Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Sreda,
31. 12. 2025,
14.26

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04

Natisni članek

Natisni članek
Garmisch-Partenkirchen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan turneja Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Sreda, 31. 12. 2025, 14.26

7 minut

Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov, tekma (ž)

Nika Prevc spet brez konkurence!

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
Nika Prevc, Nika Vodan, GaPa | Nika Prevc je spet zmagala. | Foto Reuters

Nika Prevc je spet zmagala.

Foto: Reuters

Smučarske skakalke so v Garmisch-Partenkirchnu danes opravile s prvo od dveh tekem mini turneje dveh večerov, Nika Prevc pa je na imeniten način upravičila vlogo favoritinje in za dobrih 23 točk premagala Nemko Selino Freitag ter za 27 točk Japonko Nozomi Marujama. V finale, v katerem je nastopilo le 20 skakalk, se je od Slovenk prebila še Nika Vodan in zasedla končno 13. mesto, medtem ko sta bili Maja Kovačič in Katra Komar na 28. oziroma 29. mestu prekratki in sta tekmo končali že po prvi seriji.

Klingenthal, Nika Prevc
Sportal Vse štiri Slovenke na tekmo, Nika Prevc in Nika Vodan med najdaljšimi

"Počutila sem se bolje kot včeraj, ni bilo toliko nervoze in zdaj grem lahko v Oberstdorf veliko bolj sproščena," je prirediteljem povedala zmagovalka Nika Prevc, ki je danes udobno vodila že po prvi seriji. Prevc zdaj vodi v seštevku mini novoletne turneje, ki jo je dobila že dvakrat doslej, jutri bo tako v Oberstdorfu napadala tretjo zaporedno zmago.  

Po informacijah iz Avstrije bodo tekmovalke prihodnjo sezono dočakale premierno novoletno turnejo štirih skakalnic, tako da naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja.

Odlična Slovenka je v prvi seriji skočila 136,5 metra in zanesljivo izločila svojo tekmico v paru Josie Johnson. Prevc je v drugi seriji skočila dva metra manj in je bila za 23,1 točke boljša od Nemke Seline Freitag ter 27 točk od Japonke Nozomi Marujama, ki se je na stopničke prebila s četrtega mesta po prvi seriji. Marujama je sicer ohranila vodstvo v svetovnem pokalu, a se ji je Prevc s 27. zmago v karieri ter peto v sezoni močno približala, zaostaja le še 54 točk.

Med dvajsetimi finalistkami je danes nastopila tudi Nika Vodan in zasedla 13. mesto, preostali Slovenki pa sta bili prekratki za finale, 28. je bila Maja Kovačič (109,5 m, 78,9), 29. pa Katra Komar (110 m, 76,6).

Skakalke se bodo po tekmi preselile v Oberstdorf, kjer jih v četrtek 14.45 čakajo kvalifikacije, tekma pa bo ob 16.15.

Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov, tekma

Spored turneje dveh večerov

Garmisch-Partenkirchen (HS142):

Sreda, 31. december
13.00 posamična tekma

Oberstdorf (HS137):

Četrtek, 1. januar
13.00 trening
14.45 kvalifikacije
16.15 posamična tekma

Preberite še:

Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc brez konkurence: Upam, da ne bom kaj 'zadžinksal' in to ne bo nekaj posebnega
Klingenthal Nika Prevc
Sportal Ne šamponi in brisače, pač pa denarna nagrada
Peter Prevc
Sportal Peter Prevc v ugledni družbi
Domen Prevc
Sportal Avstrijci bodo še jezili Domna Prevca
Garmisch-Partenkirchen Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan turneja Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.