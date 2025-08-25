Kanadčanke po hudem boju do druge zmage. Na delu znova tudi branilke naslova.

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima danes tekmovanja prost dan in se pripravlja na torkovo tekmo z Argentino , v štirih skupinah pa igrajo tekme drugega kroga. Za uvod je v skupini E, s katero se v osmini finala križa slovenska skupina, Kanada po hudem boju premagala Španijo in prišla do druge zmage. Drugo zmago so dosegle tudi odbojkarice Dominikanske republike.

Na delu bodo znova tudi branilke naslova Srbkinje, ki bodo drugo zmago in napredovanje potrjevale proti Kamerunu.

V osmino finala iz vsake skupine napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca, slovenska skupina se križa s skupino E, v kateri so Turčija, Španija, Kanada in Bolgarija.

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Ponedeljek, 25. avgust:

