Nika Prevc spet brez konkurence!

Smučarske skakalke so v Garmisch-Partenkirchnu danes opravile s prvo od dveh tekem mini turneje dveh večerov, Nika Prevc pa je na imeniten način upravičila vlogo favoritinje in za dobrih 23 točk premagala Nemko Selino Freitag ter za 27 točk Japonko Nozomi Marujama. V finale, v katerem je nastopilo le 20 skakalk, se je od Slovenk prebila še Nika Vodan in zasedla končno 13. mesto, medtem ko sta bili Maja Kovačič in Katra Komar na 28. oziroma 29. mestu prekratki in sta tekmo končali že po prvi seriji.

"Počutila sem se bolje kot včeraj, ni bilo toliko nervoze in zdaj grem lahko v Oberstdorf veliko bolj sproščena," je prirediteljem povedala zmagovalka Nika Prevc, ki je danes udobno vodila že po prvi seriji. Prevc zdaj vodi v seštevku mini novoletne turneje, ki jo je dobila že dvakrat doslej, jutri bo tako v Oberstdorfu napadala tretjo zaporedno zmago.

Po informacijah iz Avstrije bodo tekmovalke prihodnjo sezono dočakale premierno novoletno turnejo štirih skakalnic, tako da naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja.

Odlična Slovenka je v prvi seriji skočila 136,5 metra in zanesljivo izločila svojo tekmico v paru Josie Johnson. Prevc je v drugi seriji skočila dva metra manj in je bila za 23,1 točke boljša od Nemke Seline Freitag ter 27 točk od Japonke Nozomi Marujama, ki se je na stopničke prebila s četrtega mesta po prvi seriji. Marujama je sicer ohranila vodstvo v svetovnem pokalu, a se ji je Prevc s 27. zmago v karieri ter peto v sezoni močno približala, zaostaja le še 54 točk.

Med dvajsetimi finalistkami je danes nastopila tudi Nika Vodan in zasedla 13. mesto, preostali Slovenki pa sta bili prekratki za finale, 28. je bila Maja Kovačič (109,5 m, 78,9), 29. pa Katra Komar (110 m, 76,6).

Skakalke se bodo po tekmi preselile v Oberstdorf, kjer jih v četrtek 14.45 čakajo kvalifikacije, tekma pa bo ob 16.15.

Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov, tekma

Spored turneje dveh večerov Garmisch-Partenkirchen (HS142): Sreda, 31. december

13.00 posamična tekma Oberstdorf (HS137): Četrtek, 1. januar

13.00 trening

14.45 kvalifikacije

16.15 posamična tekma

