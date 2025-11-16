Američanka Mikaela Shiffrin iz tekme v tekmo piše zgodovino alpskega smučanja, prav posebna je bila tista v finskem Leviju, kjer je v soboto zmagala že devetič. To je njena 102. zmaga v svetovnem pokalu, 65. slalomska. Bil je 16. november 2013, pred natanko 12 leti, ko je osvojila prvega severnega jelena. Poimenovala ga je Rudolph. Zdaj jih ima že devet.

Zdaj je popolnila Božičkovo vprego devetih jelenov. Foto: Guliverimage "Tukaj se počutim kot doma. Tukaj res uživam. Vesela sem, da se slalomska sezona začenja prav v Leviju," je 30-letna Mikaela Shiffrin z velikim nasmehom razlagala po sobotni zmagi, svoji že deveti na tem finskem prizorišču slalomskih tekem svetovnega pokala. Slavila je kar sekundo in 66 stotink pred drugouvrščeno Laro Colturi. "Za mano je res odličen dan. Zelo dobro sem se počutila na smučeh." S 65. slalomsko zmago je dokazala, da ostaja kraljica te discipline. Poškodba, ki ji je vzela del lanske sezone, je pozabljena. Že ob koncu prejšnje zime se je vrnila na najvišjo stopničko, ko je v Sestrieru in Sun Valleyju dosegla svojo stoto in 101. zmago v svetovnem pokalu. Tokratna je torej že 102. in že deveta v Leviju. Vse to so zgodovinski mejniki, ki jih bo težko kdo presegel.

Severni jeleni s farme Ounaskievari

Naslednji mesec bo minilo 13 let od njene prve zmage v svetovnem pokalu. Bilo je na slalomu v Aareju na Švedskem. Pred natanko 12 leti, 16. novembra 2013, pa je osvojila svojega prvega severnega jelena. Kot veleva tradicija zmagovalka tekme v Leviju dobi v last žival, ki je zaščitni znak Laponske, severnega jelena. Ti ostanejo visoko nad arktičnim krogom, na več kot sto let stari jelenski farmi Ounaskievari. Na njej za Rudolpha, Mikaelinega prvega severnega jelena, za Rorija, osmega, ki ga je prejela za zmago pred letom dni, in za preostalih šest skrbi Johanna Hietanen. Mikaela namreč prav vsako leto poimenuje jelenčka, ki ga dobi za nagrado. Ti so na pol domače na pol divje živali, saj se prosto gibajo, a pozimi vedno vračajo na kmetijo.

Za prvo zmago v Leviju premagala Riesch in Maze

Točno 12 let mineva od Mikaeline prve zmage v Leviju. Foto: Guliverimage Prva Mikaela zmaga v Leviju je bila njena peta v svetovnem pokalu. Takrat je bila še najstniška senzacija. Bila je preprosto dekle iz Kolorada, a ambiciozna na smučeh, že takrat perfekcionistka, nikoli zadovoljna s svojimi nastopi. Pa je 16. novembra 2013 za veliko zmago za sabo pustila dve uveljavljeni smučarki. Drugo mesto je osvojila Maria Höfl Riesch. Čeprav je v drugi vožnji odsmučala izvrstno, je za Mikaelo zaostala sekundo in šest stotink. Še dobre pol sekunde več je zaostala tretja Tina Maze. "Vsak dan se lahko še izboljšaš. Vrnila se bom na trening, analizirala svoje smučanje. Pogledala si bom nastope preostalih deklet, da vidim, katera kaj dela bolje. Da bom še boljša," je razlagala takrat 18-letna Shiffrin. In tak pristop ohranja še 12 let pozneje.

Takrat je 18-letna Mikaela Shiffrin v Leviju premagala Mario Riesch in Tino Maze, obe za več kot sekundo. Foto: Guliverimage

Mikaela Shiffrin in Rudolph leta 2013. Foto: Guliverimage Ko je osvojila prvega jelenčka, je bila Mikaela še najstnica. Tako ni bilo presenetljivo, da ga je poimenovala Rudolph, po prvem Božičkovem jelenčku. Čez tri leta je ta dobil prijatelja Svena. Svojega drugega jelena je torej ameriška smučarka poimenovala po jelenu iz filma Frozen. Tretjega je poimenovala Gospod Gru. Pri četrtem si je vzela čas za premislek. Postal je Ingemar. S posebnim razlogom. To je bila njena 41. zmaga v svetovnem pokalu. Z njo je presegla rekordnih 40 slalomskih zmag legende Ingermarja Stenmarka. "Zdaj ima rekord moje ime. Niti v najlepših sanjah si kot mlado dekle nisem mislila, da mi to lahko uspe. Ingemar je bil boljši. Ideja za ime je res prišla od tega, ker so vsi toliko govorili, da sem presegla njegov rekord, a pravzaprav sem se s tem samo želela pokloniti zagotovo največjemu smučarju vseh časov," je takrat dejala Shiffrin.

Ingemar je Mikaelih jelen za 41. slalomsko zmago v svetovnem pokalu, s katero je presegla Ingemarja Stenmarka. Foto: Guliverimage

13 let po prvi zmagi Američanka še naprej premika meje v alpskem smučanju. Ta sezona je zanjo zelo pomembna, saj je olimpijska. Na igrah pa ima za zdaj samo dve zlati kolajni. Foto: Reuters Leta 2022 sta bili v Leviju dve tekmi in na obeh je slavila ter dobila jelena Sunnyja in Loraxa. Predlani je sedmega štirinožca poimenovala Grogu, po svojem najljubšem liku iz Vojne zvezd. "To je Rori, krajše za Aurora Borealis," pa je sporočila pred letom dni, ko je zmagala osmič. Letošnji je torej že deveti, kar pomeni, da je popolnila vprego severnih jelenov za Božička. Ime še izbira …

Sobotna prepričljiva zmaga je za Mikaelo Shiffrin predvsem potrditev, da je odlično pripravljena vstopila v olimpijsko sezono. Že res, da ima 102 zmagi v svetovnem pokalu in osem zlatih kolajn s svetovnih prvenstev, 11 malih in pet velikih kristalnih globusov, je pa njena zbira olimpijskih kolajn precej skromna. Slalomsko zlato je osvojila samo v tisti sezoni po prvi zmagi v Leviju, februarja 2014 kot 18-letnica. Štiri leta pozneje je bila zlata v veleslalomu in srebrna v kombinaciji. Njeni preostali olimpijski nastopi pa so bili veliko razočaranje. Tako lahko februarja 2026 v Cortini d'Ampezzo znova piše zgodovino, zdaj še olimpijsko.