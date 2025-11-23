Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Med 7. in 19. uro bo po državi odprtih več kot 3000 volišč, na katerih se bo lahko skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev izrekalo o zakonu. Prvi rezultati glasovanja bodo znani že nocoj.

6.00 Volivci bodo odločali o usodi zakona o prostovoljnem končanju življenja

6.30 V Žetalah bodo ob referendumu izbirali še nadomestnega župana

V Žetalah bodo danes na nadomestnih volitvah po odstopu dolgoletnega župana Antona Butolena izbirali župana, ki bo haloško občino vodil do lokalnih volitev prihodnjo jesen. Volilno pravico ima 1080 volivcev, ki lahko izbirajo med dvema nestrankarskima kandidatoma, začasnim županom in donedavnim podžupanom Matjažem Kopšetom ter Andrejem Železnikom.

Tako bodo volivci danes v Žetalah dobili dve glasovnici, saj bo potekal tudi referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja.

Butolen je odstopil 25. avgusta, kot razlog pa je navedel nesoglasja glede projekta vetrnih elektrarn. Nekaj dni pozneje je vodenje občine predal podžupanu, ki Žetale začasno vodi do izvolitve nadomestnega župana.

Kopše je že ob primopredaji dopustil možnost, da bi se potegoval za vodenje občine. Napoved je uresničil, potem ko je v pogovorih z občani začutil njihovo željo po nadaljevanju začrtanih projektov ter predvsem po odgovornem in povezovalnem pristopu pri vodenju občine, je povedal.

Kar zadeva sporne vetrnice, Kopše načeloma ni proti njihovi gradnji, jih pa ne podpira za vsako ceno. "Ne delam kampanje za to, da se postavijo, če pa do njih pride, pa mora občina od tega čim več iztržiti," je nedavno dejal za STA. Izrazil je nezadovoljstvo s tem, kako se je investitor lotil projekta.

Na drugi strani je protikandidat Železnik razočaran, ker od nekdanjega župana v zvezi s tem projektom ni zaznal prave pripravljenosti na pogovor z občani. Kot je povedal, je dobil podporo številnih občanov za župansko kandidaturo, zato odločitev, da gre na volitve, ni bila težka.

Prejšnji župan Butolen na volitvah običajno ni imel tekmecev, Železnik pa ne vidi nič slabega v tem, da imajo občani po dveh desetletjih spet večjo izbiro. Sam projekta gradnje vetrnih elektrarn v občini ne podpira. V primeru zmage Kopšeta bodo morali v Žetalah izvesti še nadomestne volitve v občinski svet, saj je Kopše trenutno tudi občinski svetnik. Po zakonodaji sta funkciji nezdružljivi, volitve pa bodo potrebne, ker je do naslednjih lokalnih volitev še več kot pol leta.

Butolen, ki je bil na čelu haloške občine s 1300 prebivalci že sedmi mandat, je odstop pred poletjem najavil v pismu, ki ga je naslovil na občane. Ob tem je poudaril, da ni naredil ničesar, zaradi česar bi moral odstopiti, a da ne želi biti župan v občini, ki je povsem razdvojena in "v katero občani vodijo občane drugih občin na proteste in v kateri imajo laži in manipulacije prednost pred dejstvi".

Vzrok za nesoglasja so načrti Dravskih elektrarn Maribor za postavitev vetrnih elektrarn na območju Žetal in Rogatca, ki mu civilni iniciativi obeh občin odločno nasprotujeta. Butolen je glede projekta ohranil nevtralno držo, sicer pa dvomi, da bo prišlo do njegove realizacije.

Volivci se bodo izrekali o uveljavitvi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Volivci glasujejo tako, da obkrožijo za ali proti.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.205. volivcev.

Glasovanje bo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, v tujini pa bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.