[video: 60600 / ]

... leta 1940 se je v revni družini v brazilski mestecu Tres Coraçoes rodil Edson Arantes do Nascimento - Pele, legendarni brazilski nogometaš, edini igralec, ki je svojo reprezentanco popeljal do treh nepozabnih naslovov v letih 1958, 1962 in 1970, za kar je ta prejela pokal "Jules Rimet" v trajno last.

Nogomet je začel igrati kot najstnik ter leta 1956, ko mu je bilo komaj 15 let, doživel svoj debi pri nogometnem klubu Santos. Samo dve leti pozneje je postal nacionalni heroj, ko je na tekmi svetovnega prvenstva s Francijo v polfinalu zabil odločilen gol. V finalu so Brazilci premagali še Švede, Pele pa je zatresel mrežo kar dvakrat. Vzdevke je zbiral skoraj tako hitro kot gole; "Bencin" je bil zaradi svoje energije, "Eksekutor" zaradi svojih zaključkov in "Črni biser" zaradi svoje kakovosti in vrednosti.

Leta 1978 je dobil mednarodno nagrado za mir, leta 1980 pa je bil imenovan za športnika stoletja. Ves čas tesno sodeluje z UNICEFOM in se udeležuje različnih akcij za pomoč otrokom.

Leta 2003 je bil Brane Oblak v izboru pod taktirko NZS razglašen za najboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih petdesetih letih. Drugo mesto je zasedel Srečko Katanec, tretji pa je bil Zlatko Zahović.

Zgodilo se je še:

Leta 1963 je angleška nogometna zveza FA praznovala 100. obletnico svoje ustanovitve in v počastitev tega zgodovinskega dogodka na znamenitem londonskem štadionu Wembley priredila nogometno tekmo med reprezentanco Anglije in "Preostalega sveta".

Leta 2000 je Miroslav Blaževič odstopil z mesta selektorja hrvaške nogometne reprezentance.

Leta 2001 je v 87. letu umrl Ken Aston, človek, ki je izumil rdeče in rumene kartone v nogometu.

Leta 2004 je Nastja Čeh zabil gol za Club Brugge na tekmi 10. kroga belgijskega prvenstva proti La Louvreu pri zmagi z 2:0. Brugge je ob koncu sezone osvojil naslov prvaka.

Leta 2008 je hokejist Joe Sakic dosegel zadnji gol v karieri (625).

Rodili so se:

1940 - legendarni brazilski nogometaš Edson Arantes do Nascimento - Pele

1943 - pokojni rokometni trener Miro Požun. Nekdanji slovenski rokometni selektor je največji uspeh dosegel s Celjem Pivovarno Laško v sezoni 2003/04, ko so Celjani slavili v ligi prvakov.

1947 - poljski nogometaš Kazimierz Deyna

1961 - španski nogometni vratar Andoni Zubizarreta. Najbolj je zablestel v dresu Barcelone.

1968 - nekdanji slovenski vratar Nihad Pejković

1979 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Kokot