Pregled dneva

Žan Libnik

Torek,
20. 1. 2026,
16.00

goljufije dresi Sven Hannawald svetovni pokal smučarski skoki Domen Prevc

Goljufije s skakalnimi dresi

Legendarni Nemec zgrožen nad dogajanjem v skokih: Na bruhanje mi gre

Domen Prevc, svetovni pokal v smučarskih skokih | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Legendarni Nemec Sven Hannawald, ki se je na nedavno končani novoletni turneji obregnil tudi ob dejanja Timija Zajca, je v televizijskem nastopu ostro kritiziral skakalce, ki manipulirajo s tekmovalnimi dresi.

Sven Hannawald je zadnji Nemec, ki je na novoletni turneji slavil skupno zmago. Ko se je nedavno prestižnega zlatega orla razveselil Domen Prevc, je postalo jasno, da bo Nemčija na novega zmagovalca čakala vsaj četrt stoletja.

Legendarni Nemec, ki sicer nikoli ni osvojil velikega kristalnega globusa, se je v sezoni 2001/2002 v zgodovino vpisal kot prvi, ki je na novoletni turneji stopil na najvišjo stopničko na vseh štirih posamičnih tekmah.

Uspeh, ki so ga ob izjemni formi letos številni napovedovali tudi Prevcu, se na koncu ni uresničil. Po dveh zmagah na nemškem delu turneje (Oberstdorf in Garmisch-Partenkirchen) sta v Avstriji (Innsbruck in Bischofshofen) slavila Ren Nikaido in Daniel Tschofenig.

Sven Hannawald je zadnji Nemec, ki je osvojil novoletno turnejo (2001/02). | Foto: Guliverimage Sven Hannawald je zadnji Nemec, ki je osvojil novoletno turnejo (2001/02). Foto: Guliverimage Skrivnost Domna Prevca

Kljub temu veliko slovensko slavje po koncu zadnje tekme nikoli ni bilo zares pod vprašajem. S tem se je strinjal tudi Hannawald, ki je že po prvi polovici turneje slovenskega šampiona razglasil za zmagovalca. "Tudi če si pri kakšnem skoku privošči napako, ne vidim scenarija, v katerem ne bi zmagal v skupnem seštevku," je razlagal 51-letni Nemec, ki si kruh služi kot strokovni komentator.

Hannawald je spregovoril tudi o tem, kje se po njegovem mnenju skriva glavna prednost Domna Prevca – v gibljivosti gležnjev. "To mu dopušča, da smuči zelo približa svojemu telesu, čevelj pa ostane skoraj prilepljen na smuči. Sproščena peta v čevlju mu dopušča, da leti bolj učinkovito kot drugi," je pojasnil upokojeni nemški skakalec.

Ob tem je dodal, da mu je Prevc že pred desetimi leti povedal, da si smučarske čevlje zavezuje na rahlo, kot superge: "Drugi tega zdaj ne morejo posnemati, on pa počne to že dolgo časa in se je na takšen občutek povsem privadil."

Timi Zajc je zaradi dveh diskvalifikacij predčasno sklenil letošnjo novoletno turnejo. | Foto: Guliverimage Timi Zajc je zaradi dveh diskvalifikacij predčasno sklenil letošnjo novoletno turnejo. Foto: Guliverimage

Zajc? Nespoštljivo in neumno.

Hannawald med letošnjo turnejo Slovencev sicer ni le hvalil. Zmotila so ga dejanja Timija Zajca, ki je bil diskvalificiran tako v Oberstdorfu kot Garmisch-Partenkirchnu, posledično pa je predčasno sklenil novoletno turnejo.

Bolj kot nekaj milimetrov prekratek dres je Nemca razočarala objava slovenskega reprezentanta na družbenih omrežjih. Spomnimo; Zajc je po prvi diskvalifikaciji cinično zapisal: "Malo še poskusim raztegniti dres, morda pa bo v Garmisch-Partenkirchnu vse v redu."

"Imam dve besedi za to; nespoštljivo in neumno. To najbolje opiše tega fanta. Ne vem, kaj razmišlja ali kako je bil vzgojen. Ko vidim, da se tako norčuje iz pravil, ne vem, kaj bi rekel," je bil oster Hannawald.

Zagovornik strožjih pravil

Legendarni Nemec je tudi sicer zagovornik strožjih pravil v smučarskih skokih in velik kritik manipulacij z opremo. To je znova poudaril v televizijskem nastopu v nemški oddaji Riverboat.

Legendarni Nemec je velik zagovornik ostrejših pravil v smučarskih skokih. | Foto: Guliverimage Legendarni Nemec je velik zagovornik ostrejših pravil v smučarskih skokih. Foto: Guliverimage

"Za takšne manipulacije v športu ne sme biti prostora. Nekateri tekmovalci so poskusili celo z vbrizgavanjem hialuronske kisline v moškost. Na bruhanje mi gre, ko vidim, kaj počnejo," je bil znova neposreden Hannawald.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je sicer v zadnjem obdobju uvedla kar nekaj novih pravil, a Nemec ni prepričan, da je to dovolj. "Še vedno obstaja nekaj prevarantov, ki mislijo, da lahko še naprej peljejo ta cirkus," opozarja Hannawald. 

