M. P.

Sobota,
8. 11. 2025,
18.00

Sobota, 8. 11. 2025, 18.00

To je lahko udarec tudi za slovensko reprezentanco

Trener zaskrbljen, Benjamin Šeško si je očitno poškodoval koleno

M. P.

Benjamin Šeško je v 88. minuti obsedel na zelenici. Če gre za resnejšo poškodbo kolena ...

Benjamin Šeško je v 88. minuti obsedel na zelenici. Če gre za resnejšo poškodbo kolena ...

Foto: Guliverimage

Remi s Tottenhamom in vse prej kot blesteča igra nista glavni skrbi trenerja Manchester Uniteda Rubena Amorima. Precej bolj je zaskrbljen zaradi poškodbe Benjamina Šeška. In lahko je tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Takoj po tekmi je trener rdečih vragov dejal, da si je slovenski napadalec očitno poškodoval koleno.

Drama na tekmi Manchestra: poškodba Šeška in dva gola v sodnikovem dodatku

Šeško je z zelenice sicer odkorakal sam. | Foto: Guliverimage Šeško je z zelenice sicer odkorakal sam. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je na tekmi 11. kroga premier lige vstopil na zelenico v drugem polčasu, zapravil eno lepo priložnost, po pol ure pa predčasno odšel v slačilnico. Po dvoboju z Mickyjem van de Venom je narodno stopil in obsedel na zelenici. Očitno je šlo za poškodbo kolena. Glede na prvo izjavo trenerja Rubena Amorima utegne biti ta težje narave. "Bomo videli, kaj bo pokazal pregled. Gre za koleno. Mislim, da imamo težavo." Ko so ga vprašali, ali bi lahko šlo za daljšo odsotnost, je dejal: "Pri kolenu nikoli ne veš, kako resno je. Bomo videli. Potrebujemo Benjamina, ker smo z njim precej boljši."

S strahom tako pričakujemo zdravniške izide. To namreč ni težava samo za United, ampak tudi za slovensko reprezentanco, ki jo čez nekaj dni čakata odločilni dve kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026. V soboto, 15. novembra, doma igrajo proti Kosovu, v torek 18. pa gostujejo na Švedskem. Slovenija je pred zadnjima dvema tekmama tretja v skupini B. Je tri točke za Kosovom in sedem za vodilno Švico. Drugo mesto vodi v dodatne kvalifikacije. 

Matjaž Kek
Matjaž Kek: Kosovo? Jasno mi je, kaj nas čaka.
slovenska nogometna reprezentanca angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško Ruben Amorim
