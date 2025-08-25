Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
13.25

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 13.25

Svetovno prvenstvo, 4. dan

Kanadčanke po hudem boju do druge zmage. Na delu znova tudi branilke naslova.

Pe. M.

kanadska odbojkarska reprezentanca | Kanadčanke so po petih setih premagale Španke in dosegle drugo zmago. | Foto Volleyball World

Kanadčanke so po petih setih premagale Španke in dosegle drugo zmago.

Foto: Volleyball World

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima danes tekmovanja prost dan in se pripravlja na torkovo tekmo z Argentino, v štirih skupinah pa igrajo tekme drugega kroga. Za uvod je v skupini E, s katero se v osmini finala križa slovenska skupina, Kanada po hudem boju premagala Španijo in prišla do druge zmage. Drugo zmago so dosegle tudi odbojkarice Dominikanske republike.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, svetovno prvenstvo
Sportal Slovenke pred dnevom D odločno: Ne bomo zapravile še ene priložnosti #video

Na delu bodo znova tudi branilke naslova Srbkinje, ki bodo drugo zmago in napredovanje potrjevale proti Kamerunu.

V osmino finala iz vsake skupine napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca, slovenska skupina se križa s skupino E, v kateri so Turčija, Španija, Kanada in Bolgarija. 

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvice:

odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
