Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
4. 11. 2025,
11.06

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Andraž Šporar Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Torek, 4. 11. 2025, 11.06

16 minut

Seznam Slovenije za tekmi s Kosovom in Švedsko

Matjaž Kek se je odločil. Popravnih izpitov ni več!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jaka Bijol | Slovenski nogometaši bodo morali 15. novembra nujno premagati Kosovo, če bodo želeli še vztrajati v boju za nastop na SP 2026. | Foto www.alesfevzer.com

Slovenski nogometaši bodo morali 15. novembra nujno premagati Kosovo, če bodo želeli še vztrajati v boju za nastop na SP 2026.

Foto: www.alesfevzer.com

Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek je razkril karte pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama za SP 2026. Na seznam kandidatov za dvoboja proti Kosovu in Švedski je uvrstil pričakovana imena in ni posegal po presenečenjih. V reprezentanco se vrača Andraž Šporar, ki je oktobrski tekmi izpustil zaradi zdravstvenih težav, na seznamu pa ni več Blaža Kramerja. Slovenija v zaključnem delu kvalifikacijskega ciklusa za uresničitev cilja ne bo potrebovala zgolj veliko točk, ampak tudi pomoč drugih, saj ni več odvisna zgolj od svojih rezultatov.

Jan Oblak
Sportal Španija se klanja Janu Oblaku, fantastičen dosežek Slovenca!

Pred slovensko nogometno reprezentanco je zelo zahteven zadnji del kvalifikacij za SP 2026. Novembrski ciklus prinaša domačo tekmo s Kosovom (15. novembra v razprodanih Stožicah) in gostovanje na Švedskem (18. novembra v Stockholmu). Kekova četa je v uvodnih štirih krogih zaman naskakovala zmago. Osvojila je tri točke, kar je manj od pričakovanj. Prvo mesto, ki vodi neposredno na SP 2026, je za Slovenijo že neulovljivo, saj ima Švica že deset točk, daleč je tudi drugo mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije. Tega ima trenutno v svojih rokah Kosovo, ki ima pred Slovenijo kar štiri točke prednosti.

Zato Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina 15. novembra v Ljubljani potrebujejo nujno zmago nad Kosovom, če sploh še želijo vztrajati v boju za drugo mesto do zadnjega kroga. Slovenski nogometaši si ne morejo več privoščiti popravnih izpitov, vrag je vzel šalo, zato igra za Kekove izbrance na domači tekmi s Kosovom, ki bo potekala v razprodanih Stožicah, le zmaga.

Aktualni seznam kandidatov:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Igor Vekić (Vejle/Dan), Žan Luk Leban (Celje)

Branilci: Jure Balkovec (Fatih K./Tur), Jaka Bijol (Leeds Unite/Ang), David Brekalo (Orlando City/ZDA), Vanja Drkušić (Zenit/Rus), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), David Zec (Kiel/Nem)

Zvezni igralci: Timi Max Elšnik (Crvena zvezda/Srb), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec/Avt), Tomi Horvat (Sturm Gradec/Avt), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Dejan Petrovič (Rijeka/Hrv), Svit Sešlar (Eyüpspor, Tur), Petar Stojanović (Legia Varšava/Pol), Tamar Svetlin (Kielce, Pol)

Napadalci: Nejc Gradišar (Al Ahly/Egi), Jan Mlakar (Amiens/Fra), Benjamin Šeško (Manchester United/Ang), Andraž Šporar (Slovan Bratislava/Slo), Danijel Šturm (Celje), Žan Vipotnik (Swansea City/Wal)

Kosovo navijači
Sportal Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS sprejela odločitev, ki ne bo všeč gostom.
slovenska nogometna reprezentanca Danijel Šturm
Sportal Slovenski nogometaši na jakostni lestvici izgubili eno mesto
Miha Zajc
Sportal Miha Zajc pojasnil, zakaj se ne vidi v reprezentanci pod vodstvom Matjaža Keka
Slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Kriza, kakršne Slovenija ni videla že 16 let
Slovenija Švica
Sportal Matjaž Kek se je zamislil, ko je izvedel neprijetno novico
 
Andraž Šporar Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.