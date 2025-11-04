Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek je razkril karte pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama za SP 2026. Na seznam kandidatov za dvoboja proti Kosovu in Švedski je uvrstil pričakovana imena in ni posegal po presenečenjih. V reprezentanco se vrača Andraž Šporar, ki je oktobrski tekmi izpustil zaradi zdravstvenih težav, na seznamu pa ni več Blaža Kramerja. Slovenija v zaključnem delu kvalifikacijskega ciklusa za uresničitev cilja ne bo potrebovala zgolj veliko točk, ampak tudi pomoč drugih, saj ni več odvisna zgolj od svojih rezultatov.

📋🇸🇮 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Kosovom 🇽🇰 in Švedsko 🇸🇪#SrceBije 🇸🇮 | #WCQ pic.twitter.com/GtRMzNtyon — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 4, 2025

Pred slovensko nogometno reprezentanco je zelo zahteven zadnji del kvalifikacij za SP 2026. Novembrski ciklus prinaša domačo tekmo s Kosovom (15. novembra v razprodanih Stožicah) in gostovanje na Švedskem (18. novembra v Stockholmu). Kekova četa je v uvodnih štirih krogih zaman naskakovala zmago. Osvojila je tri točke, kar je manj od pričakovanj. Prvo mesto, ki vodi neposredno na SP 2026, je za Slovenijo že neulovljivo, saj ima Švica že deset točk, daleč je tudi drugo mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije. Tega ima trenutno v svojih rokah Kosovo, ki ima pred Slovenijo kar štiri točke prednosti.

Zato Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina 15. novembra v Ljubljani potrebujejo nujno zmago nad Kosovom, če sploh še želijo vztrajati v boju za drugo mesto do zadnjega kroga. Slovenski nogometaši si ne morejo več privoščiti popravnih izpitov, vrag je vzel šalo, zato igra za Kekove izbrance na domači tekmi s Kosovom, ki bo potekala v razprodanih Stožicah, le zmaga.