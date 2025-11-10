Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
21.15

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47

Natisni članek

Natisni članek
NZS slovenska nogometna reprezentanca Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 21.15

1 ura, 1 minuta

Benjamin Šeško ostaja v Manchestru

NZS prejela izvide, Šeško izgubljen za Kosovo in Švedsko

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47
Benjamin Šeško Manchester United | Benjamin Šeško je tako predčasno odšel z zelenice na sobotni tekmi Manchestra s Tottenhamom. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško je tako predčasno odšel z zelenice na sobotni tekmi Manchestra s Tottenhamom.

Foto: Guliverimage

Nogometna zveza Slovenije je v ponedeljek zvečer potrdila, da član Manchester Uniteda Benjamin Šeško zaradi poškodbe ne bo mogel igrati v zadnjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, ko se bo Slovenija 15. in 18. novembra pomerila s Kosovom in Švedsko ter za drugo mesto v skupini in dodatne kvalifikacije potrebuje dve zmagi.

Matjaž Kek
Sportal Kek pozval United, naj sporočijo, kaj je s Šeškom

Kot so sporočili z NZS, je po popoldanskem treningu zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance s strani kluba vendarle prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi s tekme proti Tottenhamu, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.

Benjamin Šeško ne bo mogel igrati na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za SP 2026. | Foto: Aleš Fevžer Benjamin Šeško ne bo mogel igrati na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer Šeškova poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa. V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji, so zapisali pri NZS in dodali, da Šešku želijo hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na nogometne zelenice. Za kakšno poškodbo točno gre, pa še naprej ne razkrivajo.

"Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili," sporoča Andraž Šporar. Za Slovenijo tako na tekmah proti Kosovu in Švedski ne bo predaje.

Šeško se je poškodoval na sobotnem ligaškem obračunu Uniteda in Tottenhama, ki ga je sicer začel na klopi za rezervne nogometaše, v drugem delu vstopil v igro in jo nato tik pred koncem rednega dela zapustil zaradi poškodbe.

Benjamin Šeško
Sportal Ko ima hudič mlade. Po Šešku jo je skupil še en Slovenec.
Manchester City Erling Haaland
Sportal Liverpool nemočen pri Manchester Cityju, Bijolov Leeds poražen, skrbi zaradi Šeška
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Poškodba Benjamina Šeška: "Prvi znaki so dobri, a slikanje bo dalo točno diagnozo"
NZS slovenska nogometna reprezentanca Benjamin Šeško Benjamin Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.