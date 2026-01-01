Slovenski skakalni as Domen Prevc nadaljuje sanjsko sezono, po zmagi na prvi postaji novoletne turneje je zmagal tudi na drugi tekmi v Garmisch-Partenkirchnu in še povečal prednost v skupnem seštevku turneje, ki se zdaj seli v Avstrijo. V seštevku turneje ima zdaj že več kot 35 točk prednosti pred danes drugim Janom Hörlom , tretji je bil Stephan Embacher. Do točk je danes prišel še Anže Lanišek z 12. mestom. Timi Zajc je po drugi diskvalifikaciji zaradi neustreznega dresa prejel rdeč karton, tako da je turneja zanj končana. Slovenska reprezentanca je sicer vložila protest. Žak Mogel in Rok Oblak sta bila prekratka za finale. 74. turneja se bo s kvalifikacijami nadaljevala v soboto v Innsbrucku.

Trenutno najboljši skakalec v svetovni karavani Domen Prevc nadaljuje sanjsko sezono. Leto je začel tako, kot je končal lanskega - z novo zmago. Potem ko je konkurenco zanesljivo odpravil že na prvi postaji novoletne turneje v Oberstdorfu, je bil brez konkurence tudi na drugi tekmi v Garmisch-Partenkirchnu.

Vodil je že po prvi seriji in skoku, dolgem 143 metrov, ko je imel dobre tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom, to pa je v finalu le še povečal. Kljub vetru v hrbet je zajadral vse do 141 metrov in na koncu Hörla premagal za kar 15,4 točke. Na tretjem mestu je danes končal še en Avstrijec Stephan Embacher, ki je na zmagovalni oder napredoval po najdaljšem skoku finala (141,5 metra), potem ko je bil po polovici četrti.

Tik pod zmagovalnim odrom je nazadoval tretji po prvi seriji Ren Nikaido, za njim se je zvrstil njegov rojak Rjoju Kobajaši, ki je na peto napredoval z 11. mesta.

Najboljša trojica na tekmi in v seštevku turneje. Foto: Reuters

Prevc: Ta zmaga bolj posebna, Ga-Pa je pravi spektakel

"Danes je bila veliko bolj težka borba kot v Oberstdorfu, a sta mi uspela res dva vrhunska skoka. Ne vem, od kje sem ju "potegnil". Na tekmi mi je uspelo pregrizniti, gremo samo tako dalje. Presenetljivo v finalu s tem, da je bil Hörl blizu, nisem imel težav, ni bilo potrebe po paniki, uspel sem mirno odjadrati," je po 16. zmagi v karieri in sedmi v tej sezoni v izjavi za nacionalno televizijo dejal Prevc. Na vprašanje, ali mu ta na prvi dan novega leta, pomeni več, je dodal: "Zagotovo je ta zmaga bolj posebna. Garmisch je spektakel, vsa ta publika, kulisa, gore v ozadju, je res lepo."

Foto: Guliverimage

Prevc povečal prednost na turneji in v svetovnem pokalu Prevc je s sedmo zmago v sezoni, drugo na turneji, tekmecem ušel na več frontah. V seštevku turneje ima trenutno 619,8 točke, drugi Hörl zaostaja že 35 točk, tretji Embacher pa 41,5 točke. Lanišek je trenutno deseti. V seštevku svetovnega pokala pa je Prevc presegel mejo tisoč točk, zdaj je že pri 1.050 točkah. Drugouvrščeni Rjoju Kobajaši zaostaja že 314 točk, tretji Philipp Raimund zaostaja 469 točk, četrti Lanišek pa že skoraj 500.

Lanišek v finalu pridobil nekaj mest

Do točk je od peterice Slovencev prišel le še Anže Lanišek, ki se mu prvi skok ni posrečil, tako da je napadel z 19. mesta. V finalu je s 135 metri pridobil sedem mest in končal kot 12.

Foto: Guliverimage

Zajc diskvalificiran še pred prvim skokom, turneje zanj konec Timi Zajc bi se moral v prvi seriji v paru pomeriti s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowsom, a prvega skoka ni dočakal, saj je bil še drugič na turneji diskvalificiran. Tudi tokrat zaradi neustreznega dresa, tokrat so bili zanj usodni štirje milimetri, v Oberstdorfu pa trije. Timi Zajc boo moral izpustiti avstrijski del turneje. Foto: Guliverimage Po veljavnih pravilih Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) nacija ob rdečem kartonu izgubi kvoto, kar pomeni, da naj bi bila slovenska kvota za avstrijski del turneje štiri. Slovenska reprezentanca je vložila protest zoper diskvalifikacijo. Mogel in Oblak brez finala Brez finala sta ostala dva varovanca Roberta Hrgote, ki sta nastopila v prvi seriji v paru. Žak Mogel je skočil 122,5 metra, tako da Jan Hörl ni imel prav težkega dela. Avstrijec je skočil vse do 141 metrov in po polovici zaostajal le za Prevcem, Mogel pa je na 36. mestu končal tekmo. Žak Mogel je bil 36. Foto: Guliverimage Rok Oblak pa je tekmo odprl v paru s Stefanom Kraftom. Oblak je pristal pri 124 metrih, Kraft je zmogel meter manj, a v slabših razmerah, dobil pa je tudi lepše ocene, tako da je napredoval Avstrijec, Slovenec pa končal na 38. mestu. Selitev na avstrijski del turneje Skakalci se bodo po preselili na avstrijski del novoletne turneje, najprej v Innsbruck, kjer se bo vse skupaj nadaljevalo s kvalifikacijami v soboto, ko bodo kvalifikacije ob 14.30, tekma bo v nedeljo ob 13.30. Zlatega orla bodo podelili v torek v Bischofshofnu, kjer lahko Domen Prevc postane tretji Slovenec s prestižno skupno zmago. Do zdaj sta turnejo osvojila Primož Peterka in Peter Prevc. Boj za zlatega orla se bo konec tedna nadaljeval v Innsbrucku. Foto: Guliverimage Izidi: 1. Domen Prevc (Slo) 303,1 (143 m/141 m)

2. Jan Hörl (Avt) 287,7 (141 m/131,5 m)

3. Stephan Embacher (Avt) 287,1 (134 m/141,5 m)

4. Ren Nikaido (Jap) 284,1 (137,5 m/138 m)

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 277,8 (130,5 m/141 m)

6. Felix Hoffmann (Nem) 275,9 (134 m/136 m)

...

12. Anže Lanišek (Slo) 254,9 (128,5 m/135 m) - diskvalifikacija: Timi Zajc (Slo) Novoletna turneja skupno (2): 1. Domen Prevc (Slo) 619,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 584,8

3. Stephan Embacher (Nem) 578,3

4. Felix Hoffmann (Nem) 573,2

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 572,8

6. Philipp Raimund (Nem) 566,6

...

10. Anže Lanišek (Slo) 539,5

28. Rok Oblak (Slo) 350,3

51. Žak Mogel (Slo) 107,0 Svetovni pokal (13/33): 1. Domen Prevc (Slo) 1050 točk

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 736

3. Philipp Raimund (Nem) 581

4. Anže Lanišek (Slo) 552

5. Ren Nikaido (Jap) 529

6. Felix Hoffmann (Nem) 505

...

17. Timi Zajc (Slo) 187

39. Rok Oblak (Slo) 29 Vir: STA DOMEN PREVC: - rojen: 4. junij 1999

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- glavni trener: Robert Hrgota Največji uspehi: - SP:

1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica

1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, ekipno

2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe

18. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica

21. mesto, Planica 2023, velika skakalnica - SP v poletih:

1. mesto, Kulm 2024, ekipno

1. mesto, Vikersund 2022, ekipno

2. mesto, Oberstdorf 2018, ekipno

6. mesto, Vikersund 2022 - svetovni pokal:

1. mesto, Garmisch Partenkirchen 2026

1. mesto, Oberstdorf 2025

1. mesto, Engelberg 2025

1. mesto, Klingenthal 2025

1. mesto, Klingenthal 2025

1. mesto, Wisla 2025

1. mesto, Wisla 2025

1. mesto, Planica 2025, poleti

1. mesto, Vikersund 2025, poleti

1. mesto, Oberstdorf 2025, poleti

1. mesto, Oberstdorf 2024, superekipno, poleti

1. mesto, Sapporo 2024

1. mesto, Vikersund 2019, poleti

1. mesto, Vikersund 2019, poleti, ekipno

1. mesto, Engelberg 2016

1. mesto, Lillehammer 2016

1. mesto, Klingenthal 2016

1. mesto, Kuusamo 2016

1. mesto, Oslo 2016, ekipno

2. mesto, Engelberg 2025

2. mesto, Lillehammer 2025

2. mesto, Lillehammer 2025, mešane ekipe

2. mesto, Planica 2025, poleti

2. mesto, Planica 2024, poleti

2. mesto, Planica 2024, ekipno, poleti

2. mesto, Zakopane 2024, ekipno

2. mesto, Planica 2023, ekipno, poleti

2. mesto, Lahti 2023, ekipno

2. mesto, Planica 2019, poleti

2. mesto, Engelberg 2016

2. mesto, Sapporo 2016

2. mesto, Engelberg 2015

2. mesto, Klingenthal 2015, ekipno

3. mesto, Ruka 2025

3. mesto, Falun 2025

3. mesto, Planica 2025, ekipno, poleti

3. mesto, Sapporo 2025

3. mesto, Oberstdorf 2025, poleti

3. mesto, Zakopane 2020, ekipno

3. mesto, Planica 2019, poleti, ekipno

3. mesto, Planica 2018, poleti, ekipno

3. mesto, Vikersund 2018, poleti, ekipno

3. mesto, Zakopane 2017, ekipno

3. mesto, Wisla 2017

...

- svetovni rekorder iz Planice (30. marec 2025) z 254,5 metra;

- skupni zmagovalec seštevka poletov za sezono 2024/25; Vir: STA

