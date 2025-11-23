Shiffrin tekmicam pustila nekaj upanja, po poškodbi Dvornik finale brez Slovenk

V sončnem Gurglu v Avstriji se na drugem slalomu sezone za točke svetovnega pokala merijo alpske smučarke. Mikaela Shiffrin je vodilna po prvi vožnji, a samo 31 stotink pred Laro Colturi. Finale je ob 13.30. Neja Dvornik, ki je bila pred tednom dni v Leviju sedma, si je na jutranjem ogrevanju poškodovala gleženj in tekmo izpustila. Ana Bucik Jogan je v prvi vožnji zaostala kar +3,79 sekunde in ostala brez finalnega nastopa (34.), enako Lila Lapanja (+5,64) na predzadnjem, 42. mestu. Nika Tomšič je odstopila.

Mikaela Shiffrin pred štartom slaloma v Gurglu. Foto: Guliverimage Stopničke so na uvodni slalomski tekmi sezone v Leviju na Finskem zasedle Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi in Nemka Emma Aicher. Podoben razplet se obeta v Gurglu na avstrijskem Tirolskem, saj po prvi vožnji vodi Shiffrin, a tokrat le 31 stotink pred Colturi. Tretje mesto si z 48 stotinkami zaostanka delita Švicarki Camile Rast in Wendy Holdener. Aicher je zaostala skoraj dve sekundi. Na tokratni nekaj težji postavitvi so razlike večje, precej pa tudi odstopov (22 v prvi vožnji).

Ana Bucik Jogan je ostala brez finala. Foto: Reuters Na štartu bi morale biti štiri slovenske smučarke, prva med njimi Neja Dvornik s štartno število 17, a je padla na ogrevanju in si poškodovala gleženj. Pred tednom dni je bila s sedmim mestom najboljša Slovenka v Leviju. Tam je točke svetovnega pokala z 20. mestom dosegla tudi Ana Bucik Jogan, ki pa zdaj v Gurglu ni smučala dovolj dobro. V prvi vožnji je zaostala kar +3,79 sekunde in s 34. mestom ostala brez finalnega nastopa. Lila Lapajna je z visoko številko zaostala še več (+5,64), kar je pomenilo predzadnje, 42. mesto. Nika Tomšič je odstopila in ostaja brez točk v svetovnem pokalu.

Alpsko smučanje, slalom (ž), Gurgl, po prvi vožnji:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 54,22

2. Lara Colturi (Alb) +0,31

3. Camille Rast (Švi) +0,48

4. Wendy Holdener (Švi) +0,48

5. Lena Dürr (Nem) +0,75

6. Paula Moltzan (ZDA) +1,02

7. Sara Hector (Šve) +1,15

8. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,32

9. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,44

10. Emma Aicher (Nem) +1,88

...

34. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,79

42. Lila Lapajna (Slo) +5,64

Odstop: Nika Tomšič (Slo), Katharina Liensberger (Avt), Melanie Meillard (Švi), Cornelia Öhlund (Šve), Ali Nullmeyer (Kan) ...

Ni nastopila: Neja Dvornik

Smučarke se po tekmi selijo v ZDA, kjer bo Copper Mountain prihodnji konec tedna, 29. in 30. novembra, gostil veleslalom in slalom.