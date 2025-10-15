Slovenska nogometna reprezentanca si že nekaj časa beli glavo z vprašanjem, kako je proslavljati zadetek. Na zadnjih treh kvalifikacijskih tekmah za SP 2026 sploh ni zatresla mreže tekmeca. Kekovo četo je tako doletela strelska kriza v skrajno neprimernem obdobju. Slovenija je v zgodovini v kvalifikacijah za veliko tekmovanje toliko tekem brez zadetka nanizala le še dvakrat. Tiste bolj vraževerne navijače lahko vsaj malce tolaži dejstvo, da se je nazadnje, ko se ji je to zgodilo, Slovenija vseeno uvrstila na svetovno prvenstvo (2010). Bi se lahko zgodovina ponovila? Za kaj takšnega bi se moralo iziti ogromno dejavnikov, žal pa je usoda Kekovih izbrancev odvisna tudi od drugih.

270 minut. Toliko dolgo je že od takrat, ko je padel zadnji zadetek Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026. V Stožicah ga je v zadnji minuti srečanja s Švedsko dosegel Žan Vipotnik (2:2), nato pa so strelske merilne naprave Kekovih varovancev povsem odpovedale. Na naslednjih treh tekmah je mreža tekmecev vselej ostala nedotaknjena.

Tako so slovenski navijači proslavljali zadnji zadetek Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, ki ga je v zadnji minuti srečanja s Švedsko po podaji Benjamina Šeška dosegel Žan Vipotnik. Foto: Aleš Fevžer

Nekaj priložnosti za zadetek se je Sloveniji ponudilo prejšnji petek v Prištini, kjer bi lahko Benjamin Šeško večkrat prekinil rekordno dolg strelski post v državnem dresu, a ni mogel izvesti prepoznavnega visokega skoka ob proslavljanju zadetka, še manj pa je po golu v mreži tekmeca dišalo v ponedeljek v Stožicah, kjer Slovenija v 90 minutah sploh ni usmerila strela v okvir vrat Švice.

Slovenski nogometaši so tako v obdobju, ko bi prišle še kako prav zmage, saj na lestvici gledajo v hrbet tako Kosovu kot tudi vodilni in za Slovenijo že neulovljivi Švici, povsem pozabili na zadetke. Pa je to najdaljša strelska kriza, odkar Slovenija v obdobju državne samostojnosti nastopa v kvalifikacijah za velika tekmovanja?

Od čudeža Glihe do častnega zadetka Zahovića

Primož Gliha je pred 28 leti zavil v črno splitski Poljud. Dosegel je kar tri zadetke in popeljal Slovenijo do velike točke na Hrvaškem (3:3). Foto: Aleš Fevžer Statistični pregled je razkril, da se je Sloveniji dvakrat v preteklosti godilo še slabše. Mreža tekmecev je bila v prejšnjem stoletju začarana še nekoliko dlje. Za zdaj tako za neslavni rekord, kar zadeva čakanje na zadetek Slovenije v kvalifikacijskem ciklusu za veliko tekmovanje, velja 366 minut. Toliko časa Slovenija ni dosegla gola med kvalifikacijami za SP 1998.

To je bilo tekmovanje, ki se je v zgodovino slovenske članske reprezentance vpisalo kot najslabše vseh časov. Na osmih tekmah je takratna četa Zdenka Verdenika osvojila le eno samcato točko. Da je bila zadeva še bolj nenavadna, ji je to uspelo 2. aprila 1997 na vročem gostovanju pri favorizirani Hrvaški (3:3), ki je na Poljudu vodila že s 3:1, nato pa je Primož Gliha z nepozabnim strelskim šovom šokiral hrvaške navijače.

Zlatko Zahović, strelski rekorder slovenske reprezentance, je leta 1997 prekinil najdaljšo strelsko sušo. Foto: Aleš Fevžer Že naslednja tekma pa je Slovenijo vrnila v kruto realnost. Na Danskem je izgubila kar z 0:4. Dosti bolje ji ni šlo niti na naslednji tekmi, ko je doma za Bežigradom doživela prepričljiv poraz proti Grčiji (0:3), še tretjo tekmo brez zadetka pa je nanizala v Sarajevu, kjer je bila Bosna in Hercegovina na Koševu boljša z 1:0.

Na nov zadetek je v kvalifikacijah za SP 1998 čakala vse do 72. minute zadnje tekme, ko je Zlatko Zahović v Ljubljani dosegel častni zadetek ob porazu Slovenije proti Hrvaški (1:3). Ognjeni so leto pozneje v Franciji poskrbeli za zgodovinski podvig, saj so na krstnem nastopu na svetovnem prvenstvu osvojili tretje mesto, Slovenija pa se je odločila za spremembo na položaju selektorja. To je bil torej najdaljši strelski post Slovenije v kvalifikacijah za veliko tekmovanje, trajal je 366 minut.

Pod Kekovo taktirko kljub strelski suši na SP 2010

Na nov niz treh tekem brez doseženega zadetka v kvalifikacijah je bilo treba čakati poldrugo desetletje. Kvalifikacije za SP 2010, takrat je selektorsko paličico že vihtel Matjaž Kek, slovenska reprezentanca pa je našla dom in trdnjavo v Ljudskem vrtu, so se začele imenitno.

Veselje slovenskih nogometašev pred 17 leti po po zmagi z 2:0 nad Severno Irsko. Zadetka za Kekovo četo sta v zaključku srečanja dosegla Milivoje Novaković in Zlatan Ljubijankić. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je na Poljskem ostala neporažena (1:1), nato pa sta v Mariboru druga za drugo padli Slovaška in Severna Irska. Otočani so izgubili z 2:0, končni rezultat je 11. oktobra 2008 v 84. minuti dosegel Zlatan Ljubijankić.

Strelsko sušo Slovenije v kvalifikacijah za SP 2010, ki je trajala 295 minut, je proti San Marinu prekinil Robert Koren. Foto: Aleš Fevžer Sledili sta zahtevni tekmi s Češko, ki pa nista prinesli slovenskih zadetkov. Na gostovanju v Teplicah je Slovenija izgubila z 0:1, v Mariboru pa sta se slovanski tekmici razšli z najbolj nepriljubljenim rezultatom (0:0). Slovenija je skušala strelski post prekiniti na gostovanju v Belfastu, kjer pa je bila Severna Irska boljša z 1:0.

Strelskih muk je bilo konec šele na domači tekmi s palčkom evropskega nogometa San Marinom. Njegova mreža se je 12. avgusta 2009 v Ljudskem vrtu prvič zatresla v 19. minuti, v polno je meril kapetan Robert Koren, skupni rezultat pa je bil 5:0. Tako je Slovenija na zadetek med kvalifikacijami za SP 2010 čakala kar 295 minut, a je to ni zmotilo pri uresničitvi ambicioznega načrta. V nadaljevanju je zaigrala kot prerojena in se prek prepotentne Rusije v dodatnih kvalifikacijah senzacionalno uvrstila na SP v Južni Afriki.

Ni zadetkov, trpijo tudi rezultati

Matjaž Kek na zadnjih treh tekmah Slovenije ni dočakal niti enega zadetka varovancev. Foto: Aleš Fevžer Bi se lahko zgodovina ponovila? Tudi v kvalifikacijah za SP 2026 najboljše slovenske nogometaše vodi Matjaž Kek. In znova ima opravka z obdobjem, ko so slovenski napadalci pod ogromnim stresom. Zadetkov ni in ni, navijači jih pogrešajo že vse od uvodne tekme s Švedsko (2:2).

Slovenija je nato v Baslu padla z 0:3, nato pa sta sledila remija brez zadetkov (0:0) v Prištini in nazadnje v ponedeljek še v Ljubljani s Švico. Slovenskega gola tako v kvalifikacijah za največje tekmovanje na svetu ni že 270 minut, trpijo pa tudi rezultati, tako da je drugouvrščeno Kosovo pobegnilo Sloveniji na štiri točke razlike.

Najdaljši nizi Slovenije brez zadetka v kvalifikacijah:

Minute Kvalifikacije Tekme brez zadetka Leto 366 SP 1998 od 66. minute Hrvaška : Slovenija 3:3, Danska : Slovenija 4:0, Slovenija : Grčija 0:3, BiH : Slovenija 1:0, do 72. minute Slovenija : Hrvaška 1:3 1997 295 SP 2010 od 84. minute Slovenija : Severna Irska 2:0, Češka : Slovenija 1:0, Slovenija : Češka 0:0, Severna Irska : Slovenija 1:0, do 19. minute Slovenija : San Marino 5:0 2008/09 270 SP 2026 Švica : Slovenija 3:0, Kosovo : Slovenija 0:0, Slovenija : Švica 0:0 2025

Če želijo Jan Oblak in soigralci še naprej računati na nastop na SP 2026, morajo najprej 15. novembra nujno doma premagati Kosovo, če še želijo matematično vztrajati v igri za drugo mesto, nato pa bi morali tri dni pozneje ostati še neporaženi na Švedskem, obenem pa spremljati razplet srečanja v Prištini med Kosovom in Švico.

Če bi vodilni Švicarji 18. novembra na Kosovu zmagali, bi Sloveniji za drugo mesto zadoščala že točka na Švedskem, če pa bi se dvoboj končal z remijem, bi morala Slovenija prvič v zgodovini zmagati na skandinavskih tleh. Ker pa Kekova četa ni več odvisna le od svojih rezultatov, med Kosovom in Švico pa ne manjka "sorodstvenih" nogometnih povezav, bo novembra še toliko težje uresničiti cilj.

Slovence čaka peklenski play-off

Če bi Kekovim izbrancem vendarle uspelo in bi se dokopali do tako želenega drugega mesta v skupini B, bi to mejilo že na podvig. Bi pa Slovenijo v tem primeru marca 2026 čakal še bistveno večji zalogaj. Potem bi pot do preboja na SP 2026 iskala v dodatnih kvalifikacijah, na katerih se bo 16 reprezentanc potegovalo za zgolj štiri vstopnice. Med potencialnimi tekmeci v play-offu pa bi bilo ogromno neugodnih tekmecev, ki so zdaj v boljši strelski formi od Slovenije.

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško se v koledarskem letu 2025 v državnem dresu sploh še ni vpisal med strelce. Foto: Aleš Fevžer

Če bi se kvalifikacije za SP 2026 končale zdaj, bi v play-offu nastopile Slovaška, Škotska, Ukrajina, Turčija, Madžarska, Poljska, Bosna in Hercegovina, Italija, Severna Makedonija, Albanija in Češka, zaradi dobrih rezultatov v zadnji izvedbi lige narodov pa bi se pridružili še Wales, Romunija, Švedska in Severna Irska.

V play-offu bo treba za uresničitev velikega cilja preskočiti dve oviri. Če se bo hotela Slovenija dokopati do vstopnice za SP 2026, se bo morala tako še pošteno preznojiti, za začetek pa bo morala nujno že na prihodnji tekmi prekiniti strelsko sušo. Če je ne bo, se bo lahko obrisala pod nosom za domačo zmago nad Kosovom, s tem pa bi tudi teoretično izpadla iz boja za največje tekmovanje.