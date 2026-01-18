Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Nedelja,
18. 1. 2026,
Nedelja, 18. 1. 2026

Nika Vodan z novimi informacijami o zdravju

A. T. K.

Nika Vodan | Nika Vodan je svoje navijače razveselila z objavo, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje. | Foto Instagram/Nika Vodan

Nika Vodan je svoje navijače razveselila z objavo, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje.

Foto: Instagram/Nika Vodan

Medtem ko se je Nika Prevc v prejšnjih dneh na Kitajskem dvakrat veselila zmage v svetovnem pokalu, je njena reprezentančna kolegica Nika Vodan zaradi viroze skoke lahko spremljala le iz bolniške postelje. A kot kaže, se bo kmalu tudi sama lahko vrnila na skakalnice.

"Toliko od Kitajske in skokov za ta vikend. Žal mi zdravje ni dopuščalo, da bi lahko nastopila. Lahko pa povem, da se zdravje očitno izboljšuje in se že močno veselim tekem v Zau," je Nika Vodan sporočila prek družbenih omrežij.

Ženska skakalna karavana se bo iz Kitajske preselila na Japonsko, kjer bodo v prihodnjih dneh tekme v Zau (19. do 21. 1.) in Saporu (23. do 25. 1.). Četverici – Nikama Prevc in Vodan ter Maji Kovačič in Katri Komar – se bo pridružila še nadobudna Taja Terbovšek.

