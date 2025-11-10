NZS prejela izvide, Šeško izgubljen za Kosovo in Švedsko

Nogometna zveza Slovenije je v ponedeljek zvečer potrdila, da član Manchester Uniteda Benjamin Šeško zaradi poškodbe ne bo mogel igrati v zadnjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, ko se bo Slovenija 15. in 18. novembra pomerila s Kosovom in Švedsko ter za drugo mesto v skupini in dodatne kvalifikacije potrebuje dve zmagi.

Kot so sporočili z NZS, je po popoldanskem treningu zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance s strani kluba vendarle prejela celotno medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravstvenim stanjem Benjamina Šeška po sobotni poškodbi s tekme proti Tottenhamu, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi preiskavami.

Benjamin Šeško ne bo mogel igrati na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer Šeškova poškodba v tem trenutku ne omogoča trenažnega procesa. V prihodnjih dneh so v klubu načrtovani dodatni pregledi in začetek zdravljenja, zato Benjamin ne bo mogel sodelovati v tokratni reprezentančni akciji, so zapisali pri NZS in dodali, da Šešku želijo hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na nogometne zelenice. Za kakšno poškodbo točno gre, pa še naprej ne razkrivajo.

"Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili," sporoča Andraž Šporar. Za Slovenijo tako na tekmah proti Kosovu in Švedski ne bo predaje.

Šeško se je poškodoval na sobotnem ligaškem obračunu Uniteda in Tottenhama, ki ga je sicer začel na klopi za rezervne nogometaše, v drugem delu vstopil v igro in jo nato tik pred koncem rednega dela zapustil zaradi poškodbe.