Rekorderka, ki je kot najstniška senzacija vseeno zaostala za Matejo Svet

Moja prva asociacija ob omembi Mikaele Shiffrin je finale svetovnega pokala 2014/2015, ko smo v francoskem Meribelu spremljali dvoboj za veliki kristalni globus med Anno Fenninger in Tino Maze. A je bila v središču pozornosti vseeno Mikaela, ki je nekaj dni prej dopolnila 20 let. Zmaga na tistem slalomu je bila njena že 15. v svetovnem pokalu. Že takrat je bila zvezdnica, a je ostala preprosto dekle iz Vaila v Koloradu, ki je v ciljnem izteku še dolgo po koncu tekme brez težav odgovarjala novinarjem z vsega sveta, tudi slovenskim. Tudi ko se je pred dvema sezonama začela približevati rekordnim 86 zmagam legendarnega Ingemarja Stenmarka, je denimo v naši Kranjski Gori z nasmehom odgovarjala na številna novinarska vprašanja, pa čeprav je gotovo tistih o rekordih imela že vrh glave. Stalno je ponavljala, da ne smuča zaradi njih. Tisti, ki jo spremljajo že od malega, vedo, da je bila takšna pot uspeha zanjo neizogibna. Tako talentirana je bila.

Že v drugi sezoni pri 17 letih do prve zmage

Mikaela Shiffrin stara 16 let marca 2011 zmagovalka na severnoameriškem pokalu (NorAm). Foto: Guliverimage Leta 2010 je pri 15 letih osvojila dve prestižni nagradi v otroškem smučanju, Trofeo Topolino in Whistler Cup, v naslednji sezoni je začela nastopati v severnoameriškem pokalu (NorAm) in že decembra 2010 dvakrat zmagala. Že v prvi zimi je osvojila slalomski seštevek. "Živeli smo v Vailu, za nas je bilo nekaj naravnega, da smo postali smučarska družina. Bili smo obkroženi z gorami in vedno smo imeli sneg. Ko sem bila majhna, smo gledali tekme svetovnega pokala, spomnim se tekem Janice Kostelić in Michaela Dorfmeister. Mama pravi, da sem oboževala Janico in neprestano gledale njene vožnje v posnetku. Sama se tega sicer ne spomnim, saj sem bila takrat še zelo mlada," je takrat pripovedovala v enem svojih prvih intervjujev (za Fisovo serijo člankov o mladih talentih).

Marca 2011 je debitirala v svetovnem pokalu, sicer z dvema odstopoma, sezona 2011/2012 pa je bila njena prva na najvišji ravni alpskega smučanja. Novembra je osvojila osmo mesto na slalomu v Aspnu, decembra 2011 pa tretje mesto na slalomu v Lienzu. To je bila njena šele osma tekma v svetovnem pokalu. V prvi sezoni je 16-letnica večkrat končala v snegu, že v drugi pa dosegla tudi prvo zmago.

V Lienzu konec leta 2011 prvič na zmagovalnem odru svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Poskušala sem leteti"

Mikaela Shiffrin konec leta 2012, ko je začela zmagovati. Foto: Guliverimage Šlo je za nočni slalom v Aareju na Švedskem, ko je za seboj pustila tudi Frido Hansdotter in Tino Maze. S 17 leti je postala druga najmlajša ameriška zmagovalka tekme svetovnega pokala. Jody Nagel je imel leta 1969 ob zmagi na slalomu v Sterzingu še nekaj dni manj. "Poskušala sem leteti. Najbrž bom zdaj samo veliko objemala mamo," je povedala v prvi izjavi v cilju. Zgodovinsko gledano sicer ni šlo za tako veliko najstniško senzacijo, saj so kar 41 zmag dosegli smučarji in smučarke, še mlajše od nje. Med njimi je bila denimo tudi Mateja Svet (Visoke Tatre leta 1968 pri 17 letih), v 50. in 60. letih pa so zmagovali tudi 16-letniki. "Uspeha pravzaprav ne maram preveč. Bojim se, da bo zdaj preveč cirkusa. Sama se zvečer raje družim z mamo in grem zgodaj spat. Ampak sprejmem zmago. Pač rada smučam," je Mikaela dejala nekaj ur po prvi zmagi.

"Ponosna, saj sem zmagala pred svojo babico"

Mikaela Shiffrin po prvi zmagi v Killingtonu (2016) z babico Polly Condron. Foto: Guliverimage

A to je bil le začetek uspehov, zmag in rekordov, ki so se nato samo nizali v naslednjih 12 letih. Da je ta konec tedna stara 29 let dobila prvo priložnost, da v Killingtonu doseže stoto zmago v svetovnem pokalu. Dobitnica petih velikih kristalnih globusov in 17 kolajn z olimpijskih iger ter svetovnih prvenstev v zvezni državi Vermont vsako leto nastopa izvrstno. Tu je bila že devetkrat na stopničkah, šestkrat na najvišji. Sama pravi, da je bila njena najljubša prva zmaga v Killingtonu (2016), a ne zato, ker je bila prva. V izteku se je je veselila s svojo ekipo in svojo družino. Zraven je bila tudi njena takrat 95-letna babica. "Takrat sem bila najbolj ponosna, saj sem zmagala pred svojo babico. Včasih sem vprašam, ali je sploh vredno prenašati ves ta pritisk. Potem pa ob takih trenutkih dojameš, da je vredno," se je tiste zmagala spominjala nekaj let pozneje.

Zmaga z rekordno prednostjo

Še sama se je čudila neverjetni prednosti v Aspnu. Foto: Guliverimage Na poti do stotice je bilo na tak ali drugačen način posebnih zmag še kar nekaj. Leta 2015 je stara 20 let na še eni ameriški tekmi svetovnega pokala v Aspnu zmagala z rekordno prednostjo. Pred drugouvrščeno Veronico Velez Zuzulovo je imela kar tri sekunde in sedem stotink prednosti, kar je bila večja razlika kot med drugo in 18. "Mislim, da mi tekmice tako velike razlike ne bodo nikoli več pustile," je povedala z nasmehom. In res je naslednji dan na še enem slalomu v Aspnu zmagala s prednostjo "samo" dveh sekund in 65 stotink (četrta največja razlika v zgodovini).

Sanjska sezona s 17 zmagami in štirimi globusi

Danes ima Shiffrinova zmage v prav vseh disciplinah (eno tudi v kombinaciji, pet na paralelnih tekmah, pet v superveleslalomu, štiri na smuku in 22 v veleslalomu), seveda pa slalom ostaja njena paradna disciplina (62 zmag). A za eno njenih največjih zmag velja tudi veleslalomska iz finala sezone 2018/2019 v Andori. Z njo je postavila piko na i svoji najuspešnejši sezoni v svetovnem pokalu, ko je zmagala na kar 17 tekmah in osvojila kar štiri globuse, prvič tudi veleslalomskega in prvič ter tudi zadnjič superveleslalomskega. "Delo je poplačano, ko lahko rečeš, da živiš sanje, ki si jih imel star pet let."

Uspešna vrnitev po očetovi smrti

Prva zmaga Mikaele Shiffrin po očetovi smrti leta 2020. Foto: Guliverimage

Sledili sta sezoni brez osvojenega globusa, ko so mnogi menili, da se ne bo več vrnila v svetovni vrh. Družina je bila zanjo vedno najpomembnejša in izguba očeta februarja 2020 jo je pretresla. Prva zmaga po očetovi smrti decembra 2020 je bila zato ena njenih najbolj čustvenih. V ciljnem izteku je padla na kolena in zajokala. "Pozdrav vsem čudovitim in prijaznim ljudem, ki so govorili, da sem za vedno izgubila ogenj. Ta zmaga je za vas. Ta zmaga je tudi za vse, ki so mi pomagali, da sem ogenj dobila nazaj," je po tej zmagi v Courchevelu zapisala na družabnih omrežjih.

Rekordni zmagi

Ko je v Aareju ujela Ingemarja Stenmarka. Foto: AP / Guliverimage In potem sta se zgodili še rekordni tekmi. Na nočnem slalomu v Schladmingu januarja 2022 je po petem mestu v prvi vožnji za zmago premagala tudi Petro Vlhovo. In to je bila rekordna 47. slalomska zmaga, toliko jih ni še nihče dosegel v eni disciplini. Leto pozneje, marca 2023, pa je v Aareju na veleslalomu najprej izenačila in naslednji na slalomu še presegla rekordno znamko Ingemarja Stenmarka (86 zmag). Rekord je bil njegov od leta 1982. Uspelo ji je torej prav na kraju njene prve zmage.