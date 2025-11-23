Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
23. 11. 2025,
16.38

hokej Black Wings Linz HK Olimpija IceHL

ICEHL, 23. november

V živo: Olimpija še upa

Linz : HK Olimpija | Olimpija gostuje v Linzu.

Olimpija gostuje v Linzu.

Foto: BWL / Eisenbauer

Hokejisti HK Olimpija se mudijo na novem gostovanju. Potem ko so v petek zmagali v Beljaku, pravkar gostujejo pri desetem Linzu, katerega člani so Ken Ograjenšek, Luka Maver in Aljaž Predan, ki po sprejemu avstrijskega državljanstva igra kot Avstrijec. Olimpija, ki se je na zadnji tekmi morala znajti brez več standardnih članov – še naprej so manjkali Lukaš Horak, Zach Boychuk, Evan Polei, Nathanael Halbert, Rok Kapel in Tian Hebar –, tokrat pa se je v postavo vrnil Horak kot drugi vratar, bo poskušala zadržati vodstvo. Njen najbližji zasledovalec Pustertal Roka Tičarja gosti moštvo z dna lestvice Innsbruck. Zanimivo bo v Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba), kjer bodo koroški zmaji v ponovitvi zadnjega finala gostili prvaka Saluzburg. Na avstrijskem Štajerskem se bosta pomerili ekipi z zgornjega dela lestvice, Gradec bo gostil Bolzano, Fehervar AV19 Anžeta Kuralta pa bo pričakal Beljak.

ICEHL, 23. november

Lestvica:

