Matjaž Kek se je zamislil, ko je izvedel neprijetno novico

Slovenska nogometna reprezentanca tudi v četrti tekmi kvalifikacij za SP 2026 ni dočakala tako želene prve zmage. Doma je na srečanju, na katerem ni usmerila niti enega strela v okvir vrat, remizirala proti vodilni Švici (0:0). Za dodatno slabo voljo je v Stožicah poskrbel razplet srečanja na Švedskem, kjer je Kosovo po presenetljivi zmagi (1:0) ušel Kekovi četi na štiri točke prednosti. Slovenija se je tako pred novembrskim zaključkom kvalifikacij znašla v neugodnem položaju, a v slovenskem taboru še verjamejo v srečen konec. Kaj so povedali selektor Matjaž Kek, kapetan Jan Oblak in Danijel Šturm?

Švica ostaja trn v slovenski nogometni peti. V kvalifikacijah za SP 2026 je v skupini B razred zase. Z neprebojno obrambo povzroča ogromne težave vsem tekmecem. Kekovi izbranci so tako dvoboj končali brez neposrednega strela v okvir vrat, še tretjič zapored v teh kvalifikacijah odigrali tekmo brez doseženega zadetka, strelski post Benjamina Šeška, ki ni bil v državnem dresu še nikoli tako dolg in boleč, pa po novem že presega 700 minut.

Misli se vračajo v Prištino

Benjamin Šeško ni dosegel zadetka že sedem tekem zapored. Njegov strelski post v državnem dresu po novem traja že 729 minut. Foto: Aleš Fevžer Slovenija je pred skoraj 15 tisoč gledalci v Stožicah naskakovala dragoceno zmago nad Švico, a pri tem naletela na premočnega tekmeca. V tolažbo ji je lahko le podatek, da je kot prva reprezentanca v tem kvalifikacijskem ciklusu ostala neporažena proti varovancem Murata Yakina in osvojila vsaj točko. Tako jih ima po štirih krogih tri, kar zadošča za tretje mesto v skupini, a predstavlja tudi zelo slabo izhodišče pred odločilnima kvalifikacijskima spopadoma, ki bosta sledila prihodnji mesec.

"To je bila težka tekma, ki se je končala z realnim rezultatom. Tekma je bila zelo dinamična in borbena, s kar nekaj napakami na eni in drugi strani. Jasno pa je, da ko izveš rezultat druge tekme (Kosovo je premagal v gosteh Švedsko z 1:0, op. p.), ostane neka grenkoba. Komaj zdaj se vidi, kaj smo zapravili v drugem polčasu na Kosovu," se je 64-letni slovenski strateg zamislil, ko je izvedel neprijetno novico iz Stockholma, kjer je Švedska nepričakovano izgubila še drugič v teh kvalifikacijah proti Kosovu (0:1).

Takrat se je takoj spomnil na številne zapravljene priložnosti Slovenije na petkovem gostovanju v Prištini. Zapravljali so jih Benjamin Šeško, Vanja Drkušić, Žan Vipotnik in ostali. Ni jih bilo malo, a je mreža Kosova vseeno ostala nedotaknjena. Ostalo je pri začetnem rezultatu (0:0), če pa bi se tisti dvoboj končal z zmago Slovenije, bi se Kekovi četi po štirih krogih bistveno bolj smejalo.

Slovenska obramba je na zadnjih dveh tekmah opravila svoje delo vrhunsko, saj ni prejela zadetka. Za popolno zadovoljstvo pa so manjkali zadetki v napadu. Foto: Aleš Fevžer

To bi namreč tudi pomenilo, da bi bila novembra še vedno v igri celo za prvo mesto v skupini, hkrati pa v boju za drugo mesto, ki prinaša nastop v dodatnih kvalifikacijah, ne bi bila odvisna od tujih rezultatov. Zdaj, ko je po štirih tekmah zbrala tri točke, drugouvrščeni Kosovo jih ima kar štiri več (7), vodilna Švica pa celo sedem (10), je ozračje v slovenskem taboru temu primerno bolj turobno. In misli se vračajo na zapravljene priložnosti dvoboja v Prištini, kjer je slovenska reprezentanca pokazala najboljšo predstavo v tem ciklusu in bila dejansko najbližje zmagi, a jo zaman naskakovala.

"Ne more nobeden reči, da nismo imeli možnosti"

Kapetana Granit Xhaka in Jan Oblak sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer Proti Švici je bila v Ljubljani zelo oddaljena od zmage. Ne le, da je še tretjič zapored končala dvoboj brez doseženega zadetka, ampak ni v okvir vrat Švice sprožila niti enega strela.

"Muči me, da v treh zaporednih kvalifikacijskih tekmah nismo dali gola. Ne more pa nobeden reči, da nismo imeli možnosti. Tudi danes smo se skozi igro pripeljali do situacije, da bi lahko z zadnjim pasom rešili marsikaj. Žal pa je bil ta zadnji pas premalo natančen," je izpostavil selektor Kek, kateremu je bilo še kako žal, da ni podaja Žana Karničnika, sredi prvega polčasa namenjena prostemu klubskemu soigralcu Danijelu Šturmu, prišla srečno na želen naslov.

Če bi, bi v Stožicah lahko zadišalo po vodstvu Slovenije z 1:0, tako pa je ostalo brez zadetkov vse do konca, pri čemer je kapetan Jan Oblak v zadnjih minutah z nekaj imenitnimi posredovanji rešil gostitelje poraza. "Proti taki ekipi kot je Švica moraš zelo garati, da te ne kaznuje," je še poudaril.

Gledalci v Stožicah, zbralo se jih je več kot 14 tisoč, niso dočakali zadetka. Foto: Aleš Fevžer

Selektor je dal vedeti, kako je Slovenija na zadnjih dveh tekmah spremenila način igranja. To se je poznalo zlasti v obrambni vrsti, ki jo po novem sestavljajo trije branilci. S tem je želel Matjaž Kek preprečiti, da bi postala Slovenija v očeh tekmecev prebrana knjiga. Vseeno je na dvoboju proti Švici močno spominjala na slog, s katerim se je lotila favoritov na Euru 2024. Z obrambno trdno in učinkovito igro, ki je predstavljala temelj za nadaljnje želje, v napadu pa je čakala na trenutek, ko bi se ji po preblisku katerega izmed posameznikov v slovenski reprezentanci ali pa napaki v vrstah tekmeca ponudila izjemna priložnost. A to je bil tokrat račun brez krčmarja, saj čvrsti Švicarji niso gostiteljem dovolili niti enega neposrednega strela v okvir vrat.

"Če kdo misli tako, naj pride namesto mene"

Matjaž Kek in Muray Yakin med srečanjem v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer "Kar se tiče defenzive, se je spremenjeni način igranja izkazal za zelo dobrega, jasno pa je, da manjka nekaj naprej," je imel Kek v mislih napad. Vseeno je poudaril, kako si Slovenija že na prejšnjih tekmah proti favoritom ponavadi ni priigrala večjega števila priložnosti, ampak le nekaj. "Če kdo misli, da moraš imeti proti Švici sedem ali osem priložnosti, potem naj tisti kar pride namesto mene," je izpostavil, kako težko je ogroziti švicarska vrata, ki so v teh kvalifikacijah še nepremagana.

Če je Slovenija prejšnji mesec razočarala navijače s pristopom na dvoboju v Baslu, kjer je že v prvem polčasu zaostajala z 0:3, takšen je bil tudi končni rezultat, je bilo tokrat drugače. "Mirnost, odločnost igralcev, je bila danes z nekaterimi novimi imeni na visoki ravni. Manjkalo je le še večje krvoločnosti, lakote predvsem v zadnjih 30 metrih," je opozoril na pomanjkanje zrelejših akcij, po katerih bi lahko v bližini švicarskih vrat zadišalo po zadetku Slovenije.

Izjemna prevlada Švice v skupini B

Tudi o tem ima selektor Kek svoje mnenje. "Nekdo bo rekel, saj niso udarili proti golu. Ampak ja … Koliko pa so udarili drugi tekmeci proti Švici? Imeli pa smo nekaj priložnosti, da bi z zadnjim pasom vse skupaj rešili, a smo bili premalo odločni," nam je postavil izziv, tako da smo preverili statistiko v rubriki strelov na vseh tekmah Švice v tem ciklusu in prišli do zaključka, kako je njen prvi vratar Gregor Kobel v 360 minutah zbral le dve obrambi. Več jih niti ni bilo potrebno, ker sta šla v okvir njegovih vrat le dva strela.

Navijači Švice, v Ljubljani ni manjkalo tudi tistih s šaljivimi napisi, se že zelo resno spogledujejo s tem, da bi lahko prihodnje leto spremljali svoje ljubljence na SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

Neverjeten dokaz o prevladi Švice, ki je na drugi strani na omenjenih štirih tekmah zbrala 20 udarcev v okvir vrat. Od tega jih je bilo še najmanj v Stožicah, kjer so Švicarji resneje ogrozili vrata Kekovih izbrancev šele v izdihljajih srečanja, a je po zaslugi Jana Oblaka le ostalo pri začetnih 0:0. ''Takrat smo kar trpeli, ker nismo kvalitetno držali žoge. Kljub Vipotniku in Sešlarju je ostajal Šeško spredaj preveč sam,'' je dodal Kek.

Razmerje strelov na gol na tekmah Švice v kvalifikacijah za SP 2026:

Tekma Streli V okvir vrat Izven gola Blokirani streli Slovenija : Švica 0:0 4:10 0:3 2:2 2:5 Švedska : Švica 0:2 7:17 0:6 6:5 1:6 Švica : Slovenija 3:0 12:6 6:1 4:3 2:2 Švica : Kosovo 4:0 10:7 5:1 3:1 2:5

Šturm: Velika točka za nas, a ...

Danijel Šturm si je s svojo predstavo prislužil pohvalo selektorja. Foto: Aleš Fevžer Slovenija je tako postala prva ekipa v teh kvalifikacijah, ki je ostala neporažena proti Švici. "Bili smo prvi, ki smo resno ogrozili Švicarje. Seveda smo hoteli zmagati. A če na treh zaporednih tekmah ne daš gola, pač potem ne moreš zmagati," se tega zelo dobro zaveda slovenski selektor, ki je na dvoboju v Ljubljani malce prevetril postavo in prvič na tako pomembni tekmi od prve minute postavil v igro tudi Danijela Šturma.

"To je bila velika točka za nas, a je bilo prisotno tudi veliko grenkega priokusa, saj smo videli, da je Švedska izgubila proti Kosovu. Možnosti (za osvojitev drugega mesta, op. p.) so še vedno. Moramo verjeti v to. Ostajata nam še dve tekmi, po katerih verjamemo, da bomo osvojili drugo mesto," je dejal krilni napadalec Celja, ki je bil bistveno bolj zadovoljen s predstavo Slovenije proti Švici v Ljubljani kot pa Baslu. "Bili smo bolj agresivni v defenzivi in pa čvrsti. Praktično ni bilo nobene napake, morda pa bi lahko izkoristili kakšen protinapad več."

Kapetan Oblak še upa na srečni konec

Jan Oblak je že drugič zapored ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Aleš Fevžer O tem, kako bi bilo pogubno zaigrati bolj odprto proti Švici, je po remiju v Stožicah spregovoril kapetan Jan Oblak. "Če bi proti Švici igrali na kakšen drugačen način in bi se preveč odprli, bi nas verjetno kaznovala. Zato smo morali igrati na naš način. Hoteli smo biti potrpežljivi in čakati na svojo priložnost. Na žalost jih danes ni bilo veliko, a zagotovo smo si želeli več, a nam ni uspelo," je dal prvi vratar madridskega Atletica vedeti, kako bi se lahko končal dvoboj tako kot v Baslu, če ne bi Kekova četa zaigrala drugače, bistveno bolj obrambno in s poudarkom na protinapade.

"Švica je dominantna reprezentanca. Dobra je z žogo. Je reprezentanca v dobri formi. Vsak njen reprezentant točno ve, kaj mora početi na igrišču," je izkušeni Škofjeločan pohvalil vodilne Švicarje in dejstva, kako je Slovenija kot prva ustavila njihov zmagoviti niz, ni označil za zadoščenje. To pa zaradi tega, ker si je tako močno želel treh točk, zato po tekmi v Ljubljani ni bil pretirano zadovoljen.

Švica vztraja na vrhu razpredelnice. Ima deset točk, kar sedem več od Slovenije, ki se v boju za SP 2026 lahko poteguje le še za drugo mesto v skupini. Foto: Aleš Fevžer

"Zdaj bo vsaka tekma odločilna. Moramo zmagati Kosovo in potem upati na najboljše," po novem 81-kratni reprezentant, s tem pa je izenačil dosežek dozdajšnjega rekorderja po številu nastopov med slovenskimi vratarji Samirja Handanovića, še upa na srečni konec.

Če ga bo želela Slovenija dočakati, bo morala v petem krogu doma 15. novembra premagati Kosovo, nato pa še v zadnjem krogu v gosteh (18. novembra) Švedsko, pri čemer Kosovo ne bo smel doma ugnati Švice. To pa bo skrajno težko zlasti v primeru, če bodo takrat Švicarji že potrdili status zmagovalca skupine, s tem pa bi si lahko privoščili, da bi dvoboj v Prištini odigrali neobremenjeno in morda celo z rezervno postavo. Prihodnji mesec bo tako še zelo zanimivo.