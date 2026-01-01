Hrgota o protestu in diskvalifikaciji Zajca: Želeli smo jim poslati sporočilo #video

Poleg druge zmage Domna Prevca je na drugi postaji letošnje novoletne turneje v Garmisch Partenkirchnu odmevala tudi diskvalifikacija Timija Zajca. Ta je tako kot v Oberstdorfu za nekaj milimetrov predolgega dresa ostal brez rezultata in uvrstitve, po prejtem drugem rumenu kartonu, kot velevajo nova pravila, pa sledi tudi suspenz na naslednjih dveh tekmah. V slovenski reprezentanci so zato vložili tudi protest.

Če so bili za Timija Zajca na prvi tekmi v Oberstdorfu usodni trije milimetri, so bili v Garmisch Partenkirchnu štirje. Za toliko je imel namreč pred prvo serijo tekme na drugi postaji novoletne turneje predolg dres. Slovenska reprezentanca je nato vložila protest, drugi rumeni karton zaradi diskvalifikacije namreč pomeni tudi rdečega ter s tem prepoved nastopa na naslednjih dveh tekmah. Že med tekmo so tako iz SZS sporočili, da se bodo na odločitev pritožili.

Zajc je bil napram drugim tekmam diskvalificiran že pred svojim nastopom, na kar sta v studiu TV Slovenija opozorila tudi slovenski skakalec Lovro Kos in trener Jani Grilc. Zgleda, da so pri FIS spremenili postopek kontrole, po navadi je bila ta samo spodaj po skoku, zdaj pa je bila še zgoraj, kar pomeni, da Timi sploh ni imel opcije skočiti. Po navadi je namreč zgoraj samo meritev višine razkoraka, danes so zgleda merili še roke in noge. Zanimivo … Včeraj je bilo zgleda vse v redu, danes je bilo še en milimeter več kot zadnjič. Dres se skrči, raztegne, a lahko je tukaj prisotna tudi človeška napaka," je za nacionalno televizijo dejal Kos.

"Po logiki bi se dres med samim skokom lahko raztegnil, a vse skupaj postaja že prava zmešnjava. Gledalci počasi sploh ne bodo več vedeli, zakaj se gre. Nedvomno vse skupaj meče slabo luč na ta šport," pa je za TV Slovenija dodal Grilc.

Robert Hrgota je spregovoril o protestu. Foto: Aleš Fevžer

Po koncu je dogajanje za SZS pokomentiral tudi trener Robert Hrgota, ki mu je tekma v Garmisch Partenkirchnu kljub zmagi Domna Prevca zaradi diskvalifikacije Zajca pustila veliko grenkega priokusa. "Vložili smo protest na proceduro, ki se je opravila danes pri merjenju, tako da smo na ta način sporočili, da je treba biti strikten. Tako kot se to pričakuje od nas, da smo res profesionalni in se držimo reda, se mi zdi, da je prav tako tudi iz druge strani," je povedal Hrgota. Ta je za TV Slovenijo še dodal, da na epilog še čakajo in da o tej tematiki ne bi dodatno izgubljal besed.

Glede na veljavna pravila FIS, slovenski trener Hrgota na avstrijskem delu turneje, če le ne bo prišlo do ugoditve protestu, ob vsem dogajanju ne bo smel imenovati zamenjave za Zajca, zato bodo Slovenci v Innsbrucku in Bischofshofnu nastopili s štiričlansko zasedbo.

