Faivre in osvojil prve slovenske moške stopničke v Söldnu.

Leta 2020 je z mesta predsednika Barcelone odstopil Josep Maria Bartomeu. 57-letni prvi mož katalonskega nogometnega velikana, na čelu katerega je bil od leta 2014, je odstopil dan za tem, ko je izjavil, da s predsedniškega mesta sam zagotovo ne bo odšel.

Rodili so se:

1932 nekdanji severnoirski nogometaš Harry Gregg

1939 nekdanji francoski nogometaš Jean Djorkaeff

1957 nekdanji angleški nogometaš Glenn Hoddle

1959 nekdanji ameriški košarkar Rick Carlisle

1964 nekdanja ameriška plavalka Mary T. Meagher

1971 nekdanji grški nogometaš Theodoros Zagorakis

1972 nekdanji angleški nogometaš Lee Clark

1972 nekdanja mozambiška atletinja Maria Mutola

1976 nekdanji slovenski hokejist Jaka Avgustinčič

1978 nekdanji ruski hokejist Sergej Samsonov

1981 turški nogometaš Volkan Demirel

1986 ameriški košarkar Lou Williams

1987 ameriški košarkar Andrew Bynum

1990 islandski nogometaš Johann Berg Gudmundsson

1992 italijanski nogometaš Stephan El Shaarawy

1992 ameriški hokejist Brandon Saad

1992 slovenski nogometaš Žiga Kous

1993 francoski košarkar Vincent Poirier

1994 francoski nogometaš Kurt Zouma

1995 nemški hokejist Leon Draisaitl

1996 slovenski hokejist Luka Kraigher

1997 ameriški košarkar Lonzo Ball

1996 nemški nogometaš Nadiem Amiri​​​​​​​

1999 slovenski hokejist Tine Klofutar

2002 slovenska smučarska skakalka Jerneja Repinc Zupančič​​​​​​​