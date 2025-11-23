Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K.

Nedelja,
23. 11. 2025,
11.45

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje Gurgl Nika Tomšič Lila Lapanja Ana Bucik Jogan Neja Dvornik slalom

Nedelja, 23. 11. 2025, 11.45

19 minut

Alpsko smučanje, Gurgl, slalom (ž)

Shiffrin tekmicam pustila nekaj upanja, po poškodbi Dvornik finale brez Slovenk

Avtorji:
M. P., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44
Gurgl Ana Bucik Jogan | Mikaela Shiffrin je v cilj prve vožnje prišla 31 stotink pred Laro Colturi. | Foto Reuters

Mikaela Shiffrin je v cilj prve vožnje prišla 31 stotink pred Laro Colturi.

Foto: Reuters

V sončnem Gurglu v Avstriji se na drugem slalomu sezone za točke svetovnega pokala merijo alpske smučarke. Mikaela Shiffrin je vodilna po prvi vožnji, a samo 31 stotink pred Laro Colturi. Finale je ob 13.30. Neja Dvornik, ki je bila pred tednom dni v Leviju sedma, si je na jutranjem ogrevanju poškodovala gleženj in tekmo izpustila. Ana Bucik Jogan je v prvi vožnji zaostala kar +3,79 sekunde in ostala brez finalnega nastopa (34.), enako Lila Lapanja (+5,64) na predzadnjem, 42. mestu. Nika Tomšič je odstopila.

Neja Dvornik
Sportal Dvornik se je poškodovala na ogrevanju in izpušča slalom

Mikaela Shiffrin pred štartom slaloma v Gurglu. | Foto: Guliverimage Mikaela Shiffrin pred štartom slaloma v Gurglu. Foto: Guliverimage Stopničke so na uvodni slalomski tekmi sezone v Leviju na Finskem zasedle Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi in Nemka Emma Aicher. Podoben razplet se obeta v Gurglu na avstrijskem Tirolskem, saj po prvi vožnji vodi Shiffrin, a tokrat le 31 stotink pred Colturi. Tretje mesto si z 48 stotinkami zaostanka delita Švicarki Camile Rast in Wendy Holdener. Aicher je zaostala skoraj dve sekundi. Na tokratni nekaj težji postavitvi so razlike večje, precej pa tudi odstopov (22 v prvi vožnji).

Ana Bucik Jogan je ostala brez finala. | Foto: Reuters Ana Bucik Jogan je ostala brez finala. Foto: Reuters Na štartu bi morale biti štiri slovenske smučarke, prva med njimi Neja Dvornik s štartno število 17, a je padla na ogrevanju in si poškodovala gleženj. Pred tednom dni je bila s sedmim mestom najboljša Slovenka v Leviju. Tam je točke svetovnega pokala z 20. mestom dosegla tudi Ana Bucik Jogan, ki pa zdaj v Gurglu ni smučala dovolj dobro. V prvi vožnji je zaostala kar +3,79 sekunde in s 34. mestom ostala brez finalnega nastopa. Lila Lapajna je z visoko številko zaostala še več (+5,64), kar je pomenilo predzadnje, 42. mesto. Nika Tomšič je odstopila in ostaja brez točk v svetovnem pokalu.

Alpsko smučanje, slalom (ž), Gurgl, po prvi vožnji:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 54,22
2. Lara Colturi (Alb) +0,31
3. Camille Rast (Švi) +0,48
4. Wendy Holdener (Švi) +0,48
5. Lena Dürr (Nem) +0,75
6. Paula Moltzan (ZDA) +1,02
7. Sara Hector (Šve) +1,15
8. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,32
9. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,44
10. Emma Aicher (Nem) +1,88
...
34. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,79
42. Lila Lapajna (Slo) +5,64
Odstop: Nika Tomšič (Slo), Katharina Liensberger (Avt), Melanie Meillard (Švi), Cornelia Öhlund (Šve), Ali Nullmeyer (Kan) ...
Ni nastopila: Neja Dvornik

Smučarke se po tekmi selijo v ZDA, kjer bo Copper Mountain prihodnji konec tedna, 29. in 30. novembra, gostil veleslalom in slalom.

Mikaela Shiffrin Levi 2013
Sportal Dvanajst let pozneje je Mikaela Shiffrin popolnila Božičkovo vprego jelenčkov
Macuga sestre
Sportal Tri sestre na olimpijskih igrah v treh različnih športih
Lara Gut Behrami
Sportal Hud padec Švicarke. Je to tudi konec?
Aleš Brezavšček
Sportal Aleš Brezavšček: Kot trener me je ves čas po malem strah
Paco Rassat
Sportal Slalom presenečenj: favoriti pogoreli, na vrhu prvič Rassat, drugi Belgijec
Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje Gurgl Nika Tomšič Lila Lapanja Ana Bucik Jogan Neja Dvornik slalom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.