Domen Prevc napada Petrov rekord – Nika dviguje letvico

Rekord Petra Prevca po številu zbranih točk (2.303 točk) v eni sezoni je desetletje deloval kot nedotakljiv podpis. Zdaj mu je Domen Prevc po 18 tekmah nevarno blizu – zaostaja 60 točk, ob tem pa ima pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku že 467 točk naskoka. Če pa Domen ne bo tisti, ki bo prestavil letvico, bo ob takšnem nadaljevanju skoraj zagotovo sestra Nika spisala zgodovinsko sezono v smučarskih skokih.

Pretekli konec tedna je bil za Domna Prevca sanjski. Prizorišče Saporo in Japonska sta mu že od nekdaj pri srcu, tokrat pa je vse skupaj nadgradil z dvema zmagama, s katerima je še utrdil prvo mesto v svetovnem pokalu.

Razlika do tekmecev je že ogromna: pred drugim Rjojujem Kobajašijem ima Domen 467 točk prednosti, kar je ogromen naskok in hkrati znak, da ne gre več le za dobro formo, ampak za sezono, ki lahko postane zgodovinska.

Vse bližje Petrovi skupni zmagi

Najmlajši od bratov Prevc se je podpisal pod deveto letošnjo in skupno 18. zmago v karieri. Na večni slovenski lestvici je pred njim le brat Peter Prevc, ki je kariero končal pri 24 posamičnih zmagah.

Domen se mu torej približuje tudi v številkah zmag, a prava primerjava se v tem trenutku skriva drugje: v skupnem seštevku točk v svetovnem pokalu, ki je Petru pred desetimi leti prinesel rekord.

Petrov mejnik: sezona, ki je postala merilo

Pred natanko desetimi leti je Peter zrežiral posebno pravljico. Najprej je postal kralj prestižne novoletne turneje, nato še svetovni prvak v poletih na Kulmu, v Planici pa postavil piko na i z dvema zmagama.

Kar je ostalo v zgodovini, pa ni le število zmag in naslovov – temveč rekordni seštevek 2.303 točk v eni sezoni svetovnega pokala. Takšnega zbira točk pred njim (in po njem) ni dosegel nihče.

Za občutek, kako izjemna je bila tista zima: Peter je zmagal na 15 od 29 tekem, še sedemkrat stal na odru za zmagovalce in si prisvojil tudi mali kristalni globus v poletih.

Matematika "lova": –60 po 18 tekmah, še 11 priložnosti

Domen je letos na podobni poti. Tudi sam je premierno dvignil v zrak zlatega orla na turneji štirih skakalnic, hkrati pa iz tedna v teden niza uvrstitve, ki mu zagotavljajo – kar je ključno – stalen dotok točk. Peter Prevc je vesel uspehov brata Domna in sestre Nike, ki v tej zimi skačeta v svoji ligi. Foto: Filip Barbalić

Po 18 tekmah je razmerje jasno: Peter je imel v rekordni sezoni po 18 tekmah 1.474, Domen jih ima letos po 18 tekmah 1.414 točk.

Zaostanek znaša 60 točk. Pred seboj ima še 11 tekem, sezona pa se bo zanj prav tako končala po 29 posamičnih tekmah.

Dva vrhunca, kjer lahko nadgradi že zdaj izjemno sezono

Pred Domnom sta še dva velika posebna vrhunca zime, na katerih si lahko ob takšnem skakanju prav tako veliko obeta. Že ta konec tedna bo v Oberstdorfu na Letalnici Heini Klopfer svetovno prvenstvo v poletih, čez tri tedne pa se bodo začele olimpijske preizkušnje na skakalnicah v Predazzu.

Nika Prevc: mejnik se lahko v družini premakne še višje

Če Domnu ne bi uspelo preskočiti zgodovinskega dosežka Petra, obstaja velika verjetnost, da bo nov mejnik v smučarskih skokih postavila njuna sestra Nika Prevc.

Nika Prevc bi lahko ob takšnem nadaljevanju občutno popravila bratov mejnik po skupno zbranih točk v svetovnem pokalu. Foto: Luka Kotnik

Če se ne bi zgodila diskvalifikacija v Wisli, bi bila po 18 tekmah že pred Petrovim dosežkom, saj za njim zaostaja za vsega osem točk (1.466).

Ker pa bodo imela dekleta do konca zime še 15 tekem, ima Nika v koledarju še več prostora za napad na najvišjo letvico v smučarskih skokih. Sicer pa bo morala na premierno svetovno prvenstvo v poletih počakati na leto 2028, ko bodo nastopila na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

Že zdaj pa je v družini Prevc prva po številu posamičnih zmag v svetovnem pokalu. Po dveh bravurah v Zau na Kitajskem je pri 33 zmagah, skupno pa ima družina Prevc kar 75 posamičnih zmag.

V družini Prevc je videti, da so rekordi smerokazi za prihodnje love. Domen ima tako pred sabo še 11 tekem, da morebiti ujame ali preseže Petrovih 2.303 točk, Nika pa ima dovolj prostora v koledarju, da to letvico prestavi še višje. Zanimivo bo videti, če se bo premaknila meja, ki je desetletje veljala za nedotakljivo, in za koliko.