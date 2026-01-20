Levica na nogah zaradi Janše: Kaj kanite storiti, da bi ta mesta slovenizirali?

Na dnevnem redu februarske seje mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je tudi predlog sklepa o izogibanju poveličevanja nacizma, ki so ga zaradi sporne izjave predsednika SDS Janeza Janše podali svetniški klubi Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda, Levice in Socialnih demokratov. Po decembrskem shodu harmonikarjev na Prešernovem trgu je Janša na družbenem omrežju objavil posnetek s shoda in ob njem zapisal: "Ljubljano smo spet naredili slovensko," s čimer je parafraziral Hitlerja. Pobudniki sklepa bodo na današnji novinarski konferenci predstavili razloge za uvrstitev točke na dnevni red seje in vprašanja, ki so jih naslovili na kolege iz svetniškega kluba SDS. Kot sami pravijo, Janše za dodatna pojasnila po pošti ne morejo prositi, saj s tem tvegajo, da pošte ne bo prevzel.

26. decembra se je ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani zbralo več deset harmonikarjev z namenom promocije slovenske glasbe. Prireditve se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je na družbenem omrežju kasneje delil izsek dogajanja na trgu in ob njem zapisal: "Ljubljano smo spet naredili slovensko".

Janša prireditev izkoristil za lastno politično agendo

Svetniški klubi Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda, Levice in Socialnih demokratov ostro obsojajo Janševo parafraziranje izjav nacističnega vodje Adolfa Hitlerja, ki je dejal: "Naredite mi to deželo spet nemško". Menijo, da je Janša prireditev, ki je bila namenjena promociji slovenske glasbe in naj bi poudarila državni praznik samostojnosti in enotnosti, izkoristil za lastno politično agendo ter vnovično delitev državljank in državljanov.

"Mestni svet Mestne občine Ljubljana najostreje obsoja parafraziranje izjave nacističnega vodje, v imenu katere je med drugo svetovno vojno umrlo na desettisoče Slovenk in Slovencev, številne naše rojakinje in rojaki pa so bili bodisi deportirani bodisi zaprti v taborišča. Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva vse politike in predstavnike javnega življenja, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo, saj smo bili, poleg številnih drugih narodov po Evropi in svetu, žrtev tega režima tudi Slovenke in Slovenci," so zapisali v predlogu sklepa, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali na februarski seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Vprašanja za svetnike SDS

Na današnji novinarski konferenci bodo pobudniki sklepa predstavili razloge za uvrstitev te točke na dnevni red februarske seje. Svetniškemu klubu SDS so v zvezi s sporno objavo namenili 12 vprašanj, saj, kot sami pravijo, Janeza Janše za dodatna pojasnila ne morejo prositi po pošti, saj s tem tvegajo, da pošte ne bo prevzel. Njihove navedbe se nanašajo na več primerov, ko predsednik SDS ni prevzel sodne pošte.

Vprašanja, ki jih pobudniki sklepa namenjajo svetniškemu klubu SDS, si lahko preberete spodaj:



1. Ali se strinjate z oceno predsednika vaše stranke, da je bila Ljubljana pred 25. decembrom 2025 neslovenska?



2. Ali se vam ne zdi skrajno nespoštljivo do Ljubljančank in Ljubljančanov (torej tudi do vas), da je vaš vodja naše mesto in glavno mesto Republike Slovenije oklical za neslovensko?



3. Mar moramo to izjavo razumeti v smislu, da smo Neslovenke in Neslovenci tudi vse Ljubljančanke in Ljubljančani? Oziroma smo taki bili, vse dokler se ni na osrednjem ljubljanskem trgu prikazal on, vaš vodja?



4. Kaj neko mesto definira kot slovensko? To, da se na osrednjem trgu pojavi vaš vodja? Ali pa za pridobitev tega statusa morda zadostuje že njegova objava na družbenem omrežju X (kot neke vrste dekret na neke vrste uradnem listu)?



5. Koliko je po vaši oceni – po 26. decembru 2025, ko je ta status izgubila Ljubljana – na območju Republike Slovenije še ostalo neslovenskih mest? In kaj kanite storiti, da bi jih slovenizirali?



6. Ali se vam ne zdi trditev, da se pred prihodom harmonikarjev v Ljubljani ni slišalo slovenske glasbe, omalovažujoča vsaj do vseh slovenskih glasbenikov, ki so nastopali v sklopu uradnega programa December v Ljubljani (Natalija Verboten, Rock Partyzani, Gadi, Zvita feltna, Kingston, Poskočni, Victory, Žan Serčič, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Mrfy, Joker Out, Agropop, Fehtarji, Šank Rock), če že ne do vseh, ki glasbo v našem mestu ustvarjajo skozi vse leto?



7. Mestna občina Ljubljana je številne zgoraj navedene slovenske glasbenike podprla tako, da so se lahko predstavili ljubljanskemu občinstvu. Vaš vodja pa je podprl hrvaškega pevca Thompsona (vir), ki je znan tudi po tem, da se ena izmed njegovih pesmi začne z ustaškim pozdravom. Kateri izmed navedenih ukrepov se vam zdi bolj spodbuden za slovensko glasbo?



8. Morda veste, da Mestna občina Ljubljana letno iz mestnega proračuna za kulturo namenja 11 odstotkov vseh sredstev, kar je daleč največ od vseh slovenskih občin? In da je vlada, ki ji je predsedoval vaš vodja, skušala ukiniti ministrstvo za kulturo? Kateri od omenjenih ukrepov se vam zdi bolj spodbuden za razvoj slovenske kulture?



9. Ali se vam zdi izjava vašega vodje "Ljubljano smo spet naredili slovensko" v duhu državnega praznika dneva samostojnosti in enotnosti primerna? Ali je po vašem mnenju ta izjava spodbujala k enotnosti ali, prav nasprotno, k delitvam državljank in državljanov Republike Slovenije?



10. Ali vas izjava vašega vodje "Ljubljano smo spet naredili slovensko" spominja na kakšno drugo izjavo? Če ne, naj vas spomnimo, da je vodja nacističnega gibanja, Adolf Hitler, ob svojem prihodu v Maribor 26. aprila 1941 med drugim dejal: "Naredite mi to deželo spet nemško".



11. Ali se, po tej zgodovinski primerjavi, strinjate z izjavo svojega vodje ali jo obsojate?



12. Ali se zavedate, da je v imenu zgoraj navedene izjave nacističnega vodje umrlo tisoče in tisoče naših rojakov, med njimi številni nedolžni civilisti, ki so bili krivi le tega, da so bili Slovenci? Ali se zavedate, da so bili zaradi tega zloveščega stavka poleg tega številni naši rojaki izgnani bodisi v taborišča bodisi v izgnanstvo?

"Trudimo se biti povezovalni in vključujoči, svoje morebitne različne poglede na rešitve pa spoštujmo ter o njih razpravljajmo strpno in preudarno. Ob tem upoštevajmo raznolikosti, ki izhajajo iz naših različnih svetovnih nazorov ter razlik med urbanim in ruralnim. Naj nas ne delijo tako banalne stvari, kot je glasbeni okus ali najljubše glasbilo, pač pa si dopustimo raznolikost. Ne zamenjujmo torej enotnosti z enoumjem!," so ob koncu sklepa zapisali svetniki Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda, Levice in Socialnih demokratov.